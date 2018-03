Med Partners:

Gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adından sıkça sözettiren Med Partners, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe 20. yılını kutluyor.

Ajans, yaratıcı ve inovatif kimliğiyle sektörde önemli işlere imza atarak büyümeyi sürdürüyor.Pazarlama iletişiminde; kurumsal danışmanlıktan reklam çalışmalarına, medya hizmetlerinden prodüksiyona ve halkla ilişkiler faaliyetlerine kadar her aşamada hizmet verdiği markalara optimum imkanlarla maksimum çözümler sunan Med Partners Reklamcılık, sektörde 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Med Partners’ı diğer tam hizmet ajanslarından ayıran özelliği, kendisini hizmet verdiği markaların “partner”i olarak görmesi, müşterilerinin hedeflerine kendi hedefleri gibi sahip çıkması ve başarıya giden yolda onları hiç yalnız bırakmaması.

Med Partners, genç ve dinamik kadrosu, profesyonel bakış açısı, güncel kreatif reklam anlayışı, başarılı medya hizmetleri ve aktif prodüksiyon çalışmalarıyla tüm hizmetlerde saygın, dürüst ve başarılı bir ajans olma amacıyla hareket ediyor. Sektörde ilk 50 ajans arasında yer alan Med Partners, müşterilerine hat couture (özel tasarım) hizmet veriyor.

Med Partners Ajans Başkanı Binnur Akay, bir müşteriyi alıp A’dan Z’ye çözüm ortaklığıyla her konuda iletişim kanallarını kullanarak, marka değeri yarattıklarını ve onlara butik hizmet sunduklarını belirtiyor. Ajansın merkezini 4 yıl önce İstanbul Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşıdıklarını da aktaran Akay, taşınmanın ajansa büyük bir iş performansı artışı olarak döndüğünü anlatıyor: “Bu kazanç tamamen işe yansıdı. 2012 ve 2013 yılları arasında yüzde 35 büyüme sağladık. Bu yıl ilk çeyrekte hedefimiz yüzde 40 büyümek. 15 çalışanımız, 30 müşterimiz var. Çok uluslu birçok markaya da hizmet sunuyoruz.”

Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olduklarını belirten Akay, yurtdışına da hizmet verdiklerini açıklıyor: “Kazakistan ve Azerbaycan’a hizmet sunuyoruz. Örneğin bu firmalara hazırladığımız televizyon reklamlarımızı onların lisanına çeviriyoruz, yaptığımız çalışmalar o ülkelerde yayınlanıyor.”

Binnur Akay ajans hizmetlerinin sosyal derinliğini ise şöyle özetliyor: “Müşterilerimizin hem medyada ortağı hem de iş ortağıyız. Birlikte yola çıktığımız markalarla Med Partners da büyüdü. İnşaat, gayrimenkul, kırtasiye, kozmetik, ilaç sektörü, yapı malzemeleri, tekstil, dekorasyon, teknik malzemeler, anne-bebek ürünleri alanlarında hizmet veriyoruz. Yemek Şöleni ve Mini Star ise bizim düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz. Lions ve Rotary derneklerinin sosyal sorumluluk projelerine de imza attık. Bu derneklerle konsept bazlı çalışan Med Partners, yürüttüğü tüm sosyal sorumluluk projelerinin ardından engelli çocuklara ve onlara eğitim veren okullara gelir sağlıyor. Müşterinin markasını iyi konumlandırmasına ve farkındalığını yaratmasına, kurumsal olarak da itibar ve imaj kazanmasına çok dikkat ediyoruz. Bunları yaptıktan sonra zaten satışların artmaması sözkonusu bile olamaz.”



