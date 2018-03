Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç;

Uluslararası ulaşıma açılacak havaalanı, yeni çevre yollarıyla yenilenen ulaşım altyapısı ve tamamlanacak Silvan Barajı’yla hızla büyüyecek olan Diyarbakır, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, tarım, turizm ve sanayi altyapısına yönelik yatırımların yanısıra yeni teşvik sistemiyle de özel sektör için önemli bir cazibe merkezi.





Dicle ve Fırat arasındaki “Bereketli Hilal” olarak bilinen bölgede, verimli toprakların üzerinde kurulu “kadim” bir kent akla gelir Diyarbakır denilince. Bu tarih özetini bugün, kenti çevreleyen tarihi surlardan ve burçlardan okumak mümkündür. Diyarbakır bu bölgesel pozisyonunu koruyor. Ulaşım ve iletişim altyapısı, zengin maden ve enerji kaynakları, genç nüfusu, turizm, tarım, sanayi ve ticaret potansiyeliyle bugünkü Diyarbakır, hem Türkiye hem de Ortadoğu coğrafyasının en önemli merkezlerinden biri durumundadır.



Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, GAP başta olmak üzere, hükümetin son yıllarda Diyarbakır’a ve bölgeye yaptığı kamu yatırımlarıyla, ekonomik ve sosyal açıdan bölgenin ve Diyarbakır’ın çehresinin değişmeye başladığını söylüyor. Kıraç, özellikle eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, tarım, turizm ve sanayi altyapısına yönelik yapılan yatırımların yanısıra yeni teşvik sistemiyle büyük bir avantaj yakalayan Diyarbakır’ın özel sektör yatırımları için de önemli bir “cazibe merkezi” konumuna geldiğini belirtiyor.



Silvan Barajı, çevre yolları, Diyarbakır havaalanı

Vali Mustafa Cahit Kıraç, Diyarbakır’ın kalkınma temelli projelerini özetliyor: “GAP kapsamında yer alan ve 2012 yılında temeli atılan Silvan Barajı’nın tamamlanmasıyla Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük sulama barajı Diyarbakır’da yapılmış olacak. 220 km uzunluğundaki sulama kanalları ile 2.5 milyon dönüm arazi suya kavuşacak. Baraj tamamlandığında, yıllık 130 milyon liralık milli gelir artışı ile birlikte 73 bin kişiye de istihdam sağlanacak.

“Ulaşım altyapımızı geliştirmek için Diyarbakır’ı etrafından dolaşacak ve şehiriçi trafiği kolaylaştıracak çevre yolu çalışmalarımız sürüyor. 13 km’lik Elazığ-fianlıurfa çevre yolu tamamlandı. 30 km uzunluğundaki fianlıurfa-Mardin çevre yolunun inşaatı devam ediyor. 86 km’lik Mardin-Silvan ve Silvan-Elazığ çevre yolunun proje çalışmaları yapılıyor. fiehirdeki ulaşıma nefes aldırmak için toplam 12 köprülü kavşak ve üst geçit yapım çalışmasının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da devam ediyor.

“Bölgenin havayolu ulaşımında kilit konumunda bulunan Diyarbakır Havaalanı; apron, taksiyolu ve terminal binası yapımı başladı. Yaklaşık 260 milyonluk bir yatırımla Havaalanı’nın yolcu kapasitesi 5 milyona çıkacak ve uluslararası ulaşıma açılmış olacak.”



Diyarbakır’a yatırım talebinde ciddi artış

Diyarbakır, 2012 yılında uygulamaya giren yeni teşvik sisteminde, en avantajlı bölge olan 6. Bölgede yer alıyor. Yeni sistem, işgücü maliyetleri açısından 1. Bölgeye göre Diyarbakır’da yapılacak yatırımlara yüzde 38’lik avantaj sağlıyor. Vali Kıraç, Başbakan’ın yeni teşvik sistemini açıklamasından sonra Diyarbakır’a yönelik yatırım taleplerinde ciddi bir artış gözlendiğini aktarıyor: “Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Diyarbakır’da yatırım için uygun yer arayışları var. Hâlihazırda yatırım kararı alan yatırımcılarımız mevcut. Yeni teşvik sisteminin uygulamaya girmesinden sonra Diyarbakır’da yatırım yapmak üzere 125 firma Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) aldı. Bu belgeler ile öngörülen yatırım tutarı 894.042.150,77 TL ve istihdam ise 4.383 kişidir. Özellikle emek yoğun sektörlerde (tekstil, çağrı merkezleri, tarım ve gıda, eğitim, sağlık, turizm… gibi) yatırım talepleri önplana çıkıyor.”



Eğitim ve sağlıkta hamleler

Tarihten beri Diyarbakır, Yukarı Mezopotamya coğrafyasının sanayi, ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri. Kara, demir ve havayolu ulaşımı açısından günümüzde de Diyarbakır merkezi konumunu koruyor. Vali Kıraç, Türkiye’nin en büyük sağlık ve eğitim tesisleri ile kampüslerinin Diyarbakır’da yapıldığını vurguluyor: “Dicle Üniversitesi başta olmak üzere, eğitim ve sağlıkta Diyarbakır, çevresindeki 15 şehre hizmet ediyor. Irak ve Suriye’de yaşanan siyasal krizlerin çözülmesiyle Diyarbakır’ın eğitim ve sağlıkta bu ülkelere de hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bu altyapımız mevcuttur.”

