İnternet reklamcılığında buluşma noktası; Genart Medya

50’inin üzerinde yerli ve yabancı yayın, 25 ajans ve 400 reklamvereni buluşturan...





Genart Medya hakkında;

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2005’te mezun olan Burak Yılmaz, reklam sektörüne 2001 yılında adım atmış. İnternet reklamcılığının parlayan yıldızını takip eden Yılmaz, Genart Medya’nın 2009 yılında kurulduğunu belirtiyor. Yılmaz, 2 ortak, toplamda 3 kişilik ekip ve 3 haber web sitesinin satışıyla işe başladıklarını, bugün 20 kişilik ekiple; 50’nin üzerinde yerli ve yabancı yayıncı (web sitesi), 400 reklamveren ve 25 ajansa hizmet sunduklarını kaydediyor. Birçok büyük internet sitesinin reklam satışını üstlenen Genart Medya, hizmet sunduğu birçok yerli markanın yanısıra yurtdışından Twitter, yahoo gibi markaların da Türkiye’deki dijital reklam ajansı.



Ajansı tanıyalım:

Türkiye’de dijital pazarlama endüstrisinin hızla gelişmesi, dijital reklama yapılan yatırımın özellikle son 2 yılda büyük bir artış göstermesini sağladı. IAB Türkiye’nin rakamlarına göre; Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 50’sinin internet kullanıcısı olması, akıllı cihazların gelişimi ve markaların online mecraların değerini kavraması 2012 yılının ilk 6 ayında dijital reklamcılığa yapılan yatırımların oranının yüzde 34.4 artarak 416.77 milyon TL’ye ulaşmasıyla sonuçlanmış. 2013 yılında da uzmanlar dijital yatırımların aynı hızla artacağına dikkat çekiyor.

Genart Medya CEO’su Burak Yılmaz, kesin ve hızlı çözümler sunan internet reklamcılığının alışılmış konvansiyonel reklamcılıktan birçok özelliğiyle ciddi biçimde ayrıldığını; çift taraflı bir fayda mekanizmasıyla işlediğini, hem internet kullanıcısı hem de reklamvereni hedefledikleri noktaya en kısa yoldan ulaştırabildiğini söylüyor.



Sayısız avantaj sağlıyor

Burak Yılmaz, internet reklamcılığının “ölçümlenebilir, interaktif, ekonomik, esnek, kişiselleştirilmiş, kesin ve hızlı çözüm” özellikleriyle öne çıktığını söylüyor: “İnternet reklamcılığını ayrıştıran en önemli özelliği; ölçümlenebilir olması. Performansa yönelik, sonuç odaklı reklam yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor, çünkü bu reklamların sonuçları net bir şekilde analiz edilip raporlanabiliyor, reklamveren bir sonraki kampanyasını bu raporlar ışığında yönlendiriyor ve harcadığı bütçenin karşılığında ne kazandığını görebiliyor. Banner ya da daha gelişmiş internet reklamcılığı modelleri aracılığıyla iletişime geçilen internet kullancısı, dilediği takdirde reklamı yayınlayan markayla ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabiliyor, etkileşim kurabiliyor.



Canlı bir hedef kitle ilişkisi

Hedef kitleye doğrudan ulaşım, yapılan çalışmanın ölçümlenebilmesi, bir seferde çok sayıda yayın yapabilme olanağı sunması, internet reklamcılığının diğer mecralara göre daha ekonomik olmasını da sağlıyor. Üstelik internette reklam yayınlamanın bedelleri diğer mecralarla kıyaslanamayacak kadar hesaplı. Kullanılan internet reklamcılığı uygulaması, istendiği an biçim ya da içerik değiştirebilir, diğer mecralarda olduğu gibi reklamlar zamanla sınırlanmaz; 7/24 yayın imkanı internetin sunduğu en önemli ayrıcalıklardan. İsteyen, istediği bilgiye, istediği koşullarda ulaşabilir; sadece bir internet bağlantısına sahip olmak yeterli. Doğru hazırlanan medya planıyla reklam çalışmaları hedeflenen noktaya ulaşır ve diğer reklam mecralarına oranla çok daha çabuk geri dönüş sağlanır.”

