“Yeni Hayata Bir Merhaba”

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası’nın desteği ile çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkıda bulunan satranç sporu, suça sürüklenmiş çocuklar için cezaevlerine taşındı.



Bankanın TSF sponsorluğu kapsamında Federasyon ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan “Yeni Hayata Bir Hamle” projesi kapsamında ilk satranç sınıfı Ankara’da açıldı.

Sincan Ankara Çocuk Eğitim Merkezi’nde ilk adımı atılan “Yeni Hayata Bir Hamle” projesi ile suça sürüklenmiş çocukların satranç sporu ile tanıştırılarak, hayatlarında yeni bir bakış açısı oluşturabilmeleri ve kötü alışkanlıklardan, eğilimlerden korunmaları için fırsat sunulması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde Ankara Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki ilk satranç sınıfının açılışı, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

