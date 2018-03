Digitouch Performans Medya Grubu

Türkiye dijital reklam pazarına sunduğu yeniliklerle fark yaratan Digitouch Performans Medya Grubu, 360 derece dijital planlama hizmeti veren, performans tabanlı butik bir dijital pazarlama şirketi. Ortaklık Pazarlaması (Affiliate Marketing) alanında pazar lideri Digitouch, yeni ürünü kişi hedefli reklam uygulaması Adnomia ile dikkat çekiyor.

Ocak 2008’de kurulan Digitouch Performans Medya Grubu, 360 derece dijital planlama hizmeti veriyor. Müşterilerinin pazarlama hedeflerine dijital ortamda hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlayan Digitouch, iş dünyasına dijital medya planlama, mobil reklamcılık ve Google Adwords alanlarında yaratıcı çözümler sunuyor. Böylece müşterilerinin değişen pazarlara ve teknolojik yeniliklere hızla adapte olması ve karlılıklarını sürdürmesi mümkün oluyor.

Yıllık üretilen işlem hacmi 15 milyon TL satış ve 2M Lead ile aylık banner gösterimi 970 milyon olan Digitouch, 7 binin üzerinde yayıncı ve 200’ün üzerinde reklamverene hizmet sunuyor.

Digitoucuh, Medya hizmetleri kapsamında; medya planlama ve satınalma, SEM, kampanya ve conversion optimizasyonu, analiz ve raporlama; Network hizmetleri kapsamında ise kişiselleştirilmiş yeniden hedefleme, satış ortaklığı programları, mobil pazarlama, sign-up ve Lead hizmetleri, RON pazarlaması, performans bazlı sosyal medya hizmetleri sunuyor. Digitouch hizmetleri arasında ayrıca site projeleri, medya ilişkileri, medyada marka konumlandırma, içerik entegrasyonu, entegre iletişim, strateji danışmanlığı, sponsorluk, mailing de yer alıyor.

Dünyanın en prestijli girişimci networklerinden Endeavor Üyesi Digitouch, merkezi ABD’de olan Performans Pazarlama Derneği’ne üye, Yamondo Global Performans Ağı’nın kurucu üyelerinden ve IAB Türkiye üyesi. Yatırımcıları arasında NewtonsMoreInvestors Private Equity - New Media Senior Consultant/ Flytext Mobile Kurucu Ortağı Pamir Gelenbe (UK), Buy.at Kurucu Ortağı Steven Brown, TradeDoubler CEO’su William Cooper, Last.fm Kurucu Ortağı ve eBay Almanya Kurucu Ortağı Stefan Glaetzer var.

Digitouch Performans Medya Grubu Ajans Direktörü Öznur Dağlı, “Kampanya sonuna kadar kollarımızı bağlayıp beklemiyor; sürekli aksiyonda kalıyoruz. İşimiz markalara uygun projeler yaratmak, stratejiler geliştirmek, ölçümlemek ve marka odaklı düşünmek. Sadece ‘tıklama’ların değerli olduğu veya markanızdan kopuk ama ‘havalı’ projeler üretmiyoruz” diyor. Türkiye’de teknolojiyi en iyi kullanan ajansların başında geldiklerini vurgulayan Dağlı, uzun vadeli hedeflerinin Digitouch’ı Türkiye ve bölgenin lider performans pazarlama ajansı haline getirmek olduğunu söylüyor. Dağlı, 2014 yılı için agresif büyüyeceklerini anlatıyor: “Ekibimiz ve teknolojilerimizi sürekli geliştiriyoruz, müşteri portföyümüzü zenginleştirmek için çalışmalarımızı yaptık. Önümüzdeki yıl yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz. Reklamcılık ve pazarlama alanında performans reklamcılığı günü düzenliyoruz, her yıl 4 etkinlik gerçekleştiriyoruz ve buna devam edeceğiz.”



Öznur Dağlı, Amazon.com’un satışlarının yüzde 20’sini sağladığı Gelir Ortaklığı sistemini de 2010’da Türkiye’de kurduklarını ve bu alanda pazar lideri olduklarını dile getiriyor: “GelirOrtakları Performans Ağı, Türkiye’de internet üzerinden satış ortaklığı, irtibat başı maliyetli (leadgen) gibi ölçülebilir hedefler doğrultusunda pazarlama çözümleri ve teknolojileri sunan öncü bir marka. Türkiye’nin ilk ve en deneyimli Ortaklık Pazarlaması (Affiliate Marketing) ağıyla online satışlarınızı arttırmak, üye elde etmek, form/anket doldurtmak, kayıt almak ve daha birçok hedefe ulaşmak mümkün. GelirOrtaklari.com ile şirketlere bir anlamda internette kendi online bayi satış ağına sahip olma fırsatı veriyoruz. RetargetPlus Hedefleme Ağı ile yeniden hedefleme ve dinamik banner optimizasyonu teknolojileri ve hizmetleri sunuyoruz. Medya satın alma stratejimizi arama motoru pazarlaması, satış ortaklığı pazarlaması, display ve e-mail veritabanları üzerine kurduk. Markaların pazarlama bakış açılarının değiştiği ve giderek dijital dünyaya kaydığı günümüzde, performans tabanlı pazarlama hizmetleri ve teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz.”



