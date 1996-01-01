Basın ve halkla ilişkilerde katmadeğer; PRess İletişim

PRess İletişim Ajans Başkanı Didem Arzık, hizmet verdikleri müşteri ve markalara...





Müşterilerinin, basın ve halkla ilişkiler (PR), basın bülteni, reklam, fotoğraf ve video prodüksiyon alanlarındaki beklentilerini karşılayan Press İletişim, sektörde öncü yerli ve yabancı kurumların yanısıra kongre organizasyon şirketlerinin ortağı olarak çalışıyor ve şu hizmetleri sunuyor:



- Basın ve halkla ilişkiler

- Animasyon ve görsel efektler

- Prodüksiyon (kamera)

- Tanıtım filmleri (kurumsal, mesleki, otel/fabrika, il ve belediye, ürün)

- Reklam filmleri

- Montaj

- Motivasyon filmleri

- Belgeseller

- Dublaj ve seslendirme hizmetleri



PRess İletişim, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözüm önerilerini, deneyimli kadrosu ve gelişen teknolojinin getirdiği teknik altyapı imkanlarıyla geliştiriyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu Didem Arzık, 1994 yılında Sabah Gazetesi’nde gazetecidir; 1996 yılında Alice BBDO Reklam Ajansı’nda halkla ilişkiler sektörüne adım atar. 3 yıl sonra bir başka ajansta medya direktörlüğüne başlayan Arzık, 2000 yılında ABD’ye dil eğitimine gider. Dönüşte Mercek Halkla İlişkiler’de medya direktörüdür. 2004 yılında ortağıyla birlikte kendi ajansını kuran Arzık, 2006 yılında hisselerini ortağına devreder ve Press İletişim’i kurar.



İletişimin gücüne inanılmalı

PRess İletişim Ajans Başkanı Didem Arzık, basın ve halkla ilişkiler alanında iddialı bir ajans olduklarını söylüyor. “İletişimde katmadeğer yaratır” ve “Düşlerinizin sınırlarını zorlayın!” sloganlarıyla çalışmalarını yürüten PRess İletişim, yoğun olarak kozmetik, tekstil, e-ticaret, gıda ve bilişim sektörlerine hizmet veriyor. İnşaat sektöründe de ciddi bir know-how’ları bulunduğunu belirten Arzık, “Tekstil ve kozmetikte çok güçlü ve iddialıyız. Butik bir ajansız, çok büyümek gibi bir hedefimiz yok, 8 müşterimiz var” diyor. PRess İletişim’in hedefleri arasında inşaat ve sağlık sektörlerine de hizmet vermek yer alıyor.

Didem Arzık, müşteri memnuniyeti ve iyi hizmet vermeye odaklı çalışma anlayışlarını şöyle özetliyor: “Kriz dönemlerinde bile müşterilerimiz bizi bırakmadı. Halkla ilişkilerde iletişim bütün ayaklarıyla uzun solukludur. İletişim sürekliliktir. Müşteriyle ajansın ilişkilerinin uzun vadeli ve sürekli olması başarıyı getirir. Çalıştığımız markaya ve müşterimizin de halkla ilişkilerin ve iletişimin gücüne inanması gerekli. Bu bir evlilik aslında. Ancak süreçte taze kan gerekir. Biz bunun için amatör ruhumuzu koruyoruz, işimizi acemi heyacanıyla, profesyonelce yapıyoruz. Müşterilerimizle hep referans yoluyla çalışıyoruz. Bir de internet üzerinden web sitemizden bize ulaşan müşterilerimiz oluyor. Markaya, ürüne inandığımızda müşteri ile çalışıyoruz, bütçe önemli değil. Ancak yaptığımız işe inanmalıyız. Markanın güvenilir, verdiği mesajın doğru ve dürüst olması bizim için önemli.”



