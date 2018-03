Agresif büyüyen dijital pazarın iddialı ajansı; Net İstanbul

Dijital medya alanında ilk 5 ajans arasına girmeyi hedefleyen Net İstanbul, 2014 yılının ikinci yarısında yurtdışında şube açmayı da planlıyor. İnternet reklamcılığı, dijital medya planlama ve satınalma hizmetleri sunan Net İstanbul, dijitalin yanısıra her alanda medya planlama ve satınalma hizmeti de veren bir ajans olma yolunda hızla ilerliyor.

Düşük giriş maliyeti nedeniyle popüler sitelerin sürekli değişiyor olmasının interneti diğer mecralardan ayrıştırdığına dikkat çeken Net İstanbul Ajans Başkanı Ali Yavuz, bu dinamik ortamın fırsatlara olduğu kadar hatalara da açık bir mecra olduğunu söylüyor. Yavuz, “Kaybolması kolay, kalabalık bir deniz. Bu yoğunluk içerisinde reklam vereni doğru yatırıma yönlendirmek, seçimleri rasyonellere dayandırmak önemli. Stratejik planlama kampanya başlangıcıyla beraber bitmiyor” diyor. Doğru bütçenin değil yalnızca doğru planlamanın her zaman kampanyayı başarıya ulaştıracağına inanan Yavuz, “Doğru hedeflemeler ve doğru projelerle başarı, kesinlikle gelecektir” diyor ve ekonomik, esnek, çözüm odaklı ve interaktif internet reklamcılığının avantajlarını sıralıyor: “Reklam yatırımının geri dönüşünü anında ölçebilme fırsatı. Direkt hedef kitleye yönelik içerik yayınlayabilme. Satın alma kararı vermek üzere olan müşterilere kolay erişim. Satın alma gücü yüksek sosyo-ekonomik statüye ulaşma imkanı. Yatırım bütçesini geri dönüşe göre anında revize edebilme imkanı. İnteraktivite.”

Toplam hacmi 2 milyar dolara ulaşan dijital pazarın agresif büyüdüğünü aktaran Ali Yavuz, bugün piyasada bulunan 200’ün üzerindeki dijital ajans içerisinden farklılığıyla sıyrılarak ilk 10’a yerleşen Net İstanbul’un hedeflerini şöyle açıklıyor: “Eğitim ve inşaat sektörlerine de hizmet vermek istiyoruz. Yüzde 2 pazar payına sahibiz, her yıl ortalama yüzde 40 ciro artışımız ve büyümemiz sözkonusu. 2014 yılında ilk 5 dijital ajans arasında olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda televizyon ve yazılı basını da çalışmalarımıza dahil etmeyi planlıyoruz. Her alanda medya planlama ve satınalma yapan bir ajansa doğru evriliyoruz. Zaman zaman müşterilerimize televizyon alanında da medya planlama ve satınalma hizmeti sunuyoruz. Irak ve Mısır gibi bölgelerde dijital medyanın çok büyüyeceğini öngörüyoruz, bu nedenle 2014 yılının ikinci yarısında yurtdışında bir şube açmayı düşünüyoruz.”

Müşterilerinin sektördeki tüm gelişmelerden anında haberdar olduklarını ve olası avantajlı uygulamaları rakiplerinden önce kullanma şansı elde ettiklerini belirten Yavuz, tek işlerinin internet planlaması ve satın alması olduğunu aktararak, tüm yayın gruplarıyla yakın işbirliği, satın alma gücüyle uygun maliyet ve kampanya sürecinde detaylı raporlama hizmetleri nedeniyle tercih edildiklerini anlatıyor.

