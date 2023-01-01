Vestel & YGA “Engelsiz Hackathon”la engelleri kaldıracak

Vestel, Liderlik Okulu Young Guru Academy (YGA) işbirliğiyle 7 Mayıs’ta Workington Levent 199’da gerçekleştirilecek Engelsiz Hackathon’a sponsor oldu.

Engelsiz Hackathon’da kodlar sosyal inovasyon için yazılacak. Yarışmacılar 24 saat boyunca görme engellilerin ihtiyacına cevap verecek projelerini, kodlar yardımıyla uygulanabilir şekilde programlayacaklar. Yarışmada dereceye giren proje ve ürünlerin yanısıra uygulanabilecek diğer projelerin de Ar-Ge’de erişilebilir ürünler yapmaya odaklanan Vestel tarafından Vestel City’de geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor.

1. olan takım dizüstü bilgisayar, Arıkovanı Fonlama ve danışmanlık hizmeti ödüllerini, 2. olan takım akıllı cep telefonu, 3. olan takım ise tablet ödülünü kazanacak.