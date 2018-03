Genç bir ajans Febus Medya

Halkla ilişkiler, sosyal medya yönetimi, etkinlik, prodüksiyon ve kreatif ajans hizmetlerini birarada sunan genç ajans Febus Medya iletişimde uzmanlaşıyor





Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda evrensel iletişim anlayışını yerel kültür ve değerlerle birleştirip Türkiye’nin önde gelen iletişim danışmanlığı şirketlerinden biri olmayı hedefleyen Febus Medya ajansı müşterilerinin iş hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacak iletişim stratejilerini oluşturuyor, projeler geliştiriyor ve bunların hayata geçirilmesini üstleniyor. Halkla ilişkiler, sosyal medya yönetimi, etkinlik, prodüksiyon ve kreatif ajans hizmeti veren Febus Medya, bünyesinde açtığı Febus Akademi ile iletişim sektörüne yönelik eğitim programları ve workshoplar da düzenliyor.

Febus Medya’nın sunduğu hizmetler arasında medya ilişkileri, medya ilişkileri danışmanlığı, etkinlik yönetimi, yönetimsel mesajlar, sponsorluk projeleri iletişimi yönetimi, pazarlama iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumiçi iletişim, kriz iletişimi ve yönetimi de yer alıyor.



Hamuru medya tezgahında pişmiş

Febus Medya Ajans Başkanı Kürşat Okutmuş, Bayburt’ta dedesinin gazetesinde çırak-usta ilişkisiyle sektöre adım atmış. İstanbul’a geldikten sonraysa radyo, televizyon, gazete ve halkla ilişkiler olmak üzere iletişimin birçok dalına dokunmuş. Temelleri hayli kalabalık bir ekiple 1996’da atılan Febus, sığacak bir ofis bulamamış. Derken; “febus fikir ekibi” piyasaya dağılmış. Çeşitli medya kuruluşlarında, markalarda, ajanslarda, dergilerde, televizyonlarda; farklı ofis ortamlarında ve farklı masalarda deliler gibi çalışılmış, mesai saatlerini çalıştığı ortama veren “febusçular”, akşamları ise “febus” için toplanmış. Kürşat Okutmuş’un deyimiyle 12 yıl boyunca fazla mesainin adı, bitmeyen gecelerin demi ‘febus’ olmuş.

Febus fikir ekibinin bir kısmı, 2010 yılının sonuna doğru, normal mesaiye dönme kararı alır, 2011’in Şubat ayında; İstiklal caddesinde ‘Febus’un kapısı açılır. “Hala tüm ‘febusçular’ biraraya gelmiş değil. Her yerde olabiliriz. Sizin ofiste bile…” diyen Okutmuş, ajansın adını mitolojide güzel sanatlar tanrısı olarak da bilinen güneş tanrısı Apollon’un ışık tanrılığını öven sıfatı Febus’tan aldığını anlatıyor.

Dönüşüme açık, gelişime hazır, büyüme odaklı ve inandıkları markalar ve kurumlarla çalışmayı tercih ettiklerini belirten Okutmuş, iş ortaklarının daha iyi projelere adım atabilmeleri için kreatif baskılı işlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına, kurumsal modernizasyonuna, sosyal medyasına, internet adresine kadar ihtiyaç duydukları her türlü altyapı işleriyle de ilgilendiklerini dile getiriyor: “İletişimin dünyayı değiştirme gücüne inanan Febus; markaların itibarını ve satışlarını artırmadaki başarısına tanıklık edecek olmanın ötesinde, bu keyifli yolculuğun bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu. Çalıştığı şirketlerle karşılıklı güvene dayalı, uzun soluklu ilişkiler kurmayı ilke edinen Febus’un olası başarısında, birlikte çalıştığı kişileri müşteriden çok iş ortağı olarak görmesi önemli rol oynuyor.”



Sözü olan kurumlarla çalışıyor

Çalıştıkları kurum ve markaların sektöründe söz söyleyen oyuncu olmasına önem verdiklerinin de altını çizen Okutmuş, bir kurum veya markanın iletişiminde halkla ilişkiler, kreatif ve medya satınalmasının iyi planlanması ve bu ajansların birbiriyle uyum içinde çalışmasının önemine değiniyor. Eğitim, kültür-sanat, sağlık, spor, e-ticaret alanlarında hizmet veren Febus, kamu kurumlarıyla da çalışıyor. Son dönemde sağlık ve spor sektörlerine yoğunlaştıklarını kaydeden Okutmuş, iş ortaklarıyla ilişkilerini evliliğe benzetiyor: “Kavgamız, gürültümüz markamız adına. Bu uzun soluklu bir ilişki. Ancak heyecanı da korumak lazım.”

