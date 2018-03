Halkla ilişkiler sektöründe iletişim üssü olmayı amaçlayan ajans; Contactplus artı değer yaratıyor

“Heyecan duyulmayan işler başarılamaz” mottosuyla hareket eden hızlı, heyecanlı, iddialı ajans Contactplus, 50’nin üzerinde müşterisine 27 kişilik ekibiyle hizmet vererek hızla büyüyor. Contactplus Ajans Başkanı Orkide Gökhan, ortağı Barlas Çevikus ile birlikte kendi çalışanlarının kurduğu yeni ajansa melek yatırımcı olduklarını anlatıyor.

Tüm çalışmalarını bütünleşik pazarlama iletişimi disipliniyle yönlendiren ve müşterilerinin kurumsal ve ürün bazındaki ihtiyaçlarına en kapsamlı yanıtları sunmak için hizmet veren Contactplus İletişim Hizmetleri, medya iletişiminden, marka yönetimine, stratejik planlamadan kriz yönetimine, pazarlama iletişimine, organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede, müşterilerine her zaman yeni bakış açıları kazandırma hedefiyle hareket ediyor.

Contacplus Ajans Başkanı Orkide Gökhan, halkla ilişkiler sektöründe bir ‘iletişim üssü’ olma amacıyla hareket ederek, mesleki etik değerlerden ayrılmadan, müşterileriyle kamuoyu ve medya arasında bir köprü oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor. Çalışmalarını müşterileri için ‘artı değer yaratma’ anlayışıyla düzenlediklerini vurgulayan Gökhan, elde ettikleri başarılarda müşterilerine yeni bakış açıları kazandırma yaklaşımlarının ve onlara ‘in-house’ bir anlayışla hizmet vermelerinin büyük etkisi olduğuna inanıyor: “Çünkü biz Contactplus olarak kendimizi daima müşterilerimizin yerine koyuyor, dünyayı, iş yaşamını ve ülkemiz pazarını yepyeni ve güncel bir vizyonla süzerek onlara ‘artı’ değer yaratmaya çalışıyoruz.”

Sorbonne Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu Orkide Gökhan iletişim sektörüne Reha Muhtar’ın asistanı olarak adım atar. Reklam ajansı, ardından da halkla ilişkiler sektörü... 4 yıl Capitol Halkla İlişkiler’de, 4 yıl da Tribeca İletişim Danışmanlığı’nda Türkiye’nin en seçkin markalarına hizmet verir.

2004’te Contactplus’ı sıfır sermaye, bir ortak ve 5 müşteriyle kuran Gökhan, sonrasında ortağıyla yollarını ayırır, yeni ortağı Barlas Çevikus ile yoluna devam eder. İletişim çalışmalarında sürekliliğin önemine inanan Gökhan, kuruldukları günden buyana birlikte çalıştıkları müşterileri olduğundan sözediyor: “Her müşteri kutsaldır, biz ajans olarak kendimize güvenmediğimiz alandaki işe girmeyi tercih etmiyoruz. Sonuçta yaptığınız iş kadar anılırsınız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilme, onlara yararlı olabilme konusunda iddialı bir ajansız. Çalışmaya başladığımız şirketlerle birlikte büyüdük, büyük şirketlere katmadeğer sağladık. Sonuçta biz de bir start-up’tuk. Müşterilerimiz bize güvendi. Özellikle start-uplarla çalışıp onlarla birlikte büyümeyi, başarıya koşmayı seviyoruz. Hizmet verdiğimiz start-up şirketlerden birçoğu hızla büyüdü, yabancı yatırımcı buldu.”

Contactplus, bugün 50’nin üzerinde müşterisi ve 27 kişilik ekibiyle yoluna devam ediyor. Başarılarında ekibinin payına da değinen Gökhan, deneyimli ve yaptığı işten büyük heyecan duyan bir kadroları bulunduğunu vurguluyor.

Amerikalı ünlü Yazar ve Filozof Ralph Waldo Emerson’ın “Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz” sözüne atıfta bulunan Gökhan, “Her biri kendi alanında seçkin bir yere sahip olan müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kavramadaki başarımız, çözüm üretme yeteneğimiz ve hiç yitirmediğimiz heyecanımız bizi sektörde ayrı bir noktaya taşıyor” diyor.

