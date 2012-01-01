AJNA; KOBİ’lerin 3. gözü

AJNA Reklam, KOBİ’lere uygun bütçelerle kreatif çözümler sunuyor.





KADIN GİRİŞİMCİNİN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Sanskritçe’de idrak etmek, bilmek, yaratıcılık ve üçüncü göz anlamına geliyor Ajna. Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu Berma Sutuğ Aydın, aynı zamanda şarap degüstatörü, yani şarap tadım uzmanı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde devam ederken butik ajanslarda halkla ilişkiler sektörüne adım atar. Organizasyon ajanslarında da çalışan Aydın, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Dergisi için editör arandığını öğrenir ve başvurur. Dergi editörlüğünün yanısıra Dudullu OSB’de 4 yıl boyunca çeşitli kademelerde yöneticilik yapan, kurumsal iletişim, idari işler, kalite yönetim sorumlusu ve DOSEM eğitim sorumlusu görevlerini de yürüten Aydın, süreçte bölgedeki işletmeleri tanırken ihtiyaçlarını farkeder. KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri’ne de katılan Aydın, kendi iş planını hazırlar ve destek almaya hak kazanır. Hibe ve kredisini alarak 2012 yılının Mart ayında AJNA Reklam Ajansı’nı kurar. Bölge yöneticilerinin bu süreçte kendisini desteklediğini anlatan AJNA Reklam Kurucusu Berma Sutuğ Aydın, “Buradaki KOBİ’lerin üçüncü gözü olmak istiyoruz. 5 yıldır Dudullu OSB’deyim, onların dilinden anladığımı düşünüyorum” diyor.



KOBİ’lerle içiçe

Berma Sutuğ Aydın, AJNA Reklam olarak bir yılı aşkın süredir, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve çevresindeki işletmelerin ihtiyaçları ve eksiklikleri doğrultusunda KOBİ’lerin üçüncü gözü olmak amacıyla çalışan bir girişimci. DES Sanayi Sitesi’ni cazibe merkezi haline dönüştüren ticaret merkezindeki ofislerinde, özellikle kısıtlı olanaklarla reklam ve tanıtım çalışmaları yapmak isteyen KOBİ’lere uygun bütçelerle hizmet üreten Aydın ve ekibi, marka olma yolunda hedefleri olan firmalara danışmanlık ve ortak fikirler doğrultusunda, kendilerine maksimum fayda sağlayacak çalışmalar yaptıklarını anlatıyor: “2012 yılında, birçok işletmemizi, KOSGEB tanıtım desteklerinden faydalandırdık. KOBİ’lerimizin tanıtım ve reklam projelerinde halihazırda devam eden bu desteklerden faydalandırmaya yönelik bir strateji uyguluyoruz. Bu süreçte, kurumsal kimlik çalışmalarından, ürün fotoğraf çekimi ve katalog tasarımına, tanıtım filmi çekiminden web sayfası ve sosyal medya içerik tasarımlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Hatta bildik promosyon klişelerinden sıkılan işletmelerimize farklı promosyon konseptleri ile kreatif çözümler sunuyoruz. Tam hizmet anlayışıyla fikir ve iş üreten tecrübeli fakat çekirdek bir kurumsal profilimiz mevcut.”

Berma Sutuğ Aydın, özellikle inovasyonun önemini vurguluyor: “2013 yılında görüyoruz ki dünyada ve Türkiye’de reklam sektöründe rekabet hızla yer değiştiriyor. Farklı tasarımlar ve erişim araçları kullanarak, firmaların hedeflerine ulaşmalarında etkin rol oynamak çok önemli. Tüm sektörler için geçerli olan kavram, fark yaratmak, yani inovasyon”.

Bu yönde yeni iş fikirleri ile bölgeye yönelik projeler hazırladıklarını kaydediyor: “Bölgenin ve çevresinin nabzını tutacak, Fabrikalar Bölgesi, İMES, DES, Kadosan ve çevre sanayi sitelerinin ve işletmelerin sorunlarına ve yeniliklerine yönelik haberlerin olacağı, kendilerinden daha çok şey bulacakları, tüm sektörleri içeren hayata dair bir yayın çıkaracağız. Daha da önemlisi bunu dijital ortama taşıyarak bir OSB platformu oluşturmayı planlıyoruz.”