Markanın danışmanıyız

Didem Arzık, halkla ilişkiler şirketlerinin işinin yalnızca basında görünürlük olarak algılandığını ifade ediyor, oysa durum farklı: “Halkla ilişkiler şirketleri markanın danışmadır, biz aslında danışmanlık hizmeti veriyoruz. İletişim alanında bir markaya hizmet veren bütün ajansların birbiriyle paralel ve elbirliğiyle çalışması gerektiğine inanıyorum. Markanın iletişiminin başarısı için reklam, medya, halkla ilişkiler ve sosyal medya ajansları aynı dili konuşuyor olmalı. Örneğin birçok müşterimiz için birlikte çalıştığımız Class Film Reklam Ajansı da bizim çözüm ortağımız. Organizasyonlarda Etiks Travel ile çalışıyoruz. Bu ajanslar bizim bünyemizdeymiş gibi güvendiğimiz ve çalıştığımız ajanslar.”



Medya ilişkilerinde iddialı

“Medya ilişkilerinde çok iddialıyız” diyen Didem Arzık, KOBİ’lerin genelde aklının karışık olduğunu anlatıyor: “Süreç sancılı olabiliyor, onlara markalaşma sürecinde destek oluyoruz, yol haritası çiziyoruz. O firmanın bünyesinde bir çalışan, kurumsal iletişim elemanı ve gazeteci gözü oluyoruz. 7 gün 24 saat müşterimizin yanındayız. Başarımızın sırrı burada. Kriz, liderlik ve sosyal medya yönetimi hizmeti veriyoruz. Sosyal medyanın gücüne çok inanıyoruz, bu alanda müşterilerimize hizmet sunan ayrı bir ekibimiz var. Ajans başkanı olarak basınla tüm ilişkileri ben yürütüyorum, müşterimizle birebir ben ilgileniyorum. Müşterimiz butik bir ajansın en önemli müşterisi oluyor. Aynı sektörden rakip olabilecek markalara aynı zamanda hizmet vermiyoruz.”



Yükselen mecra sosyal medyadır

Yükselen mecranın sosyal medya olduğuna dikkat çeken Arzık, internetin gücünün yadsınamayacağını, gözardı edilemeyeceğini kaydediyor: “1-2 yıl içinde bütün firmalar, dijital dünyanın gücünü gözardı edemeyecek. İnternet reklamcılığı önemli hale geldi.” Didem Arzık’a göre yürütülen halkla ilişkiler çalışmasının başarısı, reklam kampanyasıyla aynı dili konuşmasına, kampanyanın içinde bir duygusunun, markanın iyi, doğru anlatan bir mesajının olmasına bağlı: “Marka, sürekli olmalıdır. Hedef kitleye uygunluğu olmalı, içinde duygu barındırmalı, halkın benimseyebileceği, yenilikçi bir marka olmalı, aynı zamanda özüne sadık kalmalı. Doğru kampanyalar, stratejiler, doğru adımlar, doğru algıyı yaratmak önemli. Yurtdışında mağaza açmakla global marka olamıyorsunuz. İletişime doğru yatırım yapılmalı.”



Didem Arzık, Gülben Ergen’in Çocuklar Gülsün Projesi’ni ve Turkcell’in Van Kumbarası kampanyasını başarılı buluyor.



Markalaşma sürecinde iletişime yatırım şart

Didem Arzık’ın markanın başarısı için doğru halkla ilişkiler ajansıyla çalışması gereken KOBİ’lere önerileri şöyle: “Kesinlikle ajansınızın sizinle ne kadar ilgilenebileceğini öğrenmelisiniz. Aynı dili konuşmak çok önemli. Biz danışmanız, bizim başarımız firmanın da doğru adımlar atıyor olmasına bağlı. Mutlaka halkla ilişkiler, reklam ve internet reklamını, sosyal medyada bulunmayı ihmal etmesinler. KOBİ’lerin markalaşma sürecinde mutlaka iletişime yatırım yapmaları ve bunu sürekli hale getirmeleri şart. İletişime mutlaka bütçe ayırmalılar.”