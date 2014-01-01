Gaziantep Valisi Erdal Ata

Gaziantep, gıda, teknoloji,enerji ve turizmle yükselecek. Güneydoğu’nun parlayan yıldızı; dünyanın 177 ülkesine ihracat yapan önemli bir sanayi ve ticaret şehri Gaziantep,5 Organize Sanayi Bölgesi’ne ev sahipliği yapıyor.Gaziantep ile Kilis arasında 6. OSB kurulması çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Valisi Erdal Ata ile kentin ekonomik durumunu ve gelişme vizyonunu konuştuk. Vali Erdal Ata; “Türk ekonomisinin dışa açılan en önemli kapılarından biri olan Gaziantep, şu an dünyanın 177 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor” diyerek başladı konuşmasına: “Gaziantepliler’in birlik ve beraberlik içinde ülkemizin kalkınma ve gelişme yolculuğunda her zaman en önde yürüyeceğine inanıyorum. İlimizde üretilen sanayi ürünlerinden çimento ve tekstile, kentimizle adı özdeşleşmiş Antep fıstığından, zeytinyağına, toz biberden baklavaya, halıdan tekstile kadar çeşitli ürünler ihraç edilmektedir. Bu yönüyle Gaziantep, üretim sektöründen gelen gücünü ihracata taşımış olup, uluslararası ticari faaliyetlerde de adından övgüyle sözettirmektedir. Bu kapasitemizin Türkiye sıralamasındaki 6. büyük şehir olma niteliğinin daha da üzerinde olduğunu görüyoruz.”

Vali Erdal Ata’nın verdiği bilgilere göre; Gaziantep, 2013 yılında 6 milyar 472 milyon 870 bin dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6. ili oldu. Aynı gelişmeyi 2014 yılında da sürdüren il, 2014 yılının Ocak/Temmuz döneminde ihracatını yüzde 1.3 oranında arttırarak 3 milyar 753 milyon 521 bin dolara ulaştırdı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ile demir, demir dışı metaller ilin ihracatında önde gelen sektörler arasında yeralıyor. Bölge ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 61 payla ilk sıradaki yerini koruyor, AB ülkeleri yüzde 15 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 9.1 payla üçüncü sırada bulunuyor. Ancak en büyük pazarlardan Irak’ın yanısıra Ortadoğu ülkelerinde devam eden sorunlar nedeniyle ihracatta kan kaybı yaşanıyor.

Vali Erdal Ata durumu şöyle değerlendiriyor: “Özellikle Ortadoğu kaynaklı bu ihracat kayıplarını inşallah kısa zamanda telafi ederek, tekrar yükseliş ivmesini yakalayacağız. Gaziantepli işadamı çalışkandır. Zorluklar karşısında işine daha çok sarılır; yatırım yapmaya, üretmeye, hedefine doğru ilerlemeye devam eder. İhracatçılarımız, bölge ülkelerinde yaşanan riskleri azaltmak için yