Turkcell ve TİSVA işbirliğiyle dar gelirli kadınlara 500 milyon TL mikrokredi

Turkcell dar gelirli kadınlar için oluşturduğu “Ekonomiye Kadın Gücü” projesini sürdürüyor.

Turkcell, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile ekonomik üretime başlamak isteyen dar gelirli kadınlar için oluşturduğu “Ekonomiye Kadın Gücü” projesini sürdürüyor. Türkiye’nin her noktasında 500 liradan 15.000 liraya kadar kredi alarak ailesine bakan, kendini geliştiren, ekonomiye katılan binlerce kadın güçlenerek kendi ayakları üzerinde duruyor. Turkcell, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Programı’na destek vererek “Ekonomiye Kadın Gücü” projesiyle 150 bin dar gelirli kadının hayallerini gerçekleştirmesini sağladı.

