Bartın Valisi: Bülent Savur; Turizm kenti Eğitim üssü

Bartın Valisi Bülent Savur, Bartın’ın kalkınma konseptini çizdi. Bartın Valisi Bülent Savur, turizm alanında büyük bir atılım içerisine gireceğine gönülden inandığı Bartın’ın ileride turizm kenti ve eğitim üssü olarak Türkiye genelinde anılacağını öngörüyor. Bartın Üniversitesi’nin yanısıra kurulması gündemde 2 vakıf üniversitesiyle bir öğrenci kenti siluetine kavuşacak Bartın, lojistik yatırımlarıyla da sanayisini büyütüyor. Bartın OSB’yi genişletme çalışmalarının yanısıra bölgeye ikinci OSB kurulması için de alan çalışmaları sürdürülüyor.





Bartın’ın ekonomik hayatını belirleyen ana unsurlar madencilik, sanayi, tarım ve hayvancılık, ticaret, turizm. Türkiye taş kömürü rezervinin yüzde 30'u Bartın’da, bu nedenle madencilik yıllar boyu kent ekonomisinin lokomotifi olmuş. Nüfusun yüzde 64’ü kırsal kesimde yaşıyor, bu da tarım ve hayvancılığın il genelinde geliştirilmesini önemli kılıyor. Tarımda ürün ve uygulama çeşitliliği epey yol almış. Bartın Valisi Bülent Savur’la ilin kalkınmasının bölgesel dayanaklarını konuştuk.



Bartın’da turizm potansiyeli yüksek

Turizm: Bartın Valisi Bülent Savur, kentin turizmden aldığı payın gün geçtikçe arttığını söylüyor. Bartın, turizm, tarih ve kültür yönünden büyük bir zenginliğe sahip. Kentin temiz havası, uygun iklim koşulları, 59 kilometrelik sahili ve eşsiz güzellikteki kumsalları, yemyeşil bitki örtüsü, M.Ö. 3 binli yıllara dayanan tarihi, Savur’un dikkat çektiği başlıca yerel zenginlikleri oluşturuyor.

Vali Savur, turizme yönelik faaliyetleri şöyle özetliyor: “Şehrin turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğinden hareketle turizm sektörüyle ilgili yatırımlara öncelik verilmiştir. Çalışmaları devam eden ‘Bartın Irmağı ve Yakın Çevresinin Peyzaj Odaklı Turizme Kazandırılması Projesi’ kapsamında şehrin ortasından geçen ve Karadeniz’e açılan Bartın Irmağı’nın çevresinin düzenlenerek yeni yaşam alanları ve turistik tesislerin kurularak turizm faaliyetlerinin arttırılması ve şehrin özellikle yağışlı dönemlerde en büyük sorunlarından biri olan sel ve taşkın riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Bunun dışında yine turizme dönük kalkınma kapsamında ‘Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma Yeri’ yaz aylarında artan turizm talebinin karşılanması ve limanın yat ve kurvaziyer taşımacılığına açılması için yapılmakta olup; inşaatın 2013 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.”



Ankara’nın denizi Bartın

Özellikle yaz aylarında denize kıyısı olmayan illerden vatandaşların gelmesiyle büyük bir yoğunluk yaşandığına değinen Savur, ayrıca Bartın’ın başkent Ankara’ya en yakın sahil kenti olması sebebiyle il genelinde ‘Ankara’nın denizi Bartın’ sloganının söylenir olduğunu kaydediyor: “Tarihi evleri, doğası, uygun iklim koşulları, kendine has kültürü, yüzde 45’i Bartın sınırları içinde yer alan Avrupa’da iyi yönetilen başarılı sürdürülebilir turizm uygulamalarının yapıldığı korunan alanlara verilen PAN Parks sertifikasını alan Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise 13. milli parkı olma ünvanını taşıyan Küre Dağları Milli Parkı ile keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliği içerisinde barındıran şehrin çekim gücündeki en büyük pay turizmdir.”



