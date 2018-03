MTM Medya Takip Merkezi ile; Medya avucunuzda

Medya takibi ve ölçümlemesi, marka yönetiminde vazgeçilmez bir gereksinmedir.





Teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yapan, hıza büyük önem veren MTM Medya Takip Merkezi, 2013 yılında yeni nesil medya takibine yoğunlaşacak.

Medya takibi ve ölçümlemesi, marka yönetiminde vazgeçilmez bir gereksinme. Bu sektörü tanımlayan üç kavram var: Hız, teknoloji ve insan kaynağı. MTM Medya Takip Merkezi Genel Müdürü Halef Remzi Vayıs, iletişimcilerin ve marka yöneticilerinin iletişim faaliyetlerini sağlıklı yürütmesi için medyadaki her gelişmeden anında ve eksiksiz haberdar olmaları ve sonrasında da bu yansımaların detaylı analizlerini almaları gerektiğini söylüyor. Bu ihtiyaçlar, medya takip sektörünün önemini günden güne artırıyor. Vayıs, medya takibi ve ölçümlemesinde en iyi servisleri üreterek, sektörün gelişimine katkıda bulunmak misyonuyla yola çıkan MTM Medya Takip Merkezi’nin teknolojiye ve insan kaynağına yaptığı düzenli yatırımlarla istikrarlı bir büyüme çizgisi yakaladığını belirtiyor. Vayıs, sektörün en genç şirketi olan MTM’nin 13 yılı geride bırakırken pazarın öncü kuruluşu haline gelmesini, uzman kadrosu ve sürekli geliştirdiği teknolojisiyle açıklıyor.

Ulusal medyanın yanısıra yerel medyada yer alan her haberi tek tek okuyan/izleyen, bu haberlerde markaları tespit eden, raporlayan, sınıflandıran, arşivleyen, her bir haberi yüzlerce kriter üzerinden ayrı ayrı analiz eden ve tüm bu verileri abonelerine ihtiyaçlarına uygun biçimlerde servis eden MTM, bir tür medya dedektifliği yapıyor. Vayıs, müşterilerinin kendileri, rakipleri veya ilgi alanlarındaki konularla ilgili olarak, gazete, dergi, haber siteleri, TV ve radyo kanallarında yayınlanan haberleri, MTM üzerinden takip edebildiğini, bu haberleri, ihtiyacına uygun internet üzerinden şifreli, basılı dosyalar halinde veya CD’lere kaydedilmiş olarak temin edebildiklerini anlatıyor: “Abonelerimiz, medya takip sonuçlarını dünyanın neresinde ve saat kaçta olursa olsun, istedikleri her an internet üzerinden kolayca izleyebilirler. Ayrıca medyada yayınlanan her datayı etiketliyor ve depoluyoruz. Bize gelen tüm verileri elektronik ortamlara aktarırız. Pazarlama iletişimi yapan her kuruluş bizim müşterimiz veya potansiyel müşterimizdir.”

Halef Remzi Vayıs, medya analizlerinin medya yansımalarını doğru ölçümlemek ve değerlendirmek isteyen tüm kişi ve kuruluşlar için tarafsız bir rehber niteliği taşıdığından sözediyor: “Medya analizlerinde, yayınlanan her haber, profesyonel medya analistlerimiz tarafından nicel ve nitel kriterler çerçevesinde analiz edilir. Medya analizleri, markanın medyada ne tür haberlerle yer bulduğunu ve medya tarafından nasıl değerlendirildiğini gösterir. Markanın medyada yer alan haberlerinin ne kadarının olumlu-ne kadarının olumsuz olduğu, markanın adının haberin neresinde geçtiği (başlıkta mı, spotta mı, fotoğraf altında mı, metinde mi?), haberde marka görselinin kullanılıp kullanılmadığı, haberde markadan bahsedilme oranı, haberin içerisinde markanın ne kadar fark edildiği/algılanma derecesi gibi pek çok kriter değerlendirilir. Her bir haberin tek tek analiz edilmesiyle oluşturulan aylık raporlar, önemli istatistiksel veriler ve değerlendirmelerle yol gösterici bir rehbere dönüşür.”



Türkiye’de bir ilk: Medya Bilgi Rehberi

Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sirkülasyonu en yüksek sektörlerden biri medya. Kişi ve kuruluşlar, basın bülteni gönderimleri, basın davetleri gibi medyaya yönelik çeşitli çalışmalar için güncel ve eksiksiz basın listelerine sahip olmak zorunda. MTM’nin, 2007 yılında piyasaya sunduğu Medya Bilgi Rehberi (MBR), iletişim sektörünün en önemli sorunlarından biri olan “basın listesi güncelleme” sıkıntısına çözüm olmak üzere üretilen ilk ve tek otomasyon. MBR, MTM’nin uzman kadrosu tarafından güncellenen, yayın organları ve medya çalışanlarının en güncel iletişim bilgilerini içeren özel bir yazılım. Programda, iletişim bilgilerinin yanısıra yayınlar ve basın mensuplarıyla ilgili çeşitli ayrıştırıcı bilgiler (yayın içeriği, medya mensubunun görevi, ilgi alanı, şu an çalıştığı yayın ve öncesinde nerelerde görev aldığı, yayın grubu-periyodu-dağılımı, vb.) de yer alıyor. Vayıs, 2010 yılında MBR’nin yeni versiyonunun piyasaya sunulduğunu, abonelerin basın bültenlerini bu otomasyon üzerinden gönderip, teslimatla ilgili istatistiksel bilgileri sistem üzerinden kolayca takip edebildiğini aktarıyor.



