Global ajansın dijital hizmet farkı; MediaCom

Türkiye’nin ilk medya planlama ve satınalma ajanslarından MediaCom, dijital alanda da iddialı. Organizasyonel yapısını bağlı bulunduğu networkle birlikte değiştiren ve geliştiren MediaCom, çalıştığı reklamverenlere sunduğu rekabet avantajıyla farklılaşıyor.

Birçok ulusal ve uluslararası markaya hizmet veren MediaCom Türkiye ofisi, 1995 yılından bu yana MediaCom networkünün hızlı ve büyüyen bir parçası. 89 ülkede 106 ofisiyle hizmet veren, dünyanın en büyük stratejik medya planlama ve satınalma şirketlerinden biri olan MediaCom, 13 milyar doların üzerindeki küresel cirosuyla reklamveren firmalarına medya çözümleri sunuyor. Avrupa’da 1986’da kurulan MediaCom, WPP Holding bünyesindeki şirketlerden. Dünyadaki her 3 reklamdan birini temsil eden WPP Holding’in iletişim alanında hizmet veren şirketlerinin yönetimi için kurulan GroupM bünyesinde ise Mindshare, Mediaedge:cia, MediaCom ve MAXUS yeralıyor. MediaCom’un iddiasını MediaCom dijital bölümün başındaki yöneticilerden Elvan Gültekin ve Uğur Gökçek ile konuştuk.

MediaCom Interaction Director Uğur Gökçek, GroupM bünyesinde ulusal ve uluslararası markalara medya planlama ve satınalma hizmetini dijital alanda 12 kişilik çekirdek bir ekiple verdiklerini anlatıyor. Bunun yanısıra yine grup çatısı altında Google performans çalışmalarını yürütmek amacıyla 30 kişilik bir performans ekibi, 4 kişilik bir sosyal medya ekibi, 20 kişilik ve 4 kişilik başka ekiplerle de çalışmalarını desteklediklerini aktaran Gökçek, 2010’dan bu yana dijital bölümde hizmet verdiklerini, aktif büyümelerinin ise dijital pazarın hızla büyümesine parelel, son 2-3 yılda olduğunu söylüyor: “Gelişen dijital trendleri markalarımıza anlatıyor, dijital alanda markaya fayda sağlayacak en efektif mecra atılımlarını onlara sunuyoruz.”

Günümüzde dijital medya planlama ve satınalmanın bir marka için önemine dikkat çeken Gökçek, GroupM çatısı altında hizmet sunmanın müşterilerine sağladığı avantajlardan sözediyor: “Group M bünyesindeki 4 ajansla hizmet sunduğu markalara daha uygun fiyatlarla medya planlama ve satınalma olanağı sunuyor. Yaklaşık yüzde 30’luk bir fiyat indirimi sağlıyoruz.”

MediaCom’un hizmet sunduğu 80 marka ile çalıştıkları bilgisini veren Gökçek, global bir ajans olmanın avantajını müşterilerine yansıttıklarını belirtiyor: “Dünyada denenmiş, başarılı olmuş ve kabul görmüş uygulamaları da Türkiye’de müşterilerimize sunarak farklılaşıyoruz. Müşterilerimize dijital alanda; kurumsal iletişimden, dijital medya planlama ve satın alma, sosyal medyasının yönetimine kadar her alanda birden 360 derece ve entegre hizmetler sunuyor, şeffaf çalışıyoruz.”



Müşteriyi Quisma ile yakalamak

Markaların gelişimine ve büyümesine fayda sağlayacak en efektif dijital medya planlama ve satınalma çalışmasını yürütmek için çaba gösterdiklerini aktaran Gökçek, dijital alanda çalışmanın farkını ise yaptıkları işin sonucunun ölçümlenebilir olmasına bağlıyor: “Markanın görebileceği, şeffaf bir raporlama sunuyoruz. Quisma gibi farklı hizmetlerimiz de sözkonusu. Quisma; tamamen iş hedefine yönelik ilerleyen bir uygulama. Markanın hedef kitlesindeki müşteriyi Quisma networküyle yakalıyoruz, gezindiği birçok sitede ilgilendiği ürün, ilgili bannerlarla tekrar tekrar hatırlatılıyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Biz masaya bir meyve koyup, kullanıcının o meyveyi istemesinden ziyade, kullanıcıyı takip edip, ona o meyveyi gösteriyoruz, ‘hadi al, hadi al’ diye. Günün sonunda bunu müşterimize raporladığımızda şu detayları veriyoruz: ‘Siteye gelen kullanıcı bu ürünü almadan önce Google’da araştırmış, ürünün adını yazmış, gelmiş oradan satın almamış, bu kez sosyal medyada yakalamışız, görmüş, yine almamış, bir başka sitede ilk gördüğü banner’a tıklamış almış kullanıcı. ’Kullanıcının satın alma yolculuğunu gösteren bir harita çıkartıyoruz. Bu çalışma müşterilerimize artı değer katıyor, böylece nereye ne kadar para harcamaları gerektiğini müşteriye söylüyoruz, yol gösterici oluyoruz. Bütçelerini en efektif şekilde kullanıyoruz.”