Bartın’ın diğer kalkınma hamleleri

Filyos Vadisi: Vali Bülent Savur Bartın’a büyük avantajlar sağlayacak bir başka proje uygulaması hakkında bilgi veriyor: “Turizm dışında birçok sektörde ilimize avantaj sağlayacak Filyos Vadisi Projesi’nin yapım çalışmaları sürmektedir. İlimize 25 km, Zonguldak iline 75 km uzaklıkta bulunan Filyos Bölgesinde; yeni petrol rafinerisi, Organize Sanayi Bölgesi ve Liman gibi kamu sektörü yatırım projeleri yanında çok sayıda özel sektör yatırımlarının da gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasını müteakip Bartın’ın kalkınmasının hızlanmasıyla birlikte bölge için sosyal ve ekonomik artı değer yaratılacaktır.”

Sanayi ve ticaret: Vali Bülent Savur, Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin görüldüğü Bartın’da Organize Sanayi Bölgesi ve Liman’ın mevcudiyetine dikkat çekiyor. Kent büyük metropollere uygun lojistik konumu sayesinde bir çok sektörde gelişme sağlamış. Şehirde üretilen sanayi mamüllerinin taşınması ve hammaddeye ulaşım imkanlarının arttırılması için karayolu ve demiryolu ağını güçlendirme çalışmaları yürütülmekte. Çalışmaları devam eden ‘Adapazarı-Karasu-Ereğli-Zonguldak-Bartın Demiryolu Projesi’ ile sanayicinin lojistik masrafları büyük ölçüde azalacak.

Yat ve tekne imalatı: Vali Savur, “Ahşap yat tekne imalatı konusunda da Bartın ülkemizde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Tamamlandığında dünyanın en büyük ahşap teknesi olacak 50 metre uzunluğundaki yatın yapım çalışmaları özel bir tersanemizde halen devam etmektedir” diyor.

Yatırımcı avantajları: Vali Savur yatırımcıyı Bartın’a, kentin sağladığı imkanlara güvenerek çağırıyor: “Bartın sanayi ve ticaret anlamında yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. Yeni Teşvik Sistemi’nde 4. Bölge’de yer alan ilde limanın bulunması Bartın’a ihracat yönünden de avantaj sağlıyor, üretilen ürünlerin karayolu ve denizyoluyla kolaylıkla yurtiçine ve yurtdışına dağıtımı yapılabiliyor. Gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarıyla ilin sahip olduğu avantajlı konum, İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollere yakınlığı, enerji ve hammaddeye ulaşmadaki kolaylık, genç nüfus ve halkın sanayileşme konusundaki olumlu tutumu gibi özellikler Bartın’ı önplana çıkarıyor. Sanayi, imalat, mobilyacılık, ayakkabıcılık ve tekstil gibi sektörler yatırımcıya fırsatlar sunuyor.”

İkinci OSB: “Sanayinin sorunlarını çözmek için kamu ve özel sektör olarak bir uyum içinde çalıştığımızın altını çizmek isterim” diyen Vali Bülent Savur, ilde sanayinin sorunlarının başında mevcut sanayi alanlarının darlığı ve kalifiye eleman sıkıntısı geldiğini söylüyor. Özellikle OSB alanının ihtiyaca cevap verememesi üzerine alan genişletme çalışmaları başlatılmış. Bartın OSB’nin güneydoğusunda yer alan 100 hektar alan ikinci kısım genişletme alanı olarak düşünülmüş; yer seçim çalışmaları sürdürülüyor ve ikinci bir OSB kurulması için alan araştırma çalışmaları devam ediyor.

Kalifiye işgücü yetiştirmek: Kalifiye eleman sıkıntısının kamu kurumlarınca düzenlenen sertifika ve eğitim programlarıyla çözmeye gayret gösterildiğini belirten Savur, bu yöndeki çalışmaları paylaşıyor: “Sanayinin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için sık sık istihdam garantili eğitim kursları düzenlenmektedir. Böylece şehir genelinde sanayinin tam kapasiteyle çalışması sağlanırken işsizliğin de önüne geçilmektedir.”

