Çorum Valisi: Sabri Başköy Çorum'u anlatıyor; Anadolu Kaplanı

Bölgenin sanayileşmede en dinamik kenti olarak gelişim gösteren Çorum, Anadolu Kaplanları olarak tanımlanan illerden. Kendi özkaynaklarıyla sanayileşmesini gerçekleştiren Çorum’da fieker Fabrikası dışındaki sanayi kuruluşlarının tümü özel sektöre ait. Türkiye’nin 20. büyük ili. Çorum Valisi Sabri Başköy, ilde gıda, taş ve toprak, makine ve metal sanayisinin ağırlık kazandığını belirtiyor. Türkiye kiremit tüketiminin yüzde 40’ı, tuğla tüketiminin yüzde 10’u Çorum’dan karşılanıyor.

Vali Başköy, ilin bu temel sektörünü doğal bir kümelenme olarak görse de kümelenmenin gerektirdiği birlikteliğin istenilen düzeyde olmadığına dikkat çekiyor. Vali Başköy’ün verdiği bilgilere göre Çorum’da öne çıkan üretim alanları şunlar:



- Makine

- Metal sanayi

- Taş-toprak sanayi

- Gıda

- Plastik ürünler

- Ziraat aletleri

- Medikal ürünler

- Orman ürünleri

- Kimya sanayi

- Seramik

- Mermer

- Isı yalıtımı

- Prefabrik yapı

- Döküm

- Oto yan sanayi

- Karasör-damper imali

- Tekstil

- Mobilya



Vali Başköy’ün dikkat çektiği bir diğer önemli nokta, Çorum’ da hemen bütün sektörlere yönelik özel çözüm gerektiren tasarım ve üretim yapma kabiliyetinin üst seviyede olması, ulusal ve uluslararası artan talepler alması. Halen Ekonomi Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda AB destekli yürütülen ‘KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’, Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun, Trabzon’da kurulan Kümelenme Bilgi Merkezleri ile hedef sektörlere yön vermekte. Bu kapsamda Çorum’da makine sektörü öne çıkmış, Gıda Makineleri Kümelenmesi sektör çalışmaları devam ediyor.



Çorum’da tarım sektörü

Sabri Başköy, “Çorum ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır” diyor ve bilgi veriyor: “İlde yaklaşık 46 bin çiftçi ailesindeki 180 bin 390 kişi bu sektörden geçimini sağlıyor. 2010 yılı ortalamasına göre ülkemiz buğday üretiminin yaklaşık yüzde 3.5’u, arpa üretiminin yüzde 3’ü, çeltik (pirinç) üretiminin yüzde 7’si, kuru soğan üretiminin yüzde 4’ü, dane fiğ, nohut üretiminin yüzde 5’i, yumurta üretiminin ise yüzde 5’i ilimizden sağlanmaktadır. İlde yetişen başlıca ürünler buğday, arpa, nohut, çeltik, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, kuru soğan gibi tarla bitkileri yanında üzüm, elma, ceviz, kiraz gibi önemli meyve ürünleri ve ağırlıklı olarak iç pazarda tüketilen sebze ürünleridir. Son yıllarda sebze yetiştiriciliği açık alanlardan örtü altı alanlara kaymakta, plastik örtülü sera alanları yaygınlaşmaktadır.”

İlde ticarete konu olan başlıca ürünler arasında tarım ürünlerinden buğday, pirinç, nohut gibi ürünler, canlı hayvan ürünlerinden yumurta, sanayi ürünlerinden ise un, bulgur, şeker, tuğla-kiremit, toprak sanayi ve değirmen makineleri gibi ürünler yer alıyor. İhracatı ithalatından fazla olan Çorum’un Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğunu vurgulayan Başköy, işsizlik oranının Çorum’da yüzde 5.8’e indiğini belirtiyor.



Çorum’un öne çıkan 2011 yılı ihraç ürünleri şunlar:

- Kazan

- Makine ve cihazlar

- Aletler

- Parçalar

- Değirmenler

- Malt

- Nişasta

- Buğday glüteni

- Seramik mamulleri

- Motorlu kara taşıtları

- Traktör

- Bisiklet

- Motosiklet

- Demir veya çelikten eşya



Vali Başköy, Çorum’un 4. Bölge’de olmasından dolayı teşvik belgesi alan yeni yatırımların hızlandığını, Çorum OSB sahipliğinde Çorum TEKNOKENT’in kuruluşunu, işgücü analiz çalışmalarını, insan kaynaklarının geliştirilmesini, turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini, Çorum’da savunma sanayine yönelik yatırımları, ilin güncel gündemi olarak sıralıyor.



