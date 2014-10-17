Burdur Valisi Hasan Kürklü; Güller, göller ve gönüller diyarı

Tarım ve hayvancılık sektörü, doğa ve tarih turizmi Burdur’un öne çıkan kalkınma dinamiklerini oluşturuyor. Mermer ihracatının kentsel gelişmeye büyük katkısı var. 2 Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyet gösterdiği Burdur’da Mermer İhtisas OSB ve 2. OSB’de kurulacak.

Teke yöresinin başkenti; güller, göller ve gönüller diyarı olarak bilinirmiş Burdur, Vali Hasan Kürklü’nün anlatımıyla. Bir kent ki; 7000 yıllık olduğu düşünülürmüş.

Bugüne gelince... Vali Kürklü’nün aktardığına göre Burdur ekonomisinin önemli bir kısmını tarım ve hayvancılık oluşturuyor, ancak son yıllarda özellikle doğaltaş ihracatının artması, ilin kalkınması adına önemli bir gelişme olmuş. Kürklü, zengin bir tarihi mirasa sahip Burdur’un turizm sektöründe kültür turizmi ile gelişim sağlama potansiyeline sahip olduğunu da vurguluyor.

Tarım ve hayvancılık sektörü önplanda: Burdur Valisi Hasan Kürklü, tarım ve hayvancılık sektörünün il ekonomisinin yüzde 41’ini oluşturduğunu ve Burdur insanı için hayati denebilecek kadar önemli olduğunu ifade ediyor: “İlimizde en çok istihdam bu sektörde sağlanırken hayvancılıkla meşgul olan büyükbaş hayvancılık işletme sayımız 20.500’dür. Burdur’da tamamı kültür ırkı olan 220.000 büyükbaş hayvan bulunurken, yıllık 413.238 ton süt üretimiyle Türkiye’de üretilen sütün yüzde 3’lük kesimini sağlayan ilimizin süt üretiminde Gayri Safi Hasıla, yıllık 372 milyon TL’dir.



“Ayrıca Burdur’un;

- Hayvansal ürünlerin değeri bakımından 335 milyon TL ile Türkiye çapında 16. sırada,

- Bitkisel üretim değeri bakımından 641 milyon TL ile 43. sırada,



Canlı hayvan değeri bakımından ise 893 milyon TL ile 27. sırada yeraldığını, bu değerlerle Burdur’un bu alanda önemli merkezlerden birisi olduğunu belirtmeliyiz.”



Kırsal kalkınma ivmesi: Vali Kürklü, 2006 yılında kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle İğdeli’de kurulan toplu sağım merkezinin tüm Burdur’a model olduğunu kaydediyor: “İlimizde 2012 yılı itibarıyla 11 adet toplu sağım, 2 adet Toplu Bakım Merkezi kurulmuştur. Böylece sütte bakteri sayısında büyük oranda düşüş sağlanarak hijyenik olarak sütün elde edilmesi sağlanabilmiştir. Kurulacak olan 2. OSB’de süt işleme tesislerinin sayısının artırılması ve ürün yelpazesinin genişletilmesi Burdur için önemli bir şans olacaktır. Burdur’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2013 yılında 94.3 milyon TL’lik destekleme, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2013 yılı Mart ayından bu yana 16.4 milyon TL’lik hibe desteği çiftçimize ve girişimcimize kazandırılmıştır.”

İhracatta mermerin sağladığı: Vali Hasan Kürklü, Burdur’da uluslararası ticarette, başta Amerika ve Çin olmak üzere Orta Asya ülkeleri, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri, Kanada, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelere mermer, traverten, çimento, silah, tahıl ve hububat gibi ürünler ihraç edildiğini anlatıyor. Burdur Ticaret Sanayi Odası verilerine göre ilden yapılan toplam ihracatın 2013 yılında 470 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Kürklü, şunları dile getiriyor:



“Burdur, Antalya ve İzmir Limanları’na yakınlığı ile ihracat açısından da cazip bir şehir olarak öne çıkmaktadır.



Burdur’un son yıllarda ihracatının önemli bir bölümü mermer sektöründe olmuştur. İlimizde ‘Burdur Beji’ denilen mermer türünü çıkaran 125 mermer ocağı ve işleyen 95 fabrika mevcut ve yan sektörlerle birlikte yaklaşık 10.000 vatandaşımıza istihdam sağlanmaktadır. Burdur’dan çıkan mermer ile 2013 yılında 325 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirildi.

