Üniversitelilerin hayalleri beşinci kez yarışıyor

Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ve bu kapsamda Türkiye’de ilk olma özelliğini koruyan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasında beşinci dönem heyecanı başladı.

Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerinin ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin grup veya bireysel olarak, Çevre, Eğitim, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür-Sanat, Sağlık ve Spor ile Toplumsal kategorileri altında yarışabileceği proje yarışmasını kazanan öğrenciler ödüllendirilecek. 23 Şubat 2018 tarihine kadar başvuruya açık olan yarışma ile Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, toplumsal ihtiyaçları fark etmelerini ve harekete geçmelerini amaçlıyor.