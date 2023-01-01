TÜRKONFED, 7 ilde KOBİ’lere kurumsal sosyal sorumluluğu anlattı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), KOBİ’ler için geçen yıl başlattığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi’ni Malatya’da düzenlediği çalıştay ile tamamladı.