İnternet reklamcılığının bu özelliklerinin reklama yapılan yatırımların geri dönüşünün daha iyi olmasını sağladığını vurgulayan Burak Yılmaz, internet reklamcılığında da akıllı telefon pazarının hızla büyümesine parelel olarak özellikle mobil reklamcılığın hızla büyüdüğüne dikkat çekiyor. Genart Medya’yı bir “satışevi” olarak nitelendiren Yılmaz, web sitelerinin reklam alanlarını reklamverenlerle buluşturduklarını anlatıyor. İnternet reklamcılığı alanında sektördeki ilk 5 ajans arasında yer aldıklarını belirten Yılmaz, reklam yatırımlarında televizyondan sonra en önemli bütçeyi internet reklamcılığının aldığını ifade ediyor.



Dijital reklamcılık çok hızlı büyüyor

Geçen yıl dijital reklam yatırımlarının 943 milyon TL rakamına ulaştığı ve reklam sektöründe yüzde 18 paya sahip olduğu bilgisini veren Yılmaz, internet reklamcılığının reklam sektörünün büyümesinin üstüne çıkarak yüzde 30 büyüme rakamlarına ulaştığını kaydediyor. Yapılan araştırmalarda daha önce insanların günde ortalama 3.5 saat televizyon ve günde 1 saat internete zaman ayırdığını, bugünse televizyona ayrılan zamanın 2 saat 50 dakika, internete ise 1.5 saat olduğunu aktaran Yılmaz, böylece iki mecraya ayrılan zamanın giderek birbirine yaklaştığını ve sektörün hızla büyüdüğünü kaydediyor. İnternet reklamcılığında önümüzdeki 5-6 yıl boyunca pazarın çift hanelerle büyüyeceğini öngören Yılmaz, Genart Medya’nın sektör ortalamasının da üzerinde büyüdüğünü ifade ediyor: “Genart Medya, her yıl yüzde 50’nin üzerinde büyümeyi hedefliyor. Uzun vadede de yabancı ortaklığa sıcak bakıyoruz. Çalıştığımız iş ortaklarımıza verdiğimiz özel hizmet önemli, yeni ve farklı iş ortaklarıyla çalışmayı istiyoruz. Yenilikçi web siteleriyle çalışmayı çok seviyoruz. Sosyal medya tarafında optimizasyon ve raporlomayla ilgili yeni yazılımlar üzerinde çalışıyoruz.”



KOBİ’ler dijitale odaklanmalı

İnandıkları ve güvendikleri web sitelerine hizmet sunduklarını ve iş ortaklarının da Genart Medya’ya inanmasının önemini vurgulayan Yılmaz’ın KOBİ’lere önerileri şöyle: “Bir reklam stratejileri olmalı. Muhakkak dijital alana odaklanmaları gerekiyor. İnternette reklam alanlarının pazarlanmasından, hangi web sitelerinde yer alacaklarına, sosyal medyada yürütecekleri reklam stratejilerine kadar birçok konu reklam stratejilerinin içerisinde yer almalı. KOBİ’ler iletişim çalışmalarında hedeflerini belirlemeli, marka bilinirliliğini arttırmak veya satışa odaklı bir kampanya mı yürütecekler buna karar vermeliler.”

Burak Yılmaz, KOBİ’lerin mevcut bütçelerinin en ekonomik kullanımını sağladıklarını kaydederek, “Bir markanın bütçesi bellidir. Oysa KOBİ’lerde durum çok farklı, kazandıkça bütçeyi büyütebiliyorlar, bütçenin ucunun her daim açık olması bizim onlar için sürekli yeni ve inovatif projeler üretmemize olanak sağlıyor. Bu nedenle KOBİ’lerle çalışmak çok keyifli” diye konuşuyor.