Çorum’un lojistik konumu

Tüm Karadeniz illerinin Anadolu’ya bağlantısı olan Çorum, İstanbul başta olmak üzere İzmit, Bursa ve Avrupa ülkelerine karayolu ulaşımı güzergahı üzerinde bulunuyor. Vali Başköy, Çorum’un yatırımlar açısından cazibesini ise şöyle özetliyor:

“Çorum’un bölgenin sanayileşme sürecindeki en dinamik kenti olarak gelişimini sürdürmesi, Anadolu Kaplanları olarak tanımlanan illerden biri olması, 4. Bölge’de olma avantajından dolayı yatırım teşviklerinden yüksek oranda yararlanması, ‘Katma Değeri’ ve ‘Marka Değeri’ yüksek ürünlerin geliştirilmesine yönelik ileri düzeydeki makine kültürünün bulunması ve bu kültürün savunma sanayisini öne çıkarması, teknokentin kurulmuş olması, ilin orta ve yüksek ölçekli teknolojinin üretim üssü olma vizyonu, Kültür Başkenti denilebilecek önemli kültür miraslarını barındırıyor olması, gelişmekte olan turizm potansiyeli, geçmişten gelen sanayi kültürü, girişimci ruhun varlığı, paylaşım ve ortaklık kültürü, başkente, Samsun Limanı’na, Merzifon Havaalanı’na yakınlığı, coğrafi konumuyla hammadde kaynaklarına eşit uzaklığı, gelişmiş ulaşım imkanları, Hitit Üniversitesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin günbegün gelişmesi, Çorum’u yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getiren unsurlardandır.”



Yatırım için cazip sektörler

Sabri Başköy, Çorum’un yatırım için cazip sektörleri hakkında şunları kaydediyor: “Çorum ilinde makine sektöründe anahtar teslim fabrika kuran şirketlerin olması ve bu konuda yetişmiş elemanın bulunmasından dolayı makine sektörü, makine sektörüne yardımcı olabilecek bilişim sektörü, demir, çelik ve seramikten radyatörler (elektriksiz), seramik sektörü, motorlu taşıtların aksam ve parçalarıyla şase ve karoser sektörleri, tıbbi araç ve gereçler ve tekstil gibi sektörler yatırımcılar için cazip sektörlerdir.”

Çorum’un ekilebilen alanının büyüklüğünden dolayı tarım sektöründe verimli tarım yapabilecek şirketler için önemli yatırım alanı olduğunu aktaran Başköy şunları dile getiriyor: “Dünyada hektar başına ilaç kullanımı 3100 gr, Türkiye’de 1500 gr iken Çorum’da bu oran 500 gramdır. Bu nedenle il toprakları kirlilik bakımından organik tarıma uygundur. Bu alanda aynı zamanda seracılık (sebze ve süs bitkisi), bağ-bahçe yatırımları, çeltik kurutma tesisi, yem bitkileri üretimi, alabalık yetiştiriciliği, koyun ve tiftik keçisi yetiştiriciliği, damızlık besicilik, et besiciliği, süt besiciliği, arıcılık ve bal üretimine yönelik yatırımlar, yumurta tavukçuluğu, et tavukçuluğu, entegre et ürünleri işleme tesisi, süt ve süt ürünleri işleme tesisi, çiftlik hayvanları için hazır ve kaba yem imalatı yatırımları uygun yatırım alanlarıdır.”



İlin turizm sektörü potansiyeli

Sabri Başköy, Türkiye Turizm Stratejisi Belgesi’ndeki 9 tematik bölgeden biri olan Hitit Medeniyeti’nin merkezi Çorum’da, Boğazköy-Hattuşa, Alacahöyük ve Ortaköy-Şapinuva ören yerleri başta olmak üzere, yayla turizmi, av turizmi, trekking ve bisiklet turları yapılması için uygun ortamlar bulunduğunu da belirtiyor: “Ortaköy-İncesu Kanyonu, Kargı Abdullah Yaylası, Osmancık, Bayat-İskilip Yaylaları doğal güzellikleriyle örnektir. Bu alanda yapılan projelerle birlikte ilde konaklayan turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artmıştır ve turizm sektörü de yatırımcılar için cazibesini arttırmıştır.”