Yaptığın iş ödüldür

Sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi hedefleyen Team İletişim Danışmanlık'ın başarısı adını da aldığı "ekip" ruhunda yatıyor. Ajans kendisini müşterisinin takımının bir parçası olarak görüyor ve hizmet verdiği markayı içselleştiriyor.





Sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi hedefleyen Team İletişim Danışmanlık’ın başarısı adını da aldığı ‘ekip’ ruhunda yatıyor. Ajans kendisini müşterisinin takımının bir parçası olarak görüyor ve hizmet verdiği markayı içselleştiriyor.Team İletişim ve Danışmanlık Ajans Başkanı Aslı Akın, en güçlü oldukları noktaları; trendlere hakim, yaratıcı ve sonuç odaklı iletişim projeleri üretmek, uzun dönemli müşteri ilişkileri dolayısıyla büyüme, müşterisini ihmal ve yetersiz hizmet vb. nedenlerle kaybetmemek, başarılı sonuçlar elde etmek, güçlü medya ilişkileri diye özetliyor. Akın, Team İletişim’in müşterilerine hizmet verirken sorunları anlama ve çözme, sürekli yaratıcı katkı sağlama, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hedefe ulaşmaya yeterli olacak ölçülerdeki bütçelerle projeleri şekillendirme, uzun dönemli ilişkileri koruma prensiplerine bağlı kalmaya özen gösterdiğini söylüyor.

Zamana, teknolojiye, yeni trendlere uyarak, pazarlama disiplininin yakın takipçisi olmayı ve herkesten önce yenilikleri entegre ederek ajansı geliştirmeyi ve yenilemeyi hedeflediklerini aktaran Akın, uzun vadeli hedefleri arasında vizyonu Team’le örtüşecek, müşterilerine, sektörüne kendilerinin gözüyle bakabilen yabancı bir ajansla ortaklık da bulunduğundan sözediyor: “Bu nedenle ajansın içinde çok yeni bir yapılanmaya doğru yelken açtık, hem iş yapış süreçlerimizi geliştirdik hem de şirketiçi eğitimlere daha fazla ağırlık vermeye başladık. Ayrıca 2 yıldır uluslararası halkla ilişkiler networkü IPRN’ın (International Public Relations Network) Türkiye’deki tek üyesiyiz. Bu yıl Team olarak dönem başkanıyız. IPRN’de müthiş bir bilgi havuzu var, bunun bize ciddi bir faydası ve getirisi oluyor, örneğin; müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin yurtdışı ayaklarında o ülkelerdeki IPRN üyesi ajanslarla işbirliği yapıyoruz. Bu yıl 4-8 Mayıs’ta düzenlenecek konferansta 45 ülkeden delegeleri Team olarak İstanbul’da ağırlayacağız.”

Ajans, bütünleşik iletişim yaklaşımı prensibiyle müşterilerine kurumsal iletişim, kurumiçi iletişim, marketing PR, stratejik PR, itibar yönetimi, etkinlik geliştirme ve yönetme, medya ilişkileri, konu yönetimi ve kriz iletişimi, sponsorluk ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, doğrudan pazarlama çalışmaları, araştırma hizmetleri, medya ilişkileri kapsamındaysa farklı medya alanlarına hedefli özel haber bültenleri, basın toplantıları, basın lansmanları, özel görüşmeler, röportajlar, medya gezileri, kulis ve gündem oluşturma, medya eğitimi, profesyonel fotoğraf ve film çekimleri, prodüksiyonlar, medya takibi, analizi ve raporlama hizmetleri sunuyor.

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi son sınıftayken o dönemlerin ünlü ismi Çetin Çeki, Akın’ın okulunda ‘halkla ilişkiler’ mesleğini tanıtan bir seminer verir. Akın, “İşte benim yapmak istediğim iş” der. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümündeyken mesleğe adım atar, yarım gün reklam ajanslarında çalışmaya başlar. Aynı üniversitede radyo televizyon alanında yüksek lisansını yaparken okulda İngilizce okutmanlık da yapar. Sonrasında Türkiye’nin önemli reklam ajanslarından Markom Leo Burnett’te müşteri temsilcisi olur. Marmara Üniversitesi İşletme İhtisası Programı’nı da bitiren Akın, Capitol Halkla İlişkiler’de proje yaratmanın keyfiyle işine dört elle sarılır. Koç Holding’e bağlı Şark Hayat Sigorta’nın kurumsal iletişiminde reklam ve halkla ilişkiler yönetmeni olur. 1999’da kendi halkla ilişkiler ajansı; Mercek Halkla İlişkileri kurar, 2000’de Mavi İletişim Grubu’na katılır. 2003 sonunda gruptan ayrılır, 2004 yılı Ocak ayında Team İletişim ve Danışmanlık’ı kurar. İngilizce ‘takım, ekip’ anlamına gelen “Team”in adı uluslararası ajans olma ve yurtdışına açılma hedefi nedeniyle İngilizce: “Bu süreçte tam 6 gönül insanı bana, yaptıkları ve yapacakları işe inanarak tam bir takım ruhuyla benimle yola çıktı. Daha ajansımız kurulmadan bize inanan güvenen çok kurumsal müşterimiz vardı, biz onların da kattığı güçle ajansı kurduk. Bu bir ekip işiydi, ekip başarısıydı ve adı da bu birlikteliği yansıtmalıydı ve o sebeple ajansın adını ‘Team’ koyduk. 8 yılın sonunda 26 kişiyiz ve aynı ekip ruhunu koruyoruz, bizim farkımız da başarımız da ekip ruhumuzda yatıyor.”

