Vodafone, ‘Yarını Kodlayanlar’da hedef büyüttü

Türkiye Vodafone Vakfı, “Yarını Kodlayanlar” projesinde hedef büyüttü.

Habitat işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 6 ilde 1.800’ü aşkın çocuğa ulaşan Vodafone, 2017-18 mali yılında kapsamasını beş katına çıkararak 30 ilde 135 eğitmenle tam 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla projenin tanıtımı yapıldı. Hasan Süel, “Yarını Kodlayanlar” ile "sadece teknoloji tüketen" değil, "teknoloji üreten" bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.