İletişim hizmetinde bütünlük

Binnur Akay’a göre kendine özgü tarafları olması gereken reklam, ilgi çekici, şaşırtıcı ve ürünü bir kere kullandırmaya yönelik bir çalışma. Çalıştıkları müşteriyle birliktelikleri sürdüğü müddetçe o markayı ve hizmeti tutundurmanın çok önemli olduğuna inanan Akay, amaçlarının sadece hedef kitleyi bir kez kapıya getirmek değil, o ürünün ve markanın her zaman için gündemde olmasını sağlamak ve onların satışlarına yansıyacak şekilde bir çözüm ortaklığı yapmak olduğunu dile getiriyor: “Halkla ilişkiler ve reklam ayrılmaz bir bütün. Bu işle görevli uzman kadrolarımız var. Komple bir hizmet veriyoruz, rasyonel çözümler üretiyoruz. Sadece reklam faaliyetleriyle değil, müşterinin pazarlama stratejileriyle de ilgileniyoruz. İletişime dair her hizmeti kendi bünyemizde bulundurmayı seviyoruz. Elbette ki işin uzmanlarıyla çalışıyoruz, bütünlük çok önemli. Her hizmet ayrı yerden alındığı zaman, ne kadar konusunda uzmanlarla çalışılsa da firmalar ve kişiler arasında kopukluklar oluyor, bu da işin başarısını etkiliyor. Biz o kopukluğu tüm iletişim hizmetlerini tek çatı altında toplayarak ortadan kaldırıyoruz.”

Markayı “aynı isimle istenip aranacak bir olgudur” diye tanımlayan Akay, “Cam Sil, Rimel, Vileda, Prit” örneklerini veriyor ve reklamda ünlü kullanımına da değiniyor: “Ünlüyü doğru konumlandırmak, markamızı tanıtırken önemli. Marka yüzümüzü seçerken titiz davranıyoruz. Markayla duygusal bağı olan marka yüzüyle çalışıyoruz. Çalıştığımız ürüne o kadar güveniyoruz ki müşteri 1 kez kullandıktan sonra tekrar almak isteyecektir.”



Reklamın lojistik bütünlüğü

Med Partners Ajans Başkan Yardımcısı Müge Akay, müşteri seçme kriterlerini anlatıyor: “Müşteriyle aynı lisanı konuşabiliyor olmak, hedeflere aynı açıdan bakmak, ürüne ve ürünün kalitesine inanmak çok önemli. Pazarlama kanallarının da iyi yönetildiğine inanmamız gerekiyor. Müşterimizin reklama ve iletişimin gücüne inanması da çok önemli. Çünkü iletişim yatırımı sonuçta yine müşteriye fayda olarak dönecektir. Reklamı çok iyi yaparsanız, çok başarılı olur ama pazarlama kanalları tıkalıysa dağıtım yeterli değilse o zaman reklamda suç aramamak lazım. Müşteriye pazarlama kanalları konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

İnovasyon, sürdürülebilirlik kavramına önem veren Akay, “Bizim amacımız da müşterilerimizle birlikte ve toplumun duyarlılıklarına özen göstererek istikrarlı bir şekilde büyümek” diyor. Müge Akay, reklam ve halkla ilişkiler hizmeti veren bir ajans olarak 2014’e hızlı başladıklarını, dev Alman markası Henkel’in kurumsal alanda çözüm ortağı olduklarını anlatıyor: “Henkel’in dünyaca ünlü saç bakım markası Gliss ve bu yıl Türkiye’deki 110. yılını kutlayan köklü kuruluş Singer de aramıza katılan markalar oldu. Aynı şekilde dünyada trend yaratan ayakkabı markalarının Türkiye’deki dağıtıcısı konumunda bulunan Marka Park ile birlikte Moon Boot ve Saucony markalarını da müşteri portföyümüze kattık. İletişim çalışmalarında destek olmaya başladığımız bir diğer marka ise yüksek kalitede ağız bakım ürünleri geliştirmeye odaklanmış uluslararası bir şirket olan DRC Grup tarafından geliştirilen R.O.C.S. markası oldu.”

Müge Akay, Med Partners Reklam ve Halkla İlişkiler olarak, sektördeki tüm gelişmeleri ve toplumdaki eğilimleri yakından takip ettiklerini açıklıyor: “Sosyal medya olarak tanımlanan uygulamalar, günümüzde en güçlü mecralardan biri haline gelmiş durumda. Dolayısıyla biz de 360° entegre iletişim anlayışı ve bütünleşik pazarlama vizyonuyla günümüzün en popüler mecrası olan sosyal medya üzerinde etkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya pazarlama stratejileri oluşturuyoruz, iletişim sürecindeki uygulamaların baştan sona üretim ve yönetimini üstleniyoruz. Ayrıca web sitesi tasarımı ve uygulamaları da gerçekleştiriyoruz.”