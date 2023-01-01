Viko’ya Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşlarından VİKO by Panasonic, birçok alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk uygulamalarıyla da öncü olmaya devam ediyor.

VİKO, örnek projeler geliştirirken bu alanda aldığı önemli ödüllerle de başarısını tescilliyor. VİKO’nun Aydınlık Bir Gelecek İçin / Okullarda Enerji Verimliliği Projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen “İşletme 2023-KSS Pazaryeri”nde Çevre Dalında Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layık görüldü. CSR Europe (Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği) Europe Başkanı Celia Moore tarafından sunulan ödülü, VİKO adına İK & Kurumsal Gelişim Direktörü Mutlu Kutlu aldı. Aynı zamanda VİKO Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurul Başkanlığı görevini de yürüten Mutlu Kutlu, geleceğe değer katan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.