Vodafone’dan “Merhaba”

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye’de ailelerin dijitalleşmesine katkıda bulunacak bir iletişim ve bilinçlendirme programı geliştirdi.

Bilgilendirme portalı, mobil uygulama ve tarife paketi olmak üzere üç ayağı bulunan Vodafone Merhaba Programı, 7-13 yaş arası çocukları olan ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı.

“Dijitale Merhaba Portalı” üzerinden anne ve babalar, güvenli internet kullanımı ve dijital ebeveynlik konusunda bilgi alabilecek, Buradayım Uygulaması ile çocuklarının konum bilgilerini anlık olarak görebilecek ve Merhaba Tarifesi ile çocuklarının cep telefonu kullanımlarını kontrol altında tutabilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “Vodafone Türkiye olarak, dijital anne baba olma alanındaki global deneyimimizi ülkemize aktararak, Türkiye’de ailelerin ‘dijital yaşam rehberi’ olmayı hedefliyoruz” dedi.

