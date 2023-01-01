Türk Telekom Grubu’nun çevre bilinci

Sürdürülebilir yaşam anlayışıyla; e-faturadan çevre dostu ofis uygulamalarına kadar birçok alanda enerji verimliliği sağlayan çalışmalara imza atan Türk Telekom Grubu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’nin 81 ilindeki tüm çalışanlarının katılımıyla daha yaşanabilir bir dünya için bilgisayar ve yazıcılarını 1 saatliğine kapattı.

Bu sayede bir stadyumda oynanacak 26 maçı aydınlatabilecek 12 bin 750 kilovat saatlik enerji tasarrufu sağlandı. Türk Telekom, enerjinin verimli kullanımına ve tasarrufuna yönelik e-sürdürülebilirlikle ilgili konuları organize eden GeSI’ye (Global e-Sustainability Initiative) üye olan ilk Türk şirketi unvanına sahip.