Adnomia: kişi hedefli reklam

Öznur Dağlı, dünya dijital pazarının büyüdüğü alanları yakından takip ettiklerini ve pazardaki tüm yenilikleri Türkiye’ye getirmeye devam edeceklerini açıklıyor. Bunlardan biri de Adnomia. Dağlı anlatıyor: “Adnomia, hedef kitlenizdeki kişileri hedefliyor ve onlara kendi network havuzundaki yayıncılarda reklamını gösteriyor. Hiçbir kullanıcıyı artık kaçırmıyoruz, kullanıcı belirlendikten sonra kullanıcının dolaştığı yayınlarda biz de hedeflediğimiz reklamı ona gösteriyoruz. Örneğin KobiEfor’un okuyucusu krediyle ilgili bir haber aradı, bizim iş ortaklarımızdan bir bankanın kredi kampanyası varsa kullanıcı network havuzumuzda gezerken onu yakalıyor ve reklamımızı gösteriyoruz. Adnomia’yı bu yıl Türkiye pazarına biz sunduk. Rakip ajanslarımıza da bu hizmeti sunuyoruz. İlk olarak Garanti Bankası ile çalışmaya başladık, sonrasında Turkcell ve Nokia’ya da bu hizmeti vermeye başladık.”



Digitouch ile çalışmanın avantajları

Öznur Dağlı, Digitouch ile çalışmanın avantajlarını şöyle özetliyor: “Doğru mecra, doğru fiyat, doğru iletişim. Tek elden tüm görüntülü reklam, google, mobil ve facebook reklamlarınızı yönetin. Tüm medya operasyon yükünüzden kurtulun. Smartadserver Platformu ile en etkin kampanya raporlamasını alın.” Dağlı, yeni ürünler ve teknolojiyi yakın takip eden bir ajans olduklarını kaydediyor: “Farkımız; ölçüm ve raporlama. Kullandığımız raporlama araçlarımız ise şöyle: “Nielsen Online: AC Nielsen tarafından rakip ve sektörel kampanyaların banner bazında takip sistemi. Comscore Online: Satın alma alışkanlıkları ve Türkiye internet istatistikleri veri sistemi. Gemius: IAB’nin ölçümleme aracı Gemius SES Bilgisi, yaş kırılımı ve cinsiyet eklentileriyle yeni medya planlama sistemi. Smartadserver: Adserver ölçümleme ve raporlama platformu.”

Müşterilerini konkurlar yoluyla edindiklerini belirten Dağlı, bütçe özelinde değil, verdikleri hizmetlerin farklılığı ve sundukları yeni hizmetlerle butik bir ajans olduklarının altını çiziyor: “Medya tarafında kendi sektöründe lider firmalarla çalışıyoruz, marka algısı oluşmamış firmalara da hizmet veriyoruz. Çalıştığımız markaya inanmak bizim için önemli. Müşterilerimizin izni doğrultusunda rakibi olmayan ama aynı sektörde hizmet veren firmalarla da çalışabiliyoruz. Markaya aşık olunmasını sağlıyoruz, hedef kitlesiyle arasında duygusal bağ kurduruyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de mobil marketing pazarının hızla büyüdüğüne dikkat çeken Dağlı, mobil marketingle tüketicilere her zaman her yerde ulaşmanın mümkün olduğunu ifade ediyor. Dağlı, arama motoru reklamlarının önemine değiniyor: “Arama motoru reklamları toplam dijital pazarlama bütçelerinin en büyük payesini oluşturur. ABD’de yüzde 41 ile 12.3 milyar dolar, Türkiye’de yüzde 40 ile 110 milyon dolar. İnternet kullanıcılarının yüzde 100’ü bir arama motoru kullanıyor (google, bing, yahoo) ve kullanıcıların yüzde 65’inin açılış sayfası bir arama motoru. Arama motorlarında yer alan markalar güven sağlıyor, kullanıcılar ilk sayfadan ve en üst sıralarda karşılaştıkları linklere tıklıyor. Bu reklamlar ucuz, tıklama başına maliyetli ve optimize edilebiliyor. Yüksek müşteri hedefleme olanakları nedeniyle arama motorlarına reklam verilmeli.”

Dijital reklam pazarının 2012 yılında yüzde 30 büyüdüğünü aktaran Dağlı’nın KOBİ’lere önerileri ise şöyle: “Medya planlama ve satınalma hizmeti çok önemli. Reklamcılar Derneği’ne üye ajanslarla çalışmayı tercih etmelerini öneririm. Son teknolojiyi takip eden, teknolojiye yatırım yapan, satınalma gücü yüksek ajanslarla çalışsınlar. Ajansla sürekli iletişim halinde çalışmaları, işletmenin hedef kitlesini belirlemiş olması ve ajansına bunu doğru şekilde aktarması çok önemli. Ajansın sunduğu farklı ve yeni hizmetlere önem verebilirler.”