TürkTraktör’den ‘Filizlerin Mucizeleri Projesi’

TürkTraktör, Türkiye’de tarım ve otomotiv alanında kadın işgücünün artırılmasını desteklemek üzere başlattığı Filizlerin Mucizeleri Projesi’nin eğitim alanındaki çalışmaları için Bursa’daydı.

TürkTraktör, kız öğrencilere yönelik proje kapsamında Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatepe Mesleki Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerle biraraya geldi. TürkTraktör Yetenek Yönetimi ve İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Ertem, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Ankara ve Eskişehir’deki 58 okulda yaklaşık 3 bin kız öğrenciyle biraraya geleceklerini aktardı.