Aslı Akın, en büyük özelliklerinin müşterilerinin kendilerine 7 gün 24 saat ulaşılabilmesi olduğunu kaydediyor. Aralarında Sinpaş Group’tan Banvit’e, Albaraka Türk’ten Desa’ya, Pierre Cardin’e birçok markanın olduğu 20 müşterileri mevcut: “Team’in felsefesi, müşterilerini sahiplenmek, onların işlerini kendi işleri gibi görmek, içselleştirmek, müşterinin ekibinden biri olarak işe gönül vererek çalışmak. Biz müşterimizin takımının bir parçasıyız. Hedefleri birlikte belirleyebiliriz, yeter ki aynı dili konuşalım, müşterimiz iletişime inansın, kendini size emanet etsin, güvensin. Amerika’da ve Avrupa’da işin göbeğinde halkla ilişkiler var, Türkiye’de ise henüz halkla ilişkiler o boyuta gelemedi.” Akın, henüz bir çok firmanın halkla ilişkiler ajansından ne şekilde yararlanacağını bilmediğine değiniyor:“Oysa PR ajansı öncelikle firmanın ‘danışmanı’dır. İtibar yönetimi, kurumiçi iletişim, firmanın söylemlerinin belirlenmesi, yönetici söylemlerinin belirlenmesi, hangi konuların sahiplenileceği, neyin söylenip söylenmeyeceği gibi bir çok konuyu kapsıyor, danışmanlık süreci. O nedenle ajansın başarısını, katkısını çıkan haber sayısı ve onun reklam karşılığı değerinin hesaplanmasıyla doğru orantılı gören firmalar yanılıyor.”

Aslı Akın, uzun süreli müşteri ilişkisine inanıyor: “Müşterinin sektörünü anlamak da bir süreç. Bizim işimiz evlilik gibi. Monotonluğa sürüklememek, körleşmemek, müşteriye de heyecan katmak lazım. Çok farklı sektörlere hizmet vermek çok büyük avantaj.”

Hizmet verdikleri markaya inanmak ajans için tercih unsuru: “O firmaya inanmak, yöneticinin samimiyetine inanmak çok önemli. Örneğin; Koton birlikte büyüdüğümüz markalarımızdandır. Müşterilerimizin yüzde 90’ından fazlası referans yoluyla yüzde 10’u internetten bize ulaşıyor. Yaptığın iş ödüldür. Geçmişte yaptığımız işlerin başarısı ve müşterilerimizin olumlu sözleri bizim için çok değerli.”

“İletişim bir bütün” diyen Akın, iletişimin her ayağındaki ajansların ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyor: “Örneğin, reklam kampanyalarında ünlü kullanıldığında o ünlünün halkla ilişkiler de de kullanılabilmesi lazım. Markayla ünlünün örtüşüyor olması da önemli. Reklam kampanyasıyla halkla ilişkiler, aynı mesajı ve algıyı yaratmalı. Markanın bir kişiliği, duruşu var. Başarılı işin önemli kriterlerinden birisi de kampanyanın bütçesinin doğru kullanılması ve uzun vadede müşteriye fayda sağlanması.”

Aslı Akın’ın marka tanımı; “Kişiliği, duruşu olan, duygulara hitap eden, sürekliliği olan markadır” diye biçimleniyor: “Hizmet verdiğimiz markanın sektörünü, rakiplerini araştırıyoruz. Mağazaların içine kadar gireriz, yerinde gözlemleriz. Markayı satın alanlarla marka hakkında düşüncelerini öğrenmek için sokaklara inmekten çekinmeyiz. Markamızla birlikte sokakta da varız.” Akın’ın en beğendiği kampanyalardan biri Turkcell’in Kardelenler Projesi ve bir diğeri; Falım Sakızları’nın “Sakız Ağaçlarını Seviyorum” Projesi.

Aslı Akın, akılda kalan, başarılı işlerinden bazılarını şöyle sıralıyor: “ABD eski Başkanı Bill Clinton, 2009’da Sinpaş Grubu’nun İstanbul’da düzenlediği ‘Sürdürülebilir Barış İçin Liderlik’ temalı konferansa katıldı. Türkiye’deki tüm Forum Alışveriş Merkezleri’nde düzenlenen Forum Fashion Week kapsamında, dünyanın en seksi kadınları listesine de girmeyi başaran androjen görünümlü erkek model Andrej Pejic, Marmara Forum’da düzenlenen Avrupalı Genç Tasarımcılar defilesinde modaseverlerle buluştu. Eviya Gayrimenkul’ün Ege Boyu projesi için yapılan basın toplantısı. Sinpaş GYO için Mayıs 2012’deki Sürdürülebilir Başarı İçin Liderlik Konferansı, Şampiyon Real Madrid Futbol Kulübü Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu ağırladı. Suada’da yapılan TW Steel Kıvanç Tatlıtuğ Saat Lansmanı.”