Gökçek, müşterilerinin satış ve pazarlama hedeflerine uygun hizmetler sunduklarını dile getiriyor: “Müşteri bize bu bütçeyle yalnızca satış yapmak istediğini belirtiyor, ‘Satış haricinde paramı harcamak istemiyorum’ diyor. Diyelim ki buzdolabı satıyor, biz de diyoruz ki ‘Biz buzdolabını satacağız, sen de her satış üzerinden bize bir komisyon verebilirsin. Satılan buzdolabının komisyonu karşılığında müşteriden bütçe alıyoruz. Buna affiliate marketing deniliyor. Bu işi yapan birçok teknoloji şirketi var, ancak markalarla teker teker anlaşma yapılıyor, o zaman da bir satış olduğunda birkaç affiliate merkezi birden markadan hizmetine karşılık para istiyor, oysa Quisma bize bu bilgiyi veriyor. Biz de markaya birçok affiliate marketing firmasıyla anlaşma yapmak yerine gelip bizimle anlaşma yapmasını öneriyoruz. Biz birçok teknoloji şirketinden hizmet alıyoruz ve marka adına işleri yürütüyoruz. Global bir şirket olmanın verdiği avantajları kullanıyoruz.”



Dijital dünyada müşteriye ulaşmak

MediaCom Interaction Director Elvan Gültekin, 2015 yılında hizmet sundukları markaların dijital dünyalarını biraz daha büyütmeyi hedeflediklerini açıklıyor: “Dünyada olduğu gibi artık Türkiye’de de dijital alanda medya hızla büyüyor. İnsanlar artık televizyon izlerken ellerinde akıllı cihazlarla veya bilgisayarla sosyal medyayı takip ediyor, birçok diziyi de yine internet üzerinden takip ediyor. Herkes artık birkaç yere birden aynı anda odaklanabiliyor.”

Elvan Gültekin, MediaCom’un dijitalde hizmet farkını şöyle özetliyor: “Oldukça güçlü bir global networkümüz var, yerelde de yaptığımız araştırmalar ve bilgi birikimimiz sözkonusu. Her çalışmamızda ciddi bir veri birikimiyle yola çıkıyoruz. Dijital alanın tüketiciler tarafından nasıl kullanıldığının bilgisine ulaşabiliyoruz. Müşterilerimize de bu verilerle gidebiliyoruz. Dijitalin önemi büyük, Türkiye’de neredeyse 40 milyon internet kullanıcısı var, mobil alanda bu rakam 30 milyonu geçti.”

Gültekin, dijital alanda medya planlama ve satınalmanın sonuçlarının ölçülebilir olmasından ziyade en büyük avantajının hedeflenebilir olmasına dikkat çekiyor: “Televizyonda bir reklam yayınlandığında hedef kitleye ulaştığını tam olarak ölçümleyemiyoruz. Oysa dijitalde o diziyi internetten izleyen 18-25 yaş arasında sadece araba sahibi kişilere dolayısıyla bütün hedef kitleye reklamı ulaştırabiliyoruz.”

Dijitalde sağladıkları verilerle müşterilerinin medya planlama ve satışlarında belirledikleri stratejilerde yol gösterici olabildiklerini ifade eden Gültekin, grup çatısı altında çalışmanın avantajıyla diğer ajanslarla entegre çalıştıklarını vurguluyor: “Markanın iletişiminde medya planlama ve satın almasından, halkla ilişkilere, reklam ajansından dijitale kadar her ajansın ayrı önemi var. Global markaların bu konuda farkındalığı sözkonusu. İletişim bir bütün. Global bir markayla çalıştığımızda bütün ajanslar bir masa etrafında oturuyoruz, hep birlikte stratejiyi belirliyoruz ve bir sinerji ortaya çıkıyor.”