KOBİ’ler ve dijital dünyaya geçiş

2012 itibarıyla dijital medya harcamalarının tüm mecraların önüne geçtiğini aktaran Aydın, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de 35 milyon internet kullanıcısı var. Bunun 22 milyonu video izleyicisi ve yüzde 95’i sosyal medya sitelerinde zaman geçiriyor. Gerçek aksiyonların olduğu yer ise akıllı telefonlar ve tabletler. Mobil aplikasyonlar, markaların pazarlamalarını şekillendiren, tüm servislere ulaşabildiğimiz bir kapı ve PC’den daha büyük bir endüstri olacak. E-ticaret hacmi ise 2010 yılında fırsat sitelerinin pazara girmesi ile hız kazandı.”

KOBİ’lerin teknolojiye ayak uydurmaları ve internet pazarlama yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğine dikkat çeken Aydın, AJNA Reklam olarak işletmelerle birebir görüşmeler yaparak uygulamalar hakkında eğitimler vermeyi, bu uygulamaların teknolojik altyapısıyla tasarımlarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıklıyor: “Web adresi olmayan KOBİ’ler var. Özellikle OSB’lerde küçük ve orta boy işletmeleri hedefleyen özel kampanyalar yapacağız. TBD İstanbul Şubesi ile birlikte workshoplar, internet pazarlama yöntemleriyle ilgili eğitimler düzenleyeceğiz, onları bilgilendireceğiz. Önümüzdeki aylarda başlıyoruz. İlk çalışmamıza Dudullu OSB’de başlayacağız. Sonrasında bütün İstanbul OSB’lerine bu kampanyamızı taşımak istiyoruz.”



Berma Sutuğ Aydın’ın amacı çalıştığı markaların çıtasını yükseltmek. Müşterileriyle bir aile oluşturduklarını söyleyen Aydın, iletişim çalışmalarının sürdürülebilir başarısı için onlarla uzun soluklu çalışmanın önemine inanıyor.



Girişimciliği öğrenmek

Berma Sutuğ Aydın, çıkış noktasına dikkatimizi çekiyor: “Heyecanlıyım. Yeni ve farklı çalışmalara imza atmak istiyorum. KOSGEB destekleri alırken prosedürler çok ağırdı. Tek başınaydım, özellikle danışman kullanmadım, her işimi kendim yaptım. Ben KOSGEB destekleri konusunda insanlara danışmanlık yapacaksam önce kendim öğrenmeliydim. Müşterilerimize hizmet sunarken destekler konusunda ayrıca danışmanlık ücreti talep etmiyoruz. KOBİ’lerin zaten kısıtlı bir bütçesi var, o bütçeyle ona en iyi hizmeti vermen gerekir. Örneğin bir kurumsal kimlik ve logo tasarımını çok büyük bütçelerle yapmıyoruz; böylece KOBİ’ye bütçe avantajı sağlıyoruz. KOBİ’leri vizyon sahibi yapmak istiyoruz, düşük bütçelerle ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Bütçesi ne olursa olsun, iletişime açık olması bizim için yeterli.”

Berma Sutuğ Aydın, ihtiyaçlar doğrultusunda tam hizmet ajansı olarak hizmet vermeye başladıklarını ifade ediyor: “Plastik, çelik, kimya, metal, otomotiv sektörlerine hizmet veriyoruz. Tam hizmet ajansı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Çözüm ortağı olarak bir prodüksiyon ekibiyle çalışıyoruz. Süreli yayın (dergi/bülten tasarım ve uygulama), dijital uygulamalar (web sayfası, e-bülten, e-katalog, internet banner tasarım ve uygulama), kurumsal kimlik (amblem, logo, zarf, antetli kağıt, dosya, poşet, tabela v.b. görsel tasarımlar, kurumsal kimlik ve marka kimliği oluşturma), fotoğraf ve video (ürün, mekan fotoğrafları, ürün videoları, kurumsal tanıtım filmi, viral reklam), baskı işleri (bilboard, hareketli pano, fuar panosu, yönlendirme tabelası, bez afiş, katalog, broşür tasarım ve uygulama), sosyal medya (içerik yaratma, tasarım ve uygulama), organizasyon, promosyon, kurumsal tanıtım filmleri, KOSGEB destekleri, belgelendirme destekleri konusunda danışmanlık, iş güvenliği ve iş sağlığı konularında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Şirketlerin çalışanlarına yönelik; toplantılar, eğitimler, motivasyon geceleri düzenliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ekibimizi büyütmek ve istihdam yaratmak.”