Eğitim sektörü: Vali Savur, 2008 yılında kurulan Bartın Üniversitesi’nin ilin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini, şehir ekonomisinde büyük bir canlılık yarattığını ifade ediyor: “7 bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü üniversitemiz sayesinde özellikle hizmet sektöründe büyük bir rekabet sağlanmış, bu rekabet halka olumlu yansımıştır. Özellikle öğrencilerin barınma imkanlarının dar oluşu ve konut stoğunun her sene artan öğrenci talebine cevap verememesi üzerine il genelinde konut inşaa çalışmaları hızlanmış kent ekonomisinde büyük bir hareketlenme olmuştur. Ulusal manada tanınan birçok firma üniversitenin kurulmasının ardından şehrimize gelmiş, Bartınlı hemşehrilerimiz tüm ihtiyaçlarını Bartın’da görür hale gelmiştir. Üniversitenin şu anda 7 bin olan öğrenci sayısını 2016 yılında 16 bine çıkarmayı hedeflemesi, biz yöneticilerin de planlarını üniversiteye göre yapmasını zorunlu kılmaktadır.”

Teknopark hedefi: Ar-Ge ve inovasyona önem verdiklerinin altını çizen Savur, gelecekte Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının şehir geneline yayılması ve üretimde yeni nesil yöntemlerin kullanılması için Bartın Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit ile Karabük Üniversiteleri’nin ortak bir Teknopark kurmalarının gündemde olduğunu da aktarıyor.

Bartın’da kümelenme: Vali Savur, yapılan analizler sonucunda kümelenme eğiliminin mobilya, orman ürünleri ve ahşap yat üretimi alanlarında olmasının Bartın’a avantaj yaratacağını tespit ettiklerini de kaydediyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın doğrudan faaliyet desteğiyle Bartın Üniversitesi’ne destek verilmiş ve Bartın’da ahşap yat ve teknecilikle ilgili çalıştay düzenlenerek sektörle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanmış. Bunun yanında Kurucaşile Kaymakamlığı ve Tekkeönü Piri Reis Küçük Sanayi Sitesi, BAKKA 2013 yılı Küçük Ölçekli Mali Altyapı Mali Destek Programı’na tüm ahşap yat ve tekne imalatçılarının kümelenmesi ile ilgili başvuruda bulunmuş.



2 vakıf üniversitesi daha

“Bartın’da son senelerde küçük ve orta ölçekli çok sayıda yatırımın gerçekleşmesi bizleri sevindiren bir başka husustur” diyen Vali Savur, Bartın’ın yapılan çalışmalar neticesinde gelecekte hakettiği yere geleceğine özellikle de turizm alanında büyük bir atılım içerisine gireceğine gönülden inandığını açıklıyor: “Bartın’ın ileride turizm kenti ve eğitim üssü olarak ülke genelinde anılır olacağını öngörüyorum. İlerleyen yıllarda turistik tesis sayısının artması ve yapılan tanıtım çalışmalarıyla Bartın sadece deniz turizmiyle değil; doğa, av, kültür turizmiyle de anılacak ve turizm faaliyetlerinin sadece 3 aylık yaz döneminde değil yılın 12 ayında görüldüğü bir il olarak sık sık adından söz ettirecektir. 2008 yılında kurulan üniversitemiz ve ilimizde kurulması gündemde olan 2 vakıf üniversitesi ile Bartın bir öğrenci kenti siluetine kavuşacaktır. 2012 yılında LYS sınavında il olarak yakaladığımız birinciliği gelecek yıllarda da sürdürerek Bartın’ı hem ilk ve orta öğretim hem de yüksek öğretim alanında bir marka olarak düşünmek beni fazlasıyla heyecanlandırıyor.”