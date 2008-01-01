Yapı Kredi, engelleri kaldırıyor

Yapı Kredi, “Herkese eşit bankacılık” ilkesi doğrultusunda 2008 yılında başlattığı sektörün ilk ve en kapsamlı Engelsiz Bankacılık programını zenginleştirmeye devam ediyor.

Banka, 2017 yılının ilk dokuz ayı itibariyle tüm ATM’ler içindeki engelsiz ATM oranını yüzde 56’ya çıkardı. 2017 yılında Engelsiz ATM sayısını 2384’e çıkaran Yapı Kredi, ayrıca 2014 yılında başlattığı Home Agent adı verilen proje ile engelli vatandaşların istihdamına da odaklanıyor. Engelli çalışan sayısını 532’ye taşıyan banka, engellilere yönelik Müşteri İletişim Merkezi, online chat hizmetleri, şubede sıra önceliği ve engelli kullanıcıları göz önünde bulundurarak geliştirdiği teknolojik uygulamalar ile sektöre öncülük ediyor. Bu program kapsamında Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nde eğitimden geçen engelli vatandaşlar, kendi evlerinin rahatlığında Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nde hizmet veriyor.