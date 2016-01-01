Antalya Valisi Sebahattin Öztürk kenti özetledi; EXPO 2016 ile Antalya

Deniz, kum, güneş, kültür, golf, spor, kongre, yat, dağ, av, yayla, kış ve sağlık turizminde büyük altyapıya ve ekonomiye sahip Antalya; kültürü, tarihi, coğrafyası ve iklimiyle dünya çapında bir turizm kenti.

İlin potansiyellerini ve vizyonunu konuştuğumuz Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya’nın zaman içerisinde küçük bir tarım ve ticaret şehri olmaktan çıktığını, dünya çapında bir turizm ili kimliğine büründüğünü, son dönemde sanayi ve inşaat faaliyetlerindeki gelişmelerle de önemli bir ivme kazandığını, 5’inci sıraya yükselerek Türkiye’nin en gelişmiş illerinden biri konumuna geldiğini söylüyor.

“Antalya bir yeryüzü cennetidir. Atatürk bölgeyi ‘Dünyanın en güzel yeri’ olarak tarif etmiştir. Günümüzdeyse Antalya ‘Akdeniz’in incisi’ ve ‘Türk Rivierası’ olarak anılmakta ve dünyanın en ünlü turizm merkezlerinden biridir. Yılda yaklaşık 12 milyon turisti misafir eden Antalya, dünyanın en çok turist çeken 3. şehri olarak marka kent olduğunu ispatlamıştır” diyen Öztürk, kentin küresel değerine bu sözleriyle işaret ediyor.

Vali Öztürk, Antalya’nın; 0 deniz, kum, güneş turizminin yanısıra yıl boyunca süren kültür turizmi, golf turizmi, spor turizmi (özellikle futbol), kongre turizmi, yat turizmi, dağ turizmi, av turizmi, yayla turizmi, kış turizmi ve sağlık turizmi gibi alanlarda da büyük hareketliliğe ve canlılığa sahip olduğunu anlatıyor: “Şehrimizde 30 adet turizm bölge, alan ve merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerin 22’si turizm merkezi (TM), 3’ü turizm alanı (TA) ve 5’i kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesidir (KTKGB). Antalya’mız, son yıllarda öne çıkan turizm çeşitleriyle tüm dünyada aranan destinasyonları bünyesinde barındırmaya başlamıştır. Bakanlığımız ve Valiliğimiz sektörle birlikte özellikle golf ve futbol başta olmak üzere spor turizmi, kongre turizmi, yat turizmi, sağlık turizmi gibi alternatif turizm alanlarında da çalışmalar yaparak tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Burada amaç 12 ay boyunca bütün dünyadan turistleri Antalya’ya çekebilmektir.”

Katmadeğeri yüksek, teknoloji yoğun, çevreye duyarlı sanayi büyüme stratejisi: Vali Öztürk, Antalya’da teknoloji yoğun ve çevreye duyarlı bir sanayi büyüme stratejisinin önem taşıdığına dikkat çekiyor: “Sanayide böyle bir yoğunlaşma, ticaret, turizm, tarım ve taşımacılık sektöründe olmak üzere pek çok sektörde etkili olacaktır. Antalya şehrinin ekonomisinde sanayi faaliyetleri de son dönemde gelişme gösteren faaliyetlerdendir. İlimizde sanayi sektörü faal olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve çalışmaları devam eden faaliyette olmayan Kumluca Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 2 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 14 adet faal Küçük Sanayi Sitesi, Antalya Serbest Bölgesi ile Antalya Teknokenti’nde bulunan firmalardan oluşmaktadır. Sanayi alanında gelişme sağlanırken çevreye duyarlı olunmalıdır. Denizcilik ve yat üretim sektörüyle yazılım sektörüne daha çok ağırlık verilerek yükte hafif pahada ağır teknolojiler ile geleceğe yatırım yapmalıyız.”

