Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç;
Uluslararası ulaşıma açılacak havaalanı, yeni çevre yollarıyla yenilenen ulaşım altyapısı ve tamamlanacak Silvan Barajı’yla hızla büyüyecek olan Diyarbakır, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, tarım, turizm ve sanayi altyapısına yönelik yatırımların yanısıra yeni teşvik sistemiyle de özel sektör için önemli bir cazibe merkezi.
Dicle ve Fırat arasındaki “Bereketli Hilal” olarak bilinen bölgede, verimli toprakların üzerinde kurulu “kadim” bir kent akla gelir Diyarbakır denilince. Bu tarih özetini bugün, kenti çevreleyen tarihi surlardan ve burçlardan okumak mümkündür. Diyarbakır bu bölgesel pozisyonunu koruyor. Ulaşım ve iletişim altyapısı, zengin maden ve enerji kaynakları, genç nüfusu, turizm, tarım, sanayi ve ticaret potansiyeliyle bugünkü Diyarbakır, hem Türkiye hem de Ortadoğu coğrafyasının en önemli merkezlerinden biri durumundadır.
Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, GAP başta olmak üzere, hükümetin son yıllarda Diyarbakır’a ve bölgeye yaptığı kamu yatırımlarıyla, ekonomik ve sosyal açıdan bölgenin ve Diyarbakır’ın çehresinin değişmeye başladığını söylüyor. Kıraç, özellikle eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, tarım, turizm ve sanayi altyapısına yönelik yapılan yatırımların yanısıra yeni teşvik sistemiyle büyük bir avantaj yakalayan Diyarbakır’ın özel sektör yatırımları için de önemli bir “cazibe merkezi” konumuna geldiğini belirtiyor.
Silvan Barajı, çevre yolları, Diyarbakır havaalanı
“Bölgenin havayolu ulaşımında kilit konumunda bulunan Diyarbakır Havaalanı; apron, taksiyolu ve terminal binası yapımı başladı. Yaklaşık 260 milyonluk bir yatırımla Havaalanı’nın yolcu kapasitesi 5 milyona çıkacak ve uluslararası ulaşıma açılmış olacak.”
Diyarbakır’a yatırım talebinde ciddi artış
Diyarbakır, 2012 yılında uygulamaya giren yeni teşvik sisteminde, en avantajlı bölge olan 6. Bölgede yer alıyor. Yeni sistem, işgücü maliyetleri açısından 1. Bölgeye göre Diyarbakır’da yapılacak yatırımlara yüzde 38’lik avantaj sağlıyor. Vali Kıraç, Başbakan’ın yeni teşvik sistemini açıklamasından sonra Diyarbakır’a yönelik yatırım taleplerinde ciddi bir artış gözlendiğini aktarıyor: “Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Diyarbakır’da yatırım için uygun yer arayışları var. Hâlihazırda yatırım kararı alan yatırımcılarımız mevcut. Yeni teşvik sisteminin uygulamaya girmesinden sonra Diyarbakır’da yatırım yapmak üzere 125 firma Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) aldı. Bu belgeler ile öngörülen yatırım tutarı
Eğitim ve sağlıkta hamleler
Tarihten beri Diyarbakır, Yukarı Mezopotamya coğrafyasının sanayi, ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri. Kara, demir ve havayolu ulaşımı açısından günümüzde de Diyarbakır merkezi konumunu koruyor. Vali Kıraç, Türkiye’nin en büyük sağlık ve eğitim tesisleri ile kampüslerinin Diyarbakır’da yapıldığını vurguluyor: “Dicle Üniversitesi başta olmak üzere, eğitim ve sağlıkta Diyarbakır, çevresindeki 15 şehre hizmet ediyor. Irak ve Suriye’de yaşanan siyasal krizlerin çözülmesiyle Diyarbakır’ın eğitim ve sağlıkta bu ülkelere de hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bu altyapımız mevcuttur.”
Diyarbakır’da 1974’te kurulan Dicle Üniversitesi, Bölgenin en büyük ve en eski üniversitesi. Özellikle Tıp Fakültesi’ne bağlı faaliyette bulunan hastaneler, bölgedeki bütün illere hizmet veriyor. Bunun yarattığı etkiyle Diyarbakır’da özel sektör de çok önemli sağlık yatırımları yapıyor. Vali Kıraç, Tıp Fakültesi’nin oluşturduğu etkiyle Diyarbakır’da sağlık sektöründe bir kümelenme oluştuğunu kaydediyor: “Dicle Üniversitesi, aynı zamanda, Irak, ‹ran ve Suriye gibi ülkelerden de öğrenci ve hasta çekme ve onlara da hizmet verme potansiyeline sahip. Ayrıca, Diyarbakır’da vakıf üniversitesi olarak Selahattin’i Eyyübi Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları devam ediyor. TOBB-ETÜ’de Diyarbakır’da bir fakülte açmak için çalışmalarını sürdürüyor.”
Marka başvurusuna bakıldığında da Diyarbakır’dan 416, Gaziantep’ten 2.897, Samsun’dan 702 ve Kayseri’den 1.313 başvuru olmuş. Bu rakamlar dikkate alındığında, Diyarbakır’ın Ar-Ge ve inovasyon konusunda potansiyelini kullanamadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Ancak, son yıllarda Diyarbakır’da Ar-Ge ve inovasyonu geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmakta ve destekler verilmektedir. 2011 yılında Dicle Teknokent faaliyete geçirilmiştir. Karacadağ Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi kuruluşlar tarafından Ar-Ge ve inovasyonu geliştirmeye yönelik projelere hibe destekleri verilmektedir. TÜB‹TAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklerinden faydalanan firmalarımız mevcut. Tarımsal üretim açısından ülkemizin yükselen kenti olan Diyarbakır’da Ar-Ge ve inovasyonun geliştirilmesi, katmadeğeri yüksek ürün üretimini sağlayarak Bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkıda bulunacaktır.”
Diyarbarı Surları; UNESCO Dünya Kültür Mirası Adayı