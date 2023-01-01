Düzce Valisi Ali İhsan Su

Türkiye’nin en genç ili Düzce, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin geçiş noktasında, doğal güzellikleri ve alternatif turizm çeşitliliği, Karadeniz Ereğlisi Limanı’na yakınlığı, “sanayi kuşağı” üzerinde yer alması nedeniyle yatırımcılar için bir çekim merkezi. Özellikle Teşvik Kanunu’na göre 4. Bölge’de yer alması Düzce’ye yatırımları cazip hale getirdi.

Düzce Türkiye’nin en genç ili. 1999 yılından bu yana hızlı gelişme gösterdi. Bugün ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Özellikle teşvik kanunu çerçevesinde 4. Bölge’de bulunması, Düzce’ye yatırımları artırdı.

5084 Sayılı Kanun kapsamında verilen teşviklerle, merkezi İstanbul’da bulunan ve üretim konuları itibarıyla otomobil yan sanayi, tarım makineleri, inşaat malzemeleri, ambalaj, ağaç ve mobilya, tarım ilaçları gibi konularda faaliyet gösteren çok sayıda firma, Düzce’de üretim yapmaya başladı. Bu dönemde Düzce’deki mevcut sanayi de gelişme göstererek, un, çeltik, fındık kırma, tarım ilaçları ve av tüfek sanayi gibi konularda yoğunlaştı. Düzce’nin bugüne kadar çektiği sanayi bazlı yatırımlarla çok önemli gelişmeler gösterdiğini vurgulayan Düzce Valisi Ali İhsan Su, “Firmaların genişleme ve modernizasyon yatırımlarının yanında sanayide hedefimiz; çevreye duyarlı, katmadeğeri yüksek ve ileri teknolojiye dayalı sanayileşmedir” diyor.

Vali Ali İhsan Su, Düzce’nin, mevcut iki adet OSB ve OSB’ler dışındaki sanayi yatırımlarıyla, 800 işyerine sahip küçük sanayi sitesiyle, turizm, tarım sektörlerindeki gelişmelerle Türkiye yurtiçi ve yurtdışı ticaret hacmine kendi ölçeğinde önemli katkılar sağladığını söylüyor. Bu bağlamda Düzce’nin ağaç, makine, metal, mobilya, tekstil ve plastik sektörlerinde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Su, “Turizm sektöründe sahip olduğu yaylalardan şelalelere, raftingden trekkinge, denizden güneş ve kuma, tarihi değerlerden, kültürel değerlere kadar zengin bir çeşitliliğe sahip olması ve bu bağlamda her yıl 150 binin üzerinde artarak devam eden, yerli ve yabancı turiste evsahipliği yapması; Düzce ve ülkemiz açısından kayda değer bir ekonomik değer oluşturmaktadır. Tarımda da özellikle fındık üretiminde alan bazında, ülke genelinde 6., üretimde 5. sırayı alarak ihracat açısından önemli bir kalemi üretmektedir” diyor.



Düzce OSB’leri dolu dolu, 3 yeni OSB daha kuruluyor

Düzce’de bulunan 2 OSB’nin tam doluluk oranına ulaştığını aktaran Vali Su, şunları kaydediyor: “Yeni teşvik paketiyle Düzce’ye yatırım için gelen sanayicilere arsa temininde yaşanan sıkıntıları aşmak ve yeni yatırımcılara sanayi alanları oluşturmak için yeni OSB’lere ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Akçakoca İhtisas OSB, Çilimli’de Karma OSB ve Gümüşova’da Islah OSB olmak üzere 3 adet OSB kurulması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edilmiştir. Orta vadede gerçekleşmesi beklenen bu projeler ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına çok büyük katkılar sağlayacaktır. İlimizde sayısal olarak en fazla tesise sahip ve istihdam sağlayan sektörler; tekstil sanayi, metal-makine sanayi, gıda sanayi, orman sanayi, mobilya sanayi, kauçuk-lastik-plastik sanayi, maden sanayi, inşaat sanayi, otomotiv sanayi ve kimya-ilaç sanayisidir. İmalat sanayisinde çalışanların sayısı yaklaşık 28 bin kişidir. Ayrıca ilimizde mevcut sanayilerin gelişmesi, yenilerinin kurulması amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) işbirliğiyle sağlanan hibe destek programları açılmıştır.”



