Doğru ekiple “zeki” iletişim stratejisi; C-line İletişim

C-line İletişim Ajans Başkanı Fatmanur Halil, her ürün, kişi veya hizmetin iletişim modelinin farklı olduğunu söylüyor: “İletişim kişiye, markaya, sektöre, şirketin yapısına göre çok farklı ve yeni modelleme ihtiyacı doğuran çok dinamik bir strateji gerektiriyor.”

C-line İletişim, halkla ilişkiler, PR ve kurumsal iletişimin her alanında hizmet veriyor. Özellikle etkinlik yönetimi, pazarlama iletişimi, marka oluşturma, kurumsal iletişim, çizgi altı reklamcılık, markalaşma, dijital iletişim, itibar yönetimi, halka arz iletişimi, kriz iletişimi, medya eğitimi konusunda uzman bir ekibi bulunuyor. Enerji, inşaat, Tayvan Ticaret Merkezi’nin tüm iletişim çalışmaları, lider iletişimi, teknoloji, bilişim-donanım sektörü, perakende, eğitim, üniversite, STK, meslek örgütleri, spor ve otomotiv, makine-teçhizat, dizi-film alanlarında çalışan 21 müşterisine hizmet veren C-line İletişim, ayrıca siyasetçi ve sanatçı PR’ı da yapıyor.

Koç Holding ekolünden gelen tecrübe: Koç Holding Kurumsal İletişim Bölümü’nde işe başlayan Fatmanur Halil, iş tecrübesinin ilk kaynağını anlatıyor: “Koç Holding çok önemli bir okul. Çünkü hem ‘Kurumsal İletişim’de holding bünyesinde hemen hemen tüm sektörlerde 90’dan fazla şirketin kurumsal iletişim koordinasyonunu yürütüyorsunuz, hem de çok önemli ve tecrübeli bir ‘Aile’den eğitim alıyorsunuz. Medya ilişkileri, kurumsal dergi, logo, markalaşma, pazarlama, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, itibar yönetimi tüm bu çalışmaları holding bünyesinde takip edebiliyor, içinde oluyorsunuz. Etkinlikleri yönetiyor, uygulamanın içinde oluyorsunuz.” Halil, Koç Holding’de son 7 yılı Halkla İlişkiler Müdürü olarak sürdürdüğü 18 yıllık kurumsal geçmişinin kendisini PR (halkla ilişkiler) sektöründeki her alanda müşteri ve saha çalışmasında tecrübeli ve bilgili bir hale getirdiğini söylüyor: “Kendi işimi kurmaya karar verince; en iyi yapacağım işin PR olduğunu biliyordum. Çünkü müşterinin ne istediğini çok iyi biliyordum. Bu tecrübeyi gelecek kariyerimde kendi şirketimde sürdürmek istedim.”

Organik büyüyen ajans: C-line İletişim Ajans Başkanı Fatmanur Halil, öncelikle ilk hedeflerinin mevcut müşterileriyle devam etmek olduğunu vurgulayarak, iyi hizmetin sürdürülebilir bir ilişkiyi beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor: “En çok sevdiğimiz büyüme modeliyse müşterilerimizin önerileriyle bünyemize kattığımız yeni müşterilerdir. Çünkü bize başarı ve doğru iş yaptığımızı gösterir. Organik olarak büyüyoruz. Tüm müşterilerimiz bizi başka müşterilerimiz ve basın mensuplarının önerileriyle seçiyor. Her yıl daha fazla büyüyoruz. Şirketimizin en kısa süreli çalışanı 1.5 yıl süreli. Bu da bizce başarının sırrı. 5 yıldır bizimle çalışan müşterilerimiz var.”

“PR, şirketin yaşam biçimlerinden biri olmalıdır”: Fatmanur Halil bir kampanyanın başarı ölçüsünü; “Kampanyanın hedefinin gerçekleşmesi!” cümlesiyle açıklıyor: “Her şirketin bilmesi gereken süreç; PR’ın kısa dönemlik bir atımlık bir strateji olmadığıdır. PR, şirketin yaşam biçimlerinden biri olmalıdır. Reklam, haber, röportaj, doğru logo kullanımı, doğru yorum; tümü birbirini tamamlar ve elbette sonuçta satışa yansır. Ancak doğrudan satış veya reklam eşdeğeriyle kampanyayı ölçmek, hem ajansları, hem de şirketleri mutsuz kılacaktır. Tek kampanya ile satış ve marka bilinirliği yaratmanız mümkün değildir. Hiç kimse bilmediği, itibar etmediği, güvenmediği bir markayı, tek bir kampanya ile satın almaz. Hedef aslında bir modellemeye girerse önce itibar ve güven yaratma; markayı tanıtma; sonra kampanya ile başarılı olunur. Kampanyayı itibar ve kurumsal iletişim ile desteklemezseniz, tek atımlık kurşun boşuna para ve zaman kaybını da beraberinde getirir.

Diğer bir yanlış ise sosyal sorumluluğun bedava ürün vermek olduğunu düşünmektir. Sosyal sorumluluk günümüzde sürdürülebilir ve katılımcı fayda yaratan bir modelleme olmalıdır. Kamuoyu biraz ürün ve iki eğitim verip bu işten sıyrılmak isteyen şirketi hemen tanır, itibar etmez. Reklam kokan sosyal sorumluluk; altı dolu olmayan bilgi; gerçeği yansıtmayan kampanya her zaman geri döner!”

‘Zeki’ iletişim stratejisi belirlemek: Fatmanur Halil’in marka tanımı; “Ürün veya kişi veya hizmetin kamuoyu tarafından itibar gören ve kabul edilen ismi.” Halil, başarılı bir marka yaratmak ve markanın başarısını sürdürmek için yapılması gerekenleri anlatıyor: “Doğru isim, doğru reklam, doğru mecra, doğru tanıtım, doğru pazarlama… Bizce başından itibaren akılda kalan ve sektörü açısından çok zıt olmayacak, ama çarpıcı isim belirlemek ilk iş. Daha sonra sektörün iletişimdeki doğru mecralarına yönelik doğru bir slogan ile doğru mecralarda düzenli yeralacak bir iletişim çalışması... Ancak bizce en önemlisi, markanın hikayesi ve hizmet alanındaki içeriğinin iyi bilinmesi ve doğru içerik bilgisiyle pazarlama. Dijital ve sektörün takip ettiği yayınların çok iyi bilinmesi ve tanıtımın bu mecralarda kullanılması. Biz öncelikle markanın sloganı ve doğru içeriğinin oluşturulmasını sağlıyoruz. Ürün, hizmet veya kişi için doğru olan iletişim mecralarını belirliyor; içerik ve reklamı bu mecralarda yönetiyoruz. Bazen her yerde olmak gereksiz para ve zaman kaybıdır. Bazı marka içinse her yerde olmak gerekir. Her ürün, kişi veya hizmetin iletişim modeli farklıdır. Önemli olan ‘Zeki’ iletişim stratejisi belirlemektir.”

Sektörün gençleşmesi gerekiyor: PR sektörünün hızla büyüdüğüne değinen Halil, “En üzücü olan; iletişimin herkesin ‘Ben de yaparım’ diyerek kendini ortaya attığı bir sektör haline gelmesi” diyor. Bu işi bilmeyenlerin birer birer eleneceğini öngören Halil, iletişimin çok ciddi bir iş olduğunu vurguluyor: “Bilmeyenlerin eline verirseniz itibarınızı ve markanızı bir anda çok zor bir duruma düşürebilir, size çok para kaybettirir. Bize hemen hemen her ay böyle bir şirket geliyor. Canı yanmış ve itibarı marka oluşumunda çok gerilere gitmiş halde geliyorlar. Yalnızca kitap bilgisi ve tek modelle iletişimi sürdürme ısrarı da var. Bizce iletişim kişiye, markaya, sektöre, şirketin yapısına göre çok farklı ve yeni modelleme ihtiyacı doğuran çok dinamik bir strateji gerektiriyor.”

Çok muhafazakar kalmanın da mümkün olmadığına değinen Halil, bu nedenle gençlerle çalışmanın bu modellemeleri kurgulamak açısından çok önemli olduğunu düşünüyor: “Örneğin; dijital iletişimde artık vazgeçilmezimiz; kurallarını bilmek kadar, oraya yazılacak kelime ve bakış açısını çok iyi bilen kişilerin olması gerekiyor. Bu da ancak genç, dinamik ve zeki bir ekiple olabiliyor.”

Fatmanur Halil, iletişim çalışmaları ve markalaşma süreçlerinde KOBİ’lere ve işletmelere şunları öneriyor: “Yalnızca KOBİ’ler değil; tüm şirketlerin kendilerini tanıyacak ve iletişim modelini şirketin özelliklerine göre belirleyecek ve en alttan en üste kadar kendileriyle ilgilenecek bir ajansla çalışmaları gerekir. Çünkü her şirketin iletişim ihtiyacı birbirinden farklıdır. Özellikle KOBİ’lerin çok bütçeleri yoktur, kurumsal olarak markalaşma sürecine yeni başlamışlardır. Bu süreçte; ilk slogandan; kurum metinlerine; lider iletişiminden; pazarlama iletişim modelleme ve içerik oluşumuna kadar tüm alanlarda onları iyi tanıyıp; ihtiyaçlarına göre iletişim stratejisi oluşturacak bir şirketle çalışmaları çok önemlidir.”