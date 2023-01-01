Vodafone, sivil toplum liderlerini yetiştiriyor

Gençleri, Türkiye Vodafone Vakfı’nın sosyal sorumluluk projeleriyle tanıştırmayı hedefleyen Vodafone, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğiyle Sivil Toplum Liderleri Eğitim Programı’nın ikincisini gerçekleştirdi.

Sosyal fayda iletişimi konusunda uzman eğitmenler tarafından geliştirilen program, katılımcıların iletişim, anlatıcılık ve kampanya alanlarındaki beceri ve yaklaşımlarını geliştirecek şekilde kurgulandı. 145 başvuru arasından İstanbul, Adana, Van, İzmir ve Kaş’tan olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında farklı alanlarda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, “Vodafone olarak, geleceğin sivil toplum liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.