Sosyal Medya Takibi

Özellikle son yıllarda hızla gelişen internet medyası ve bu gelişmelerle beraber değişen okuyucu alışkanlıkları, markaların da iletişim stratejilerinde bazı değişikliklere gidilmesini zorunlu kılıyor. Dijital medya ve geleneksel medyanın bugün birbirini sürekli beslediğini ve her iki alanın birbirlerini gündemde tuttuğunu vurgulayan Vayıs, internet medyası yaygınlığı ve hızının markalar için hem büyük bir fırsat, hem de önemli bir tehdide dönüştüğüne dikkat çekiyor: “Haber sitelerinin yanısıra, bloglar, sosyal paylaşım ağları, forumlar, mail grupları, günden güne büyüyen ve etki gücü artarken kontrolü de bir o kadar zor hale gelen bir mecra. Markaların, bu mecradan maksimum faydayı sağlaması ve önlemlerini alabilmesi için mecranın çok iyi, hızlı ve doğru takibi gerekir.”

MTM, kendi geliştirdiği Sosyal Medya Takip Yazılımı ile lifestream, blog, mikroblog, video/resim paylaşım gibi çeşitli kategoriler altında yer alan tüm popüler yayınları, an be an izliyor, raporlar ve yazı/yorum içeriklerine göre analiz ederek, müşterilerine markalarıyla ilgili online raporlar sunuyor. Sosyal Medya Analizi ile yeni medyada marka ve rakiplerle ilgili neler konuşulduğu, markanın ne kadar beğenildiği veya şikayet edildiği, ürün/hizmetlerle ilgili yorumlar, kampanya değerlendirmeleri, markanın sosyal sorumluluk çalışmalarının nasıl algılandığı v.b. pek çok kriter çerçevesinde her yazı ve yorum tek tek incelenerek, kurumların iletişim stratejilerine yön vermelerine yardımcı olunuyor. MTM, internet medyasında haber siteleri ve ayrıca blogların 7 gün 24 saat takibini, raporlamasını ve analizini yapıyor. Sosyal medyada ise Facebook, Twitter, Friendfeed gibi sosyal ağları, video paylaşım siteleri ve sözlükleri takip ve analiz ediyor. Dijital medyayı takip etmenin daha kolay olduğunu belirten Vayıs, internette 30 bin siteyi tarayabildiklerini rutin olaraksa 10 bin siteyi ve 3 bin yazılı ve görsel yayın kuruluşunu takip edebildiklerini anlatıyor.



Medya takibi cebe taşındı

Halef Remzi Vayıs, Türkiye’nin ilk ve tek medya takip mobil uygulaması “Medya Takip Mobil” ile basın, görsel-işitsel medya, internet medyası, sosyal medya ve haber ajansları takip sonuçlarına mobil cihazlardan kolayca ulaşılabildiğini dile getiriyor: “iPhone, iPad, Android modelleri için hazırlanan özel tasarımda ayrıca medya gündemini takip etmek de mümkün.” Vayıs, uluslararası kuruluşlarla da işbirlikleri bulunduğunu, MTM’nin 2013 yılında, yeni nesil medya takibi üzerine yoğunlaşacağını açıklıyor: “Ankara, Almanya’da Münih yakınlarında, İzmir, Bursa, Samsun ve Konya’da olmak üzere toplam 8 ilde faaliyet gösteren MTM, 150 kişilik kadrosuyla 1500’e yakın müşterisine düzenli servis veriyor. MTM, Adana ve İzmir gibi Türkiye’nin çeşitli illerinde temsilcilik ofisleri açmaya devam edecek. Yurtiçinde temsilcilik sayımızı 16’ya çıkarmayı planlıyoruz. 2013 yılı itibarıyla MTM, uluslararasılaşma yolunda. Geçen yıl yüzde 25 büyüdük, bu yıl da yüzde 25 büyümeyi hedefliyoruz.”

Halef Remzi Vayıs’ın KOBİ’lere önerileri ise şöyle: “Markalaşmaya ve ihracata önem veren, büyümek isteyen KOBİ’lerin tanıtımlarına önem vermesi gerektiğinin yüzde 100 ısrarcısıyım. Profesyoneller sizin doğru yerde olmanızı sağlıyor. Her mecrayı kullanabilirsiniz, bütçenizi verimli kullanmanızı sağlayan medya şirketleriyle sonuca daha çabuk ulaşırsınız. Medya takibi ve ölçülmesi aynı zamanda sizin neyi doğru yapıp yapmadığınızı da ortaya çıkarır. Uygun bütçelerle rahatlıkla medya takibi yaptırılabilir. ‘Medya elinizin altında’ diyoruz.”