Vodafone’dan “Discover Genç Yetenek”

Vodafone Türkiye, 2008’den bu yana sürdürdüğü ve potansiyeli yüksek genç yetenekleri telekomünikasyon sektörüne kazandırmayı hedeflediği Discover Genç Yetenek Programı ile 40 yeni mezun genci daha bünyesine kattı.

Bir yıllık rotasyon sürecinden sonra seçecekleri bölümde kariyerlerini sürdürecek olan Discover’lar arasından seçilecek kişiler, Vodafone Grubu’nun farklı bir ülkesinde 2 yıl çalışma ve böylece kariyerlerinin daha ilk basamağında uluslararası arenada tecrübe kazanabilme imkanına sahip olacak. Discover Genç Yetenek Programı’na her yıl yaklaşık 7 bin genç başvuruyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, genç yetenek alım sayısını iki katına çıkardıklarını anlattı. Vodafone yöneticilerinden mentorluk desteği ve kişiye özel kariyer danışmanlığı hizmetinden yararlanacak olan Discover’lar, Temmuz 2016 itibariyle sürekli olarak çalışacakları pozisyonlarda görevlerine başlayacak.