Orkide Gökhan şunları dile getiriyor: “Bu ajans çok heyecanlıdır. Kurulduğumuz günden beri bize yakın, bizim hoşlanabileceğimiz, sevdiğimiz müşterilerle çalışmaya çok dikkat ettik. Eğer bir müşteriyi severseniz, onu yüceltirsiniz. Profesyonel anlamda markaya gönlünüzü vermeniz, inanmanız lazım, eğer o markaya inanmazsanız onunla yürümeniz çok zor. Ben buna ‘ruhen inanmak’ diyorum. Bütün ekibimiz bu heyecanı taşır. Karşılıklı güven önemlidir. Markaya güvenmeliyiz, o da bize güvenmeli ki yaptığımız işi yapabileceğimize inanalım. Sosyal hayatı olmayan bir insan bu işi yapamaz. Bu şirkette 9’da işe başlanır en geç akşam 7’de çıkılır. Hızlı bir ajansız. Haftasonları nöbetçilerimiz var, bir müşteri bizimle iletişime geçtiğinde haftasonları dahil hemen cevap verilir. Biz danışmanız ve takım halinde çalışırız.”

Hızla genişleyen müşteri portföylerinin yanısıra proje bazlı çalışmalarda elde ettikleri başarıların da doğru yönde ilerlediklerini kanıtlayan bir nitelik taşıdığını kaydeden Gökhan, 360 derece iletişim hizmeti verdiklerini kaydediyor: “Müşterilerimize sunduğumuz halkla ilişkiler çalışmalarında ‘stratejik iletişim yönetimi’ aracılığıyla onların kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı oluyoruz. Bütünleşik pazarlama iletişim anlayışıyla tüm iletişim çalışmalarımızda olduğu gibi; tutarlı, sürekli, doğru ve etik değerlere bağlı olarak hareket ediyoruz. Aynı zamanda dijital pr ve bazı müşterilerimize talep etmeleri halinde medya planlama ve satınalma hizmeti de sunuyoruz.”

KAGİDER Üyesi ve aynı zamanda dünyada 50 ülkede 11 bini aşkın üyeye sahip EO (Entrepreneurs Organization) Kurucu Üyesi olan Orkide Gökhan, bu yıl EO’nun entegrasyon direktörü olduğunu, gelecek dönemde (Haziran ayından itibaren) pazarlama direktörü olacağını anlatıyor. Müşterilerini yurtdışında da tanıtmak istediklerini aktaran Gökhan, Londra ve Dubai de iki çözüm ortağı ajansla beraber çalıştıkları bilgisini veriyor: “ABD’ye odaklanan müşterilerimiz için de bu yıl New York ve San Fransisco’da çözüm ortaklarıyla işbirliği yapacağız.”

Geçen yıl yüzde 20 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini açıklayan Gökhan, bu yıl 2014’ün Ağustos ayında ikinci bir ajans daha kurduklarını ifade ediyor: “Bizimle uzun yıllardır çalışan arkadaşlarımızla birlikte Publicity Group’u kurduk. Şu an Publicity Pr olarak hizmet veriyorlar. Müşterileri arttıkça ve hizmetleri geliştikçe Publicity Digital ve Publicity Ad olarak hizmet verecekler. Önümüzdeki yıl bizden ayrılacaklar. Ortağım Barlas Çevikus ve ben melek yatırımcı olduk, onlara mentörlük yapıyoruz. Bu yıl bir banka ile ve otomotiv sektöründen bir müşteriyle çalışmaya başlamak istiyoruz.”

İletişimin bir bütün olduğuna inanan Gökhan, hizmet verdikleri müşterilerinin dijital ajansları ve reklam ajanslarıyla birlikte çalışmaktan keyif aldığını vurguluyor: “Bir şirketin büyük veya küçük olmasından öte ne kadar iletişime açık olduğu önemlidir. Bir yol haritası çiziyoruz, müşterilerimizin dış dünyaya açılan penceresiyiz. Müşterimizin bünyesinde bir iletişimci olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Müşteriyle aynı dili konuşmak da önemlidir.”

Orkide Gökhan’a göre marka; tüketiciye kendini sevdirendir: “Size yakın gelmeli, kendini sevdirebilmeli. Markanın tüketicide bıraktığı olumlu tortu, akılda kalmak önemlidir. Bunun da satışla desteklenmesi kampanyanın başarısıdır. Hedef kitlede algı kalıcı olmalı. Ünlü kullanımı markanın dinamiğine göre şekillenmeli.”

Orkide Gökhan’ın KOBİ’lere önerileri ise şöyle: “Bir KOBİ’nin marka kimliğine önem vermesi, bu yüzden de iletişimini yapabilmesi lazım. Ne kadar iletişim yaparsa o kadar tanınır ve o kadar Türkiye’ye açılır, dünyaya açılır, herkes onu tanır, o kadar da müşterisi artar. İletişim bir süreçtir. İletişim esastır. Çok iyi ajanslar var, KOBİ’ler kendilerine en yakın gelen, anlaşabilecekleri ve güvenebilecekleri ajansları seçsinler.”