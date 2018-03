Balıkesir Valisi Ahmet Turhan

Yenilenebilir Enerji ve Wellness kenti: Tarımda gelişmiş Balıkesir, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla atakta.





Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, ‘ayın konuğu’muz oldu. Turhan “Balıkesir olarak hedefimiz dünyaya yenilenebilir enerji teknolojisi satan il olmaktır” diyor. Doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Kaz Dağları dünyanın sayılı oksijen yoğun alanlarından biri. Balıkesir Türkiye’nin sağlıklı ve huzurlu yaşam arayışlarına yanıt olmaya başladı. Konuğumuz Turhan’ın anlattıklarını özetleyerek okurlarımızın ilgi ve dikkatine sunuyoruz.

Balıkesir, kalkınmışlıkta 22. sıradaki ilimiz. Bölgenin ekonomik yapısının en belirgin özelliği, üretilen katmadeğer içerisinde tarım sektörünün payının Türkiye geneline göre oldukça yüksek olması. Bunun yanısıra bölgede sanayileşme Türkiye genelinin gerisinde kalıyor. Konumuyla üç iklim kuşağının etkisi altında, oldukça verimli topraklara ve zengin akarsu kaynaklarına sahip Balıkesir’de tarım ürünleri çok çeşitlilik gösteriyor. Kıyı kesimlerinde zeytin, narenciye, incir, elma, armut, ayva ve üzüm, iç kesimlerde tahıl, baklagiller, pancar, tütün, ayçiçeği, susam, pirinç gibi çeşitli ürünler yetiştiriliyor.

Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, Türkiye’de zeytinin üçte birinin Balıkesir’de üretildiğine, bağcılığın geliştiğine, jeotermal kaynak zenginliğine ve modern seracılığa dikkat çekerek ilin tarımsal kalkınmışlığına vurgu yapıyor. Tarımda sulama, gübreleme, ilaçlama ve modern tarım araçlarının kullanılmasının ileri seviyede olduğunu belirten Turhan, “Balıkesir, 2012 yılı sonu itibarıyla toplam 480 milyon dolar ihracatıyla Türkiye’de 23. sırada yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2012 Yılı İhracatta İlk Bin Firma listesinde Balıkesir’e ait 6 firma, İstanbul Sanayi Odası’nın En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde ise 7 adet firmamız bulunmaktadır” diyor.



OSB odaklı sanayileşme

Vali Turhan anlatıyor: “Sanayileşme alanında tarafımızca yürütülen en temel proje OSB’nin güçlü bir altyapıyla nitelikli firmalar tarafından tercih edilebilir hale getirilmesidir. OSB’nin dışında da büyük ölçekli ve stratejik yatırımlarda yatırımcıların gerek yer talepleri gerekse bürokratik işlemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. İlimizin sanayileşmesi için çaba sarf edilmektedir. İlimizin ticari kapasitesinin geliştirilmesi adına firmalarımızın ulusal ve uluslararası fuarlara katılımı teşvik edilmekte, gelişmeye açık ticari alanları ilgilendiren fuarlarda KOBİ’lerin fuarlara katılımını teşvik etmek amacı ile Ticaret Odaları ve Kalkınma Ajansı aracılığıyla stantlar kiralanmakta ve katılım sağlamak isteyen KOBİ’lere tahsis edilmektedir. Ayrıca bölgemizde yetişen kaliteli ürünlerin markalaşması adına coğrafi işaretleme, girişimcilik, reklam, tanıtım v.s. konularında gerek KOSGEB gerekse ilgili kurumlar tarafından firmalarımıza eğitimler verilmektedir.”

Balıkesir’in yatırımlar açısından her geçen gün cazibesini artırdığını belirten Turhan, coğrafi konumuyla birçok pazara ulaşım kolaylığı sağladığını vurguluyor: “Bölgenin coğrafi konumu, yatırımcılar için uygun kuruluş yeri avantajı sunmaktadır. Balıkesir’de hammaddeye erişimde rahatlık sözkonusudur. Bölge, zengin yerüstü kaynaklarının yanısıra zengin yeraltı kaynaklarına da evsahipliği yapmaktadır. Bölgedeki işgücü varlığı ihtiyaç duyulacak istihdamı karşılayacak potansiyele sahiptir. Bölge, tarım ve hayvansal ürünler üretim deposu olup tarıma dayalı sanayinin gelişmesine açıktır. Balıkesir’in İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropoller için bir kavşak noktası olması sanayinin dinamizmini artıran bir diğer unsur olmakla birlikte Bölge için yeni fırsatlar oluşturmaktadır.

Ayrıca Ege ile Marmara arası yük taşımacılığında etkin rol oynayacağı düşünülen ve Avrupa ile olan dış ticarette ekonomik ve çevreci taşıma alternatifi sunacak olan BALO’nun (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.) Anadolu Yük Birleştirme Merkezi, İlimiz’de yer almaktadır. Diğer yandan teşvik sistemine göre Balıkesir ilimiz 3, OSB’lerimiz ise 4. Bölgede yer almaktadır. Balıkesir’de bölgesel teşviklerden yararlanacak yatırım konuları ise çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.”



