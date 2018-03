Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner

Afyonkarahisar; jeotermal, mermer, zengin doğal kaynaklar, gıda sektörü, tarihi ve kültürel zenginlikler, lojistik avantajlar ve 9 Organize Sanayi Bölgesi’nde yoğunlaşan sanayileşmesi ile son yıllarda yoğun ve çarpıcı bir ekonomik gelişme gösterdi, Türkiye’de ve dünyada ‘görünür’ oldu.

Yerel kalkınma temelinde kamu ve özel sektör dinamiğini birleştirip sinerji yaratan Afyonkarahisar’ı, Vali Hakan Yusuf Güner ile konuştuk. Vali Güner, son 15 yıllık dönemde Türkiye’nin mermer endüstrisinde yıllık ortalama yüzde 14’lük büyüme hızına erişerek dünya ortalamasının iki katı bir artış sağladığına, bunun Afyonkarahisar eksenli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor. 1980’li yıllarda mermer ihracatı 2 milyon dolarken, 2008 yılında yaklaşık 430 milyon dolara ulaşmış. Afyonkarahisar ise Türkiye’nin toplam mermer ihracatının yaklaşık yüzde 15-20’sini tek başına gerçekleştiriyor.

Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner’in dikkat çektiği bir diğer gelişme alanı yumurtacılık, diyor ki; “Afyonkarahisar aynı zamanda yumurta üretiminde de Türkiye’nin en önde gelen ilidir. 11 milyonun üzerinde yumurta tavuğu varlığıyla Türkiye’de ilk sırada olan Afyonkarahisar, 2013’te, 110 milyon dolarlık yumurta ihracatıyla Türkiye’nin bu dönemde yaptığı 410 milyon dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 25’ini tek başına karşılamıştır.”

Afyonkarahisar’ın Türkiye ekonomisine katkı noktasında, et ve sucuk gibi ürünleri de var. Bir diğeri de dericilik.

Termal şehri: Vali Hakan Yusuf Güner’in kaydedilmesini istediği bir diğer mahalli zenginlik kaynağı ise termal. Şunu belirtiyor: “Afyonkarahisar’ın giderek söz sahibi olduğu termal turizm alanı da önemli bir sektör olarak il ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Şu anda ilimizde 9 adet 5 yıldızlı termal otel bulunmaktadır. Bunların haricinde 5 adet otel de yapım aşamasındadır. Bu sayede yerli ve yabancı misafirlerimize ülkemizin ve Afyonkarahisar’ın turizm imkanlarını sunma imkanı yakalamış oluyoruz. Ayrıca bu oteller istihdam açısından da ekonomimize ciddi katkılar sunmaktadır.”



O halde Afyonkarahisar’da kalkınma bu sütunlar üzerinde yükseliyor.



Bölgesel değerde spor kompleksi: Afyonkarahisar’ın yakaladığı kalkınma ivmesi ile dışarıdan gelecek yatırımcılar için de önemli fırsatlar yaratıyor. Kamu yatırımları da esas itibarıyla kentin bu cazibesini en ileri altyapıyı yatırımlarıyla desteklemeye odaklanıyor. Vali Güner, inşaatı bitme aşamasına gelen ve bölgenin en büyük spor tesisi olan projeden sözediyor: “İçinde 15.000 kişilik stadyum, 500 kişilik kapalı spor salonu, tenis kortları, su kayağı tesisi, yarı olimpik yüzme havuzu, kamp eğitim merkezi, atletizm sahası, 8 adet doğal çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası barındıran tesisin ilin termal turizm konseptine ve potansiyeline bir artı daha kazandıracak düzeyde bir yatırım. Bu sayede inşallah Afyonkarahisar aynı zamanda sporcuların kamp merkezi haline de gelecektir.”



‘Jeotermal Seracılık’: Afyonkarahisar’ın termal zenginliğini bir kaç sektöre açılım sağlayan altın madeni gibi düşünmek gerekir. Çünkü bu aynı zamanda enerji zenginliği anlamına geliyor. Afyonkarahisar’ı yöneten kamu ve özel sektör aklı da bu yönde çalışıyor. En başta; ‘Jeotermal Seracılık’ geliştiriliyor. Kent bunun yanına güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda son derece cazip imkanlarını koyuyor. Güner bu konuda “Hali hazırda birkaç firma tarafından ilimizde uygun yatırım arazisi araştırmaları devam etmektedir. Yani yatırımcılarımız bu alanlarda Afyonkarahisar’ın potansiyelini görmüşler ve yatırım için ilimize gelmişlerdir” diyor.