Dünyada tanınan sağlık turizmi destinasyonu olma hedefi: Vali Öztürk, ilin sağlık hizmetlerinde geliştirdiği vizyonu özetliyor: “Antalya Sağlık Küme Birlikteliği’nin 48’i özel firma ve 17’si kamu kurum ve kuruluşu olmak üzere toplamda 65 üyesi bulunmaktadır. Antalya Sağlık Turizmi Kümesi, ulusal hastane zincirleri, markalaşmış sağlık kuruluşları, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, ihtisaslaşmış danışmanlık firmaları ve kamu kurum ve kuruluşları ile güçlü bir yapı oluşturmaktadır. Küme Birlikteliği’nin vizyonu, Antalya’yı sağlık turizmi alanında dünyada tanınan bir sağlık turizmi destinasyonu haline getirmektir.”

Tarımsal üretimde lider: Antalya’nın, tarımsal üretim değerleri itibarıyla Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 4.5’ini karşılayarak 1. sırada yeraldığını ifade eden Vali Öztürk, “Yıl boyu süren tatil ve kongre turizminde yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı turist güvenli gıda ile konuk edilmektedir. Entansif tarımın uygulandığı yörede, üretim gelirinin yanında tarım sektörünün istihdam yaratmış olması, Türkiye ekonomisi açısından çok önemlidir” diyor.



EXPO 2016 ile Antalya: Vali Öztürk, yakın zamanda Antalya’nın çehresini değiştirecek kamu yatırımlarından da sözediyor: “Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve 2016 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek olan EXPO’yla birlikte Antalya markasının dünyada daha çok tanınması sağlanmış olacak ve Antalya’nın ekonomik ve ticari hayatına katkı sağlayarak şehre gelen turist sayısını da artıracaktır.

Antalya’da 2016 yılının Nisan ve Ekim ayları arasında düzenlenecek olan Botanik EXPO’sunun teması ‘Çiçek ve Çocuk’, ana fikri ise ‘Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya’dır. EXPO 2016 ile Antalya’nın turizm ve kongre alanında yeterliliği bir kez daha kanıtlanmış olacak. EXPO ile uluslararası yatırımcıların yatırım fırsatlarını daha yakından görmesi sağlanacak, yabancı yatırımcıların sayısı artacak ve dolayısıyla Antalya’nın ekonomik gücü de artacak. Antalya’nın cazibe merkezine dönüşmesiyle birlikte kentsel dönüşüm projeleri de hızlanacak, EXPO’nun yapılacağı alan EXPO sonrasında şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilecektir. Dolayısıyla kentimizin dünyada daha iyi tanınabilmesi, turizm açısından marka kent olabilmesi için EXPO 2016, bir dönüm noktasıdır. EXPO 2016 sonrasında Antalya, EXPO alanıyla büyük bir cazibe merkezine daha kavuşmuş olacak. Dolayısıyla bu alan, EXPO 2016’nın ülkemize ve kentimize sağladığı tanıtım fırsatlarından sonra turistlerin uğramadan kentimizi terk etmediği önemli bir nokta, önemli bir cazibe merkezi olarak kalacaktır. EXPO 2016 hem alanın kendisi itibarıyla hem de alanda yapılacak eserlerle Çevre Müzesi, Tarım Müzesi, simge yapı, kongre merkezi gibi eserlerle kente kalıcı katkı sağlayacak ve kentin ekonomik gücünü artıracaktır. Alanda yapılması planlanan 10 bin kişilik kongre merkezi ile Antalya’nın ulusal ve uluslararası kongreler için cazip bir merkez haline gelmesi sağlanacaktır. Ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla Antalya halkının yaşam kalitesi yükselecektir. Antalya, ‘EXPO Ev Sahibi Kent’ olarak bir ‘Dünya Kenti’ne dönüşecek, uluslararası alanda tanınırlığı artacaktır. EXPO 2016 Antalya’ya 100’e yakın ülke ve 30 uluslararası kuruluşun katılması ve 8 milyon ziyaretçi hedeflenmektedir. EXPO 2016 Antalya alanı sergi sonrasında da sürekli ziyarete açık kalacak olması ülkemize gelen misafirlerimizin kendi bahçeleri yanında merak ettiği ancak gitme imkanı bulamadığı ülkelerin bahçelerini de 21. yüzyıl boyunca tanıtma ve tanıma imkanı sağlayacaktır. Antalya’nın hala kullanılmayan, hala keşfedilmeyen inanılmaz bir potansiyeli var, Antalya’nın görünen değerlerinin dışındaki derinliklerini de günyüzüne çıkartmak gerekir.”