Yenilenebilir enerjide iddialı

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini rekabet edebilir düzeye getirmek zorunluluğundan sözeden Turhan, bu amaç için rehberler ve politika belgeleri düzenlendiğini kaydediyor: “Balıkesir Üniversitesi’nde teknopark oluşturulması için adım atılması üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli göstergesidir. Aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nin desteklediği Sanayi Tezleri (San-Tez) proje sayısı toplam 3’tür. Balıkesir Üniversitesi’nin ilin çok yönlü ekonomik kalkınmasına katkılarına örnek olarak üniversitenin Kalkınma Ajansı ile olan çalışmalarını sayabiliriz. Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Gıda ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı kurulması, Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün Balıkesir Biyoçeşitliliğinin Korunması ve Eğitimi Parkı Projesi, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Kurulması, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Biriminin Kurulması ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’nün ‘Güneşten ve Rüzgardan Aldığımız Güçle Gençlerle Yeşil Geleceğe Projeleri’ buna örnek verilebilir. Balıkesir yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en önde gelen aktörleri arasındadır. Ülkemizdeki rüzgar enerjisi üretiminin yüzde 30’una yakını Balıkesir’de gerçekleştirilmektedir. Biyogaz kapasitesi bakımından en büyük potansiyele sahip illerin başında gelen ilimizde Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği yerli teknolojiyle geliştirilen bir Biyogaz tesisi bulunmaktadır ve bu tesislerin sayısı zamanla daha da artacaktır. Jeotermal sayısı bakımından Türkiye lideri olan ilimizin, 2430 saat güneşlenme süresiyle güneş enerjisi alanında dünya lideri olan Almanya’dan yaklaşık 1.6 kat daha fazla güneşlenme süresi vardır. Bunlarla beraber yenilenebilir enerji sektöründe uzmanlaşan firmaların sayısı ilimizde hızla artmaktadır. Dolayısıyla ilimiz enerji üretiminin yanısıra yenilenebilir enerji makine ekipmanı üretimi alanında da kendini hızla geliştirmektedir. Balıkesir olarak hedefimiz dünyaya yenilenebilir enerji teknolojisi satan il olmaktır.”



Biyomedikal sanayi ve wellness

Vali Turhan, Balıkesir için fırsat barındıran bir diğer sektörün de biyomedikal sanayi ve wellness dedikleri sağlıklı yaşam konsepti olduğunu dile getiriyor: “Dünyada nüfus yaşlanmakta aynı zamanda her yaş grubundan insanlarda doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili duyarlılık artmaktadır. Bununla beraber sağlıklı yaşam konsepti ihtiyacı yaygınlaşmakta, her milletten insanların tatil tercihlerini bedenen yenilenme imkanı sunan tesislerden yana kullanma eğilimi artmaktadır. Termal kaynak bakımından Türkiye’nin lideri olan ilimiz endemik bitki çeşitliliği bakımından ülkenin en önde gelen şehirlerden biridir. Özellikle doğal güzellikleri ile insanı büyüleyen Kaz Dağları dünyanın sayılı oksijen yoğun alanlarından biridir. Dolayısıyla Edremit Körfezi’nin inovatif bir yaklaşımla dünyanın en önde gelen wellness (sağlıklı yaşam) merkezlerinden biri olması başlıca hedeflerimiz arasındadır. Yaşlanan nüfusla birlikte, ilaç, tıbbi elektronik, fonksiyonel ürünler ve medikal ürünlere olan gereksinim artmaktadır. İlimiz Ar-Ge faaliyetlerini bu gelişen sektörlerde yoğunlaştırarak geleceğin dünyasında söz sahibi olacağı alanlarda uzmanlaşmalıdır. İnanıyorum ki, sevgili Balıkesirliler’in yenilikçi bakış açısıyla gelişen sektörlerde uzmanlaşma vizyonuna adanması ile Balıkesir’den dünyaya ileri teknoloji ürünleri satarken; dünyanın pek çok yerinden turisti sağlıklı ve mutlu yaşamak üzere şehrimize çekebileceğiz.”

Doğası, iklimi ve termal kaynaklarıyla yaşanacak il olan Balıkesir’in bu özelliğinin devam ettirilebilmesi için sanayinin gelişme eksenlerinin çok iyi belirlenmesi ve ile gelen sanayide seçici olunması gerektiğine dikkat çeken Vali Turhan, bu kapsamda sanayinin OSB’lere ve belirli bölgelere yönlendirildiğini, OSB’lerin kapasitelerinin arttırıldığını ve altyapılarının geliştirildiğini ifade ediyor: “İlimizde sanayicilerimiz için bürokratik engellerin aşılması konusunda yoğun bir çaba sarfetmekteyiz. Yatırımcılarımız üretmek, istihdam oluşturmak, katmadeğer sağlamak istediklerinde tüm kurumlarımız sözkonusu yatırımların bölgemizde gerçekleştirilmesi için bürokratik süreçleri mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturmaktadırlar. Sanayicimiz devletin sürece katkısını gördüğünde kendine ve yatırımına olan güvenini arttırdığı için diğer sorunlarını da daha kolay çözmektedir.”