Diyarbakır’da 1974’te kurulan Dicle Üniversitesi, Bölgenin en büyük ve en eski üniversitesi. Özellikle Tıp Fakültesi’ne bağlı faaliyette bulunan hastaneler, bölgedeki bütün illere hizmet veriyor. Bunun yarattığı etkiyle Diyarbakır’da özel sektör de çok önemli sağlık yatırımları yapıyor. Vali Kıraç, Tıp Fakültesi’nin oluşturduğu etkiyle Diyarbakır’da sağlık sektöründe bir kümelenme oluştuğunu kaydediyor: “Dicle Üniversitesi, aynı zamanda, Irak, ‹ran ve Suriye gibi ülkelerden de öğrenci ve hasta çekme ve onlara da hizmet verme potansiyeline sahip. Ayrıca, Diyarbakır’da vakıf üniversitesi olarak Selahattin’i Eyyübi Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları devam ediyor. TOBB-ETÜ’de Diyarbakır’da bir fakülte açmak için çalışmalarını sürdürüyor.”

Vali Kıraç, 2012 yılı verilerine göre, Diyarbakır’dan yapılan patent başvurusunun 4 olduğunu, iller arasındaysa 30. sırada yer aldığını anlatıyor: “Diyarbakır ile nüfus büyüklüğü açısından benzer iller olan Gaziantep’ten 51, Samsun’dan 67 ve Kayseri’den 70 başvuru yapılmış.



Marka başvurusuna bakıldığında da Diyarbakır’dan 416, Gaziantep’ten 2.897, Samsun’dan 702 ve Kayseri’den 1.313 başvuru olmuş. Bu rakamlar dikkate alındığında, Diyarbakır’ın Ar-Ge ve inovasyon konusunda potansiyelini kullanamadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Ancak, son yıllarda Diyarbakır’da Ar-Ge ve inovasyonu geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmakta ve destekler verilmektedir. 2011 yılında Dicle Teknokent faaliyete geçirilmiştir. Karacadağ Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi kuruluşlar tarafından Ar-Ge ve inovasyonu geliştirmeye yönelik projelere hibe destekleri verilmektedir. TÜB‹TAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklerinden faydalanan firmalarımız mevcut. Tarımsal üretim açısından ülkemizin yükselen kenti olan Diyarbakır’da Ar-Ge ve inovasyonun geliştirilmesi, katmadeğeri yüksek ürün üretimini sağlayarak Bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkıda bulunacaktır.”



Diyarbarı Surları; UNESCO Dünya Kültür Mirası Adayı

Diyarbakır, tarihteki en eski yerleşim yerlerinden biri ve burada her medeniyetin bıraktığı çeşitli izler mevcut. Dolayısıyla, dünyanın hemen her bölgesinde yaşayan insanların Diyarbakır’da görebileceği kendine ait değerler bulunduğundan sözeden Kıraç şu vizyonu seslendiriyor: “Bu değerleri ortaya çıkarıp bütün insanlığa tanıtabilirsek, Diyarbakır’ın turizmde çok büyük bir sıçrama yaşayacağını öngörmek hiç de zor olmayacaktır. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağladığımız fonlarla Diyarbakır’ın sahip olduğu bu tarihi ve kültürel mirası turizme kazandıracak, ilimizin inanç ve kültür turizmi sektöründe hak ettiği yeri almasını sağlayacak çok önemli projeler yürütüyoruz. Yürüttüğümüz bu projelerin, Diyarbakır Surları’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Adaylığı’na önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz.”

Vali Kıraç, Diyarbakır’ın gelecek hedeflerine ilişkin şunları dile getiriyor: “Cumhuriyetimiz’in 2023 vizyonu çerçevesinde, Diyarbakırımız’ı ‘ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınmış, refah ve sosyo-ekonomik göstergeleri yüksek, işsizlik ve yoksulluğun asgari düzeyde olduğu, insanların huzur ve barış içerisinde yaşayarak geleceklerine umutla ve güvenle baktığı bir kent’ olarak görmek istiyoruz. Bu arzu doğrultusunda, stratejik bir yaklaşımla çaba ve gayretlerimizi seferber ediyoruz.” Vali M. Cahit Kıraç’ın anlatımıyla kırsal kalkınmaya yönelik Diyarbakır’ın vizyonu ise şöyle: “‹lçeleriyle birlikte Diyarbakır’ın kırsal alanında fiziksel altyapıyı geliştirmek için KÖYDES, BELDES, SUKAP… gibi çok önemli projeleri titizlikle uyguluyoruz. Ayrıca, sağlık ve milli eğitim yatırımları ve Kalkınma Ajansı, SODES, TKDK… v.b. destekleriyle Diyarbakır’da kırsal kesimin gelir ve yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Her yıl Diyarbakır, Yatırım Bütçesi’nden en fazla kaynak alan illerden biridir. Bu yıl da, Diyarbakır, 900 milyon TL’lik yatırım ödeneğiyle en fazla yatırım yapılan 5. il konumundadır.”