Düzce’nin il olmadan önce Bolu’nun bir ilçesiyken bütün ekonomik ilişkilerinin Bolu üzerinden gerçekleştiğini anımsatan Vali Su, “Düzce il olduktan sonra ekonomik faaliyetler idari sınırların içine sığmayacak kadar genişledi. Zaten günümüzün hız çağında artık ülke sınırları bile insanların ekonomik faaliyetlerine yetmemektedir. Düzce’mizin; Sakarya, Bolu, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul gibi çevre illerle yoğun ekonomik ilişkileri bulunmaktadır. Doyum noktasına ulaşan ve sanayisini il dışına çıkartmaya çalışan İstanbul ve Kocaeli’den sanayiciler ilimize yoğun ilgi göstermektedir” diye konuşuyor.

Düzce’nin, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin geçiş noktasında, doğal güzellikleri ve alternatif turizm çeşitliliğiyle yeryüzünde cennet bir köşe olduğunu söyleyen Vali Su, ilin coğrafi konumu itibarıyla geçmişte medeniyetlere evsahipliği yaparken bugün de yirmiden fazla dilin konuşulduğu, farklı kültürel grupların birarada yaşadığı şehir kimliğiyle gelişimini sürdürdüğünü, bu hususun da Düzce’yi farklı kılan kültürel bir zenginlik olduğunu anlatıyor.



Şaşırtıcı turizm zenginliği

Vali Su, Düzce’ye ilişkin gelecek öngörülerini şöyle dile getiriyor: “Düzce; tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleriyle devlet ve özel sektör işbirliğiyle sahip olduğu potansiyellerle yakın gelecekte turizm sektöründe yerini alacaktır. Turizm yatırımları açısından ilimiz cazibe merkezidir. Denizi, kumu, şelaleleri, yaylaları, yemyeşil bitki dokusu, kültürel varlıkları (Konuralp Müzesi, anfi tiyatro, sivil mimari, gelenek görenekleri, mutfak kültürü), doğal göletleri, akarsuları, florası ve faunası, raftingi, kuş gözlemciliği, oto safarisi, foto safari, off-road yarışları, kampçılık, karavan, çadır turizmi, yamaç paraşütü, mağara turizmi, su kayağı ve yelkenleri, kış sporları ile bir turizm merkezidir. Ancak zaman içerisinde bu özel ve güzel değerleri mutlaka marka haline getirmek ve bu anlamda Düzce’yi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tanınan bir turizm markası haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için bir turizm master planı hazırlıyoruz. Ayrıca ilin tanıtılması için basılı yayınların yanında tarihi ve doğal güzelliklerin 3 boyutlu çekimli web tasarımını hazırlıyoruz. İleride ülkemizin Davos’u olabilecek Kardüz Yaylası ile ilgili bir plan hazırlığını yapıyoruz.”

Vali Su, Düzce’de ihracat yapan sektörler içerisinde “Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Taşıt Araçları ve Yan Sanayi, Makine ve Aksamları, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri ile Demir-Çelik” ürünlerinin ilk sırada yeraldığını, ilin teşvik kapsamında 4. Bölge’de olması dolayısıyla hızlı bir sanayileşmenin içerisinde olduğunu anlatıyor. Vali Su’nun verdiği bilgilere göre; kalifiye işgücü alanındaki sıkıntının aşılması için UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) kapsamında çalışmalar sürdürülüyor, İŞKUR vasıtasıyla firmalarla işbirliği yapılarak meslek edindirme kursları düzenleniyor, Halk Eğitim Merkezleri ile vatandaşların ihtiyaç duydukları alanlarda kurslar açılarak kalifiye eleman yetiştirmeye çalışılıyor, Düzce’de 2 OSB’de yaklaşık 6 bin 800 kişi istihdam ediliyor, altyapı sorunu bulunmayan her iki OSB için TEM Otoyol bağlantısının yapılması için gerekli girişimlerde bulunuluyor, ilde, ticaret-sanayi odaları ve esnaf sanatkarlar odalarına kayıtlı yaklaşık toplam 15 bin KOBİ ve ayrıca yabancı sermayeli 17 yatırım mevcut.

Vali Su MARKA ile yürüttükleri bölgesel kalkınma faaliyetlerini şöyle özetliyor:”MARKA’nın Doğrudan Destek Faaliyet Programı’nda 24 adet projeyle başvuru yapılmış. Bunlardan 5 başvuru kabul edilmiş. Teknik Destek Programı’na ise 35 başvuru yapılmış, 16’sı kabul edilmiş. Toplamda 21 proje kabul edilerek uygulama safhasına gelinmiş.”