Sağlık turizmi: Termal zenginliğin Afyonkarahisar’a sağladığı özel avantajları, girişimciler “Sağlık Turizmi” alanında değerlendirmeyi keşfetmiş bulunuyor. Vali Güner bu bağlamda ilin turizm potansiyelini şöyle özetliyor: “Turizm açısından değerlendirdiğimizde farklı hastalıkların tedavisinde yararlanılan kaliteli jeotermal kaynaklardan su banyosu, çamur banyosu, içme gibi farklı şekillerde faydalanılmaktadır. Ayrıca kültür turizmi, eko turizm ve inanç turizmiyle çeşitlilik sağlanmaktadır. Bu çeşitlilik beraberinde sadece çevre illerden değil, tüm Türkiye’den ve farklı devletlerden turistlerin ve yatırımcıların da gelmesini sağlamaktadır.



Onkoloji Hastanesi açılacak: Afyon Kocatepe Üniversitesi, sözcüğün gerçek anlamında “Üniversite” olma dinamiğini yakalamış ve kenti kalkındıran bilim ve bilgi gücü haline gelmeyi başarabilmiş gözüküyor. Tıptan mühendisliğe, güzel sanatlardan turizme kadar 15 ayrı fakültesi, olan üniversitenin ayrıca ilin ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman talebini karşılamaya yönelik 6 yüksekokulu ve 15 meslek yüksek okulu bulunuyor. Toplamda yaklaşık 42.000 öğrencisi mevcut, her yıl 8.000 kadar mezun veriyor. Vali Güner, neredeyse her branşın bulunduğu modern hastanesiyle de halka hizmet vermeye devam eden üniversite sayesinde ile gelen öğrenciler ve üniversite çalışanlarının sosyal hayatın canlanmasına ve başta emlak, hizmet sektörü olmak üzere il ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunduğuna değiniyor: “Üniversitemizin yaptırdığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ülke için örnek teşkil edecek bir donanıma sahiptir. Bu hastane aynı zamanda Afyonkarahisar’ın sağlık turizmi konusunda sahip olduğu avantajlara bir yenisini daha eklemiş ve bu alandaki yerini sağlamlaştırmıştır. Ayrıca yine Üniversitemiz’ce yaptırılacak olan ve ihalesi hazırlık aşamasında olan Onkoloji Hastanesi sadece ilimize değil, bölgemize hizmet verecektir. Bütün bölümlerin yeralacağı Onkoloji Hastanemiz’in de 2017 yılında hizmete sunulması planlanmaktadır.”



Sonuç: Afyonkarahisar profili: Vali Güner ile yaptığımız kapsamlı konuşma, ilin profilini şöyle oluşturuyor:

- “Özellikle mermer ve termal turizm yatırımcıları ilimizde ‘Öncelikli Sektörler’ kapsamında teşviklerden faydalanabilmektedir.

- KDV Muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK İşveren Payı Desteği, Vergi İndirimi Desteği, Faiz Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi desteği gibi destekler sağlanmaktadır.

- İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mermer alanında yatırım yapacak sanayicilere uygun araziler sunmaktadır.

- Yüksek katmadeğer üretimine yönelik faaliyetlere sunulmak üzere Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak.

- Afyonkarahisar’da 7 tanesi faal olmak üzere 9 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunuyor. İl sanayi açısından da ciddi bir potansiyele sahip.

- Türkiye’nin en önemli mermercilik kümesi Afyonkarahisar’da oluşmuş bulunuyor.

- Yumurtacılık sektörlerinde Afyonkarahisar Merkez ve Başmakçı ilçeleri önemli merkezler durumundadır. İl,11 milyonun üzerinde yumurta tavuğu varlığı ile Türkiye’de ilk sıradadır.

- Afyon Enerji ve Gübre Üretim A.Ş. kanatlı hayvan sektöründe faaliyet gösteren firmaların atıklarından yıllık ortalama 30 milyon kwh elektrik ve 30.000 ton gübre üretimi yapmaktadır.

- Termal seracılık temelinde gelişen tarım ve ayrıca gıda sektörü, Afyonkarahisar’ın yükselen sektörü konumundadır.



Afyonkarahisar’ın lojistik değeri Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini birleştiren nokta olmasıdır. Havaalanı bölgeseldir ve yakın zamanda da hızlı tren ulaşımı sağlanacaktır.”