Vestel engelleri kaldırıyor

Vestel, herkesin teknolojiye ulaşma ve kullanma hakkı olduğundan yola çıkarak Engelsiz bir Vestel için kolları sıvadı.

Vestel’in tamamında bir kültür haline getirilmesi hedeflenen “Erişilebilirlik Projesi” ürünlerden fabrikaya, web sitesinden müşteri hizmetlerine kadar 360 derece bir proje olarak yürütülecek ve üretilen cihazların, Vestel’in fabrika dahil tüm çalışma ortamlarının ve iletişim kanallarının engelliler tarafından rahatlıkla kullanılmasını sağlayacak. Erişilebilirlik Projesi kapsamında Young Guru Academy (YGA) ile birlikte 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Engelsiz Hackhaton’u düzenleyen Vestel, yarışma kapsamında hazırlanan ve engellilerin günlük ihtiyaçlarına cevap veren projeleri Vestel City’de üretmeye de hazırlanıyor. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Amacımız, herkese ürünlerimizi kullanabilme konusunda eşit şans sağlamak” diye konuştu.