Burdur’da yıllık 500 bin metreküp ‘Burdur Beji’ denilen mermer türü çıkarılmaktadır. Doğaltaş sektöründe meydana gelen gelişim süreci uzun vadede makine üretimi ve doğaltaş işleme tesisleri gibi diğer sektörleri de hareketlendirecek bir itici güç oluşturma potansiyeline sahiptir. Mermer sektöründe oluşturulan katmadeğerin ilin gelişimi açısından diğer sektörlerde de değerlendirilmesi kuşkusuz Burdur açısından sanayinin gelişimi için önemli bir adım olacaktır.”

Mermer İhtisas OSB kurulacak: Vali Hasan Kürklü, Burdur’da, doğaltaş sektöründe katmadeğeri yüksek, uluslararası piyasalarda rekabet edebilen ürünler üretmek amacıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Burdur Doğaltaş ve Mermer Makineleri Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Mermer İhtisas OSB kurulması çalışmaları başlatıldığından sözediyor: “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na resmi başvuru aşamasına gelinmiştir. Bununla birlikte bir tanesi Bucak İlçemiz’de ve bir tanesi de İl Merkezi’nde olmak üzere 2 adet Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 71 firma üretim yapmakta ve bu firmalarda toplam 3200 vatandaşımız istihdam edilmektedir. Altyapı ihalesini 17 Ekim 2014 tarihinde yaptığımız İl Merkezimiz’e kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgemiz de tamamlandığında Burdur’da yaklaşık 100 firma üretim yapacak, toplamda 5 binin üzerinde vatandaşımız istihdam edilecektir.”



Doğa ve tarih turizmi: Vali Hasan Kürklü, Burdur’un sınırları içinde barındırdığı çok önemli tarihi kentleri, gölleri, mağaraları, höyükleri, tümülüsleri, hanları, hamamları ve sivil mimari örnekleriyle önemli bir kültür ve turizm potansiyeline sahip olduğundan sözediyor:



- “Turizm sektörünü önümüzdeki dönemde Burdur’un gelişimine en fazla katkıyı sunacak sektörlerden biri olarak görüyoruz.

- Türkiye’nin turizme kazandırılan ilk mağarası olma özelliğine sahip olan İnsuyu Mağarası ile 1969’da teşhir salonları ile açılmış olan ve envanterini her yıl kazılardan gelen yeni eserlerle zenginleştiren Burdur Müzesi ile

- Başta Sagalassos ve Kibyra olmak üzere önemli antik kentleri ve Hacılar Höyüğü gibi önemli kazı merkezleri ile

- Taşoda, Bakibey Konağı (Kocaoda), Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi, Peribaşlar Evi gibi tarihi konaklarıyla

- Burdur Gölü, Salda ve Karacaören baraj gölleri gibi doğal güzellikleri ile

- Türkiye’de bir ilkin gerçekleştiği 1.8 milyon yıl yaşında olduğu düşünülen fillerin atası ‘mastadon’un sergilendiği Doğa Tarihi Müzesi ile Burdur, tarih turizmi için merkez olmaya aday illerden biridir.

- Tarihi alanlarımızdaki ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

- Sagalassos Antik Kenti kazılarının önemli bir noktaya gelmesi neticesinde ziyaretçilerin daha rahat gezmesini sağlamak amacıyla projelendirdiğimiz Antik Kent Karşılama Merkezi’ni kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tamamladık.

- Kibyra Antik Kenti’nde de turistik gezilerin yapılması amacıyla düzenlemeler ve tur şirketleri ile görüşmeler yapılıyor.

- Burdur Antalya yolu üzerinde daha geniş ve kazılarda çıkan eserlerin daha rahat sergilenebileceği yeni bir Kent Müzesi Binası projemiz de ihale aşamasına gelmiş durumda.

- Antik kentlerimize ulaşımın daha kolay sağlanması açısından altyapı çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Doğa Tarih Müzemiz de açılışa hazır durumda.

- Ayrıca Kibyra ve Sagalassos antik kentlerimizin orjinaline uygun kent yerleşim planları ve yerleşim maketleri projemiz de 2015 yılında tamamlanmış olacak. Proje tamamlandığında bu antik kentlerimizin orijinal hallerine uygun düzenlemeler de yapılarak kentlerin daha rahat gezilmesi ve o döneme ait bilgi sahibi olunması sağlanacak.

- Önümüzdeki süreçte tarihi mekanlarda altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla oluşturulan cazibe merkezlerinde Antalya’yı ziyaret eden yıllık 12 milyon turistin bir kısmının ilimize tarih ve kültür turizmi kapsamında çekileceğine ve sektörün ürettiği katmadeğerin ve istihdamın önemli ölçüde artış göstereceğine inanıyoruz.”