Turkcell’den 41 bin hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine eş tasarruf

Turkcell uyguladığı verimlilik ve tasarruf çözümleri sayesinde, 2014 yılında, 30.7 milyon TL’ye karşılık gelen 111 milyon kilovat saatlik enerji tasarrufu sağladı.

Turkcell ve iş ortaklarının Makineler Arası İletişim (M2M) çözümlerini daha fazla kullanmasıyla ülke ekonomisine 1 yılda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunuldu. Turkcell’in, 2014’te kendi şebekesinde çevre dostu sistemlere yaptığı yatırımın toplam miktarı da 25.8 milyon TL’ye ulaştı. Turkcell Pazarlama Ürün, Servis ve İşbirliklerinden Sorumlu Grup Başkanı Yiğit Kulabaş, son 3 yılda Türkiye ekonomisine toplamda 4.5 milyar TL katkı sağladıklarını söyledi.