Net İstanbul, dijital medya planlama ve satın alma, kampanya teknik ve yaratıcı destek, kampanya raporlaması ve ölçümü, kampanya optimizasyonu, Arama Motoru Reklamcılığı (SEM) ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) hizmetlerini sunuyor. Net İstanbul, ihtiyaca göre kampanya hedeflerine uygun çözümler de sunuyor. Bu çözümleri; “CPM (Cost per Mil): Bin gösterim başına maliyet, CPC (Cost per Click): Tıklama başına maliyet, CPL (Cost per Lead): Form başına maliyet. CPA (Cost per Acquisition): Dönüşüm başına maliyet. Advertorial. Mailing. Blog marketing. WOM kampanyaları. Davranışsal ve bölgesel hedefleme. Farklı uygulamalar. Rich Media uygulamalar. Yaratıcı ajansla koordinasyon” olarak özetleyen Yavuz, mobil reklam uygulamalarından da sözediyor: “Standart banner. Rich Media. Advertorial. Tablet dergi reklamları. Push Notification. Videostitial. KatAPPult. CPC & CPM paketleri. Dizi & Program paketleri. Mobil Facebook reklamları.” 2 milyonun üzerinde siteyle işbirliği ve Google Adwords çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Yavuz, müşterilerine dijital alanda 360 derece ajans hizmeti sunduklarını söylüyor.

Sabah Gazetesi’nde 2004 yılında reklamcılıkla iletişim sektörüne adım atan Ali Yavuz’un dijital medyaya geçişi 2007 yılında olur. O dönem sektörde yalnızca 2 ajans faaliyet gösteriyordur, Ali Yavuz sektördeki 3. dijital ajansı 2010 yılının Aralık ayında açar. İstanbullu ajans internet kelimesinin net’ini de alarak “Net İstanbul” adıyla kurulur. Yavuz, kurulduklarında 7 müşterisi bulunan ajansın hızla büyüyerek bugün 50’nin üzerinde müşteriye hizmet verdiğini anlatıyor: “Yoğun olarak forex piyasasına ve e-ticaret firmalarına hizmet sunuyoruz. Forex piyasasında SPK lisansı olmayan hiçbir firmayla çalışmıyoruz. E-ticaret firmalarıyla ‘aksiyon başına ödeme’ ile çalışıyoruz. Bünyemizdeki bulunan Adserver sayesinde reklam verdiğiniz sitelere tek panelden anlık olarak ölçümleri takip edebilirsiniz, reklamınızı kaç kişi görmüş, tıklamış ve satınalma yapmış hepsini görebiliyoruz.”

Ali Yavuz, müşterileriyle uzun soluklu çalışmaya önem verdiklerinin ve en yeni müşterileriyle bile 1.5 yıldır çalıştıklarının altını çiziyor. Dijital alanda 45 yaşüstü kişilere ulaşmanın zorluğuna değinen Yavuz, KOBİ’lere dijital alanda bütün hizmetleri birarada sunabilecek tek bir ajansla çalışmalarını öneriyor: “Firmaları dijital medyaya küstüren çok fazla ajans var. Firmalar dijital medyaya küsmesinler. Özellikle kampanyalarında ciddi başarı performansları bekleyen firmalar, mutlaka alanında uzman, işi bilen ve 360 derece hizmet sunan profesyonel bir ajansla çalışsınlar. Sosyal medya birebir iletişim aracı. Bu alanda yapılan reklam harcamasının doğru kullanılması önemli. Ürün odaklı, kullanıcıları fazla uğraştırmayacak, net, reklam algısını önplana çıkaracak reklamlar başarı sağlar.”

Yükselen mecranın mobil olduğunu kaydeden Yavuz, bütçeden çok doğru hedefleme ve doğru projelerle kesinlikle başarının geleceğini açıklıyor: “Müşteriyle ilgili bilgileri aldıktan sonra sektörünü, rakiplerini ve sektöründeki konumunu araştırıyoruz ve bir sektör analizi yaptıktan sonra planlamamızı yapıyoruz. Küçük bütçe yoktur, doğru planlama vardır. Bizim büyüttüğümüz müşterilerimiz bizi mutlu ediyor. Örneğin bir e-ticaret sitesi KOBİ ile aylık 5 bin TL’lik bir reklam bütçesiyle çalışmaya başlıyoruz, cirosunu arttırdıkça ve kar elde ettikçe reklam bütçesini aylık 50 bin TL’ye kadar çıkarabiliyor. Siteye kullanıcının getirilmesi yetmez, kullanıcının aradığını sitede bulması ve iletişim kurabilmesi de şart.”