Amazon İletişim: Güçlü, yaratıcı, özgüvenli, esprili stratejik iletişim danışmanı

Amazon İletişim Ajans Başkanı Gamze Koçer, marka ve kurumlar için yürüttükleri iletişim çalışmalarında başarı ölçülerinin itibar olduğunu söylüyor.

Marka ve kurumlara stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti sunan Amazon İletişim’in hizmet ağında; itibar, marka, etkinlik, sponsorluk, konu, kriz yönetimi, stratejik planlama ve ölçümleme, pazarlama iletişimi, medya ilişkileri, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumiçi iletişim hizmetleri bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun olan Gamze Koçer, aynı üniversiteden Turizm ve Otel Yönetimi ön lisans diploması olarak “double major” derecesiyle 1989’da mezun olmuş. Koçer, 2003’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “İtibar Yönetimi” konusunda hazırladığı tezi ile yüksek lisans diploması almış. Mezuniyetin ardından Koçbank Hazine Departmanı’nda çalışmaya başlayan Koçer,1997-98 yılları arasında Bersay Grubu ile çalışmaya başlamış. Ali Saydam ve Bersay’ın bir akademi olduğunu vurgulayan Koçer, sonrasında Çözüm Holding’de Halkla İlişkiler Müdürü olmuş. Sanko Holding’de 3 yıl çalıştıktan sonra Bersay İletişim Grubu’na geri dönen Koçer, 5 yıl boyunca Saydam PR’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş. Ali Saydam’ın da icazetini alarak 2009’da ortaklarıyla birlikte Manifesto İletişim ve Danışmanlığı ve Etkinlik Hizmetleri’ni kuran ve 2 yıl Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra ayrılan Koçer, 3 yıl önce Amazon İletişim’i kurmuş.

İtibar yönetimi, stratejik iletişim danışmanlığı, marka iletişimi ve kriz yönetimi konularında uzman olan Amazon İletişim Ajans Başkanı Gamze Koçer, “Ben güce inanıyorum, bunu temsil eden bir sözcük; Amazon. Güçlü, yaratıcı, özgüvenli ve esprili bir duruşumuz, vazgeçmeyen bir yapımız var. Amazon yılmıyor, müşteri kaybetmiyor” diyor. 3-4 müşteriyle yola çıkan Amazon İletişim, bugün Apple, Altınbaş Holding, Busuu, Holiday Inn, Kent Plaza, Kozzy Alışveriş Merkezi (AVM), NGSTYLE, Optimum AVM, Ravago, Tomtom, Twigy, Vialand, Praktiker ve Vital Fulya olmak üzere 14 müşterisine hizmet sunuyor.

Teknoloji, perakende, hızlı tüketim, moda sektörlerine hizmet veren Amazon İletişim’in özellikle teknoloji alanında uzmanlığını daha da geliştireceğini belirten Koçer, “Teknolojiye odaklandık. Dijital pazara yatırım yapmayı düşünüyoruz. Teknolojik bilgisi ve yaratıcılığı güçlü bir başka iletişim ajansıyla iş idaresi ve müşteri yönetimini üstlendiğimiz bir ortaklık kurmayı düşünüyoruz” diye konuşuyor. Koçer, ayrıca çocuk markalarını geliştirmek istediklerini ve sağlık sektörüne girmeyi de hedeflediklerini açıklıyor: “2016 yılı sonlarına doğru uluslararası firmalarla işbirliği de düşünüyoruz. Temkinli ve planlı hareket etmenin önemine inanıyoruz. Ajansımız 4-5 yıllık bir tecrübeye ulaşınca böyle bir atılım yapmayı planlıyoruz.”

Uzun süreli müşteri ilişkileri başarıdır: Gamze Koçer, başarısının sırrını paylaşıyor: “İşi tedasüfe bırakmayacaksınız, kontrol etmek ve temkinli davranmak, planlama ve öngörülü olmak çok önemli.” Gamze Koçer için başarı kriteri ise uzun süreli müşteri ilişkileri. Kuruldukları günden bu yana müşterileriyle uzun süreli ilişkiler kurmaya özen gösterdiklerini ve bugüne kadar hiç müşteri kaybetmediklerini aktaran Koçer, 360 derece iletişimin de önemini vurguluyor. Reklam ajansından, halkla ilişkilere, medya planlama ve satınalmadan, dijital ajansa kadar bütün ajansların yürüttükleri çalışmada ortak bir stratejiyle hareket etmesinin önemine değinen Koçer, kampanyaya ve hizmet sunulan sektöre göre çalışmada liderlik yapan ajansın değişebileceğine ve ajansların birbirinden haberdar ve iletişim içinde olmalarının önemine değiniyor.

Başarı ölçüsü itibardır: Gamze Koçer, “Bir kampanyanın başarısında; süreklilik, yaratıcılık ve tutarlılık öne çıkar. Çalışma, kurum kültürü ve marka kimliğiyle örtüşmelidir. Kampanyalar birikir, birikir, itibarı etkiler. Satış geçicidir. İletişim çalışmalarının başarısında asıl ölçü; itibardır. Firmalar ve markaların itibarı; kampanyaların yanısıra lideri, finansı, çalışanı, sosyal sorumluluk çalışmaları ve iç iletişimiyle artar” diyor.

İlkeli ajans: Müşterilerinin çoğunlukla diğer müşterilerinin referansıyla Amazon İletişim ile çalışmaya başladığını anlatan Koçer, ajansın ödün vermediği ilkelerinden de sözediyor: “Etik kodları çiğnemeyiz. Basın haklarına saygısızlık etmeyiz. Tütün firmalarına hizmet vermeyiz. İnsan, hayvan, çocuk haklarına ve çevreye duyarsız olamayız.” İlkelerine uymayan müşterilerle çalışmadıklarının altını çizen Koçer, bütçeden çok itibarı önemsediklerini kaydediyor.

Markalaşma hedefindeki KOBİ’ler iletişime yatırım yapmalı : KOBİ’lerin fikirlere, gelişime açık yapısını değerli bulan Koçer, “Bizim fikirlerimize değer veren, toplantılarımıza üst yönetimleriyle can-ı gönülden katılan KOBİ’lerimiz bizim için çok değerli” diyor. Koçer markalaşma hedefindeki KOBİ’lere iletişim yatırımı yapmalarını öneriyor: “Bir KOBİ’nin ulusal ve uluslararası marka olma hedefi varsa bütçesine uygun bir ajansla çalışmalı. Hedef kitlesine ve markasının ihtiyacına göre çalışacağı ajans değişir. Biz markalarımızı doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Firmanın içerisinde kurumsal iletişim konusunda uzman birinin olması, ajansla yapılacak işin akışını hızlandırır.”