Kürşat Okutmuş, gelecek hedeflerinden de sözediyor: “Aldığı işi düzgün yapan bir ajans olarak duyulmak istiyoruz. Müşterilerimiz bize ‘Bu ajans çok dürüst’ diye gelsin. Çalıştığımız markaların en iyi ajansı olmak hedefindeyiz. İzmir, Antalya, Eskişehir’de temsilcilerimiz olması noktasında çalışıyoruz.” Marka ve ajansın aynı masada samimi ilişkiler içerisinde oturması gerektiğine inanan Okutmuş, halkla ilişkiler tarafında başarının markanın görünürlülüğü olduğunu söylüyor. Ancak bu çalışma pazarlamaya yansımamışsa, teşekkür edilmesi ve ajansla çalışılmamasından yana olan Okutmuş, açıksözlü konuşuyor: “Her ajans yaptığı işin başarılı olup olmadığını bilir. Bir ajans ‘bu çalışmada başarılı olmadım’ da diyebilmeli.”



Genç sanatçıların ‘sanat’ının hamisi

Febus genç bir ajans olsa da işin en başında sosyal sorumluluğa da önem verilmiş. Okutmuş, İstanbul Sanat Kültür ve Eğitim Derneği’ni kurduklarını ve derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğünü aktarıyor: “Özellikle bütçesi ve parası olmayan genç sanatçılarla çalışıyoruz. Onlara ücretsiz halkla ilişkiler, medya iletişimi hizmeti sunuyoruz, afişlerini yapıyoruz, ürünlerinin teşhirinde yardımcı oluyoruz.”

Bir de Febus Akademi kurulmuş, Okutmuş anlatıyor: “Febus Fikir Ekibi olarak günü her alanda iyi okumaya çalışırız, sınırları daha ileri taşıyarak. Sektörde bir uzmanlık kavramı olmalı diyorsak neden kendi akademimizi kurmayalım düşüncesiyle yola çıktık. Febus Akademi, özellikle kendi sektörümüze yönelik gerekli pratiğe ulaşabilmede destek verecek. TV haberciliği, yöneticiler için medya yönetimi, etkili iletişim programlarıyla iletişim ve habercilik alanında yeni bir eğitim algısı oluşturmayı hedefleyen Febus Akademi, ekran karşısında meslek edinmek isteyen bireyler için spikerlik ve sunuculuk eğitimi de veriyor.” Kalkınma ajansı projelerine de destek veren Febus, reklam filmi, metin yazarlığı ve senaryo yazmada da iddialı.



KOBİ’ler için ders çalışmak gerekiyor

Kürşat Okutmuş, KOBİ’lerin ajans tercihinde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor: “İlk iletişimden sonra ajans, markanızla ilgili dersini iyi çalışmış mı, markanıza zaman ayırmış mı? Markanıza, kurumunuza açıklayıcı, net bir yol haritası çizmiş, proje dökümanı sunmuş mu? Bunlar mutlaka dikkate alınmalı.”

Okutmuş, şunları dile getiriyor: “Biz dersimizi çok iyi çalışıyoruz. 7 gün 24 saat müşterimizin yanındayız. Bir markaya, kuruma iletişim danışmanlığı hizmeti veriyorsanız 24 saat onun hizmetindesiniz. Biz amatör ruhla profesyonel hizmet veriyoruz. Biz markanın, kurumun içişlerindeki problemleri de çözmek için oradayız. Başarısızlığa bahane üretmek kolaydır ancak biz başarılı, sürdürülebilir bir ilişkiye varız. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Kendimizi sürekli yenileyen, değişen ve dönüşen bir ajansız.”

Kürşat Okutmuş’un gönlü, her projenin bir ünlüye mecbur kalmadan iyi düşünülmüş olmasından yana. Yükselen mecranın akıllı telefonlar, tabletler ve mobil dünyayla internet olduğunu ve sosyal medyanın öne çıktığını söylüyor.