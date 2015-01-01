Türk Telekom’la 2 yılda 15 bin kişi “İnternetle Hayat Kolay” dedi

Türk Telekom’un “Herkes için erişilebilir iletişim” vizyonuyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay, iki yılda 15 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştırdı.

Öncelikli kadın olmak üzere 35 yaş üstü tüm yetişkinleri internet okuryazarı yapmayı amaçlayan projenin hedef kitlesi bu yıl daha da genişletildi ve işitme engelliler, bedensel engelliler, denetimli serbestlik altındaki mahkumlar ve muhtarlara da internet okuryazarlığı eğitimleri verildi.

Türk Telekom’un Habitat Yönetişim ve Kalkınma Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay projesinde hedef; 2017 yılı sonuna kadar 15 bin kişiyi daha dijital dünya ile tanıştırarak 3 yılda 30.000 kişiye ulaşmak.