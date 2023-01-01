Türk Telekom’dan yepyeni Telefon Kütüphanesi

Türk Telekom Grubu 2011’de Dünya Engelliler Günü’nde hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi’nin teknolojisini ve içeriğini yeniledi.

Türk Telekom Grubu, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle 2011’de Dünya Engelliler Günü’nde hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi’nin teknolojisini ve içeriğini yeniledi. Telefon Kütüphanesi; yeni uygulamaları, kullanıcı dostu sesli menüsü ve zenginleştirilmiş içerik ve fonksiyonlarıyla daha da güçlendirilirken sesli kitap sayısı da tasavvuftan, sanat tarihine, tiyatrodan biyografiye kadar 50’den fazla kategoride yaklaşık 1.000’e ulaştı. Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, “Telefon Kütüphanesi, görme engelli vatandaşlarımızın en fazla aradığı arkadaşı gibi oldu. Türk Telekom Grubu olarak, Telefon Kütüphanesi’nin hizmet kalitesini yükseltmek ve daha çok sayıda görme engelli vatandaşımıza bu hizmeti sunabilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.