Türkiye’nin nadir çiçeklerine destek

Bernardo, “doğaya saygı” anlayışıyla WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile yepyeni bir işbirliği başlattı. Nadir ve tehlike altındaki çiçekli bitkilerimizi tanıtmak ve koruma çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla özel bir koleksiyon hazırladı.

Ağlayan Gelin, İstanbul Kardelenleri, Yanardöner, Ak Zambak, Mavi Yıldız, Kopça, Çakal Nergisi ve İstanbul Çiğdemi… Türkiye’nin yok olmaya yüz tutan doğası bundan böyle Bernardo “Kaybolan Çiçekler” koleksiyonunda yaşayacak. Bernardo Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Sözen; “Doğaya saygı” anlayışlarıyla böyle bir proje geliştirdiklerini kaydetti. Koleksiyon’un satış gelirlerinin bir bölümü WWF-Türkiye’nin doğa koruma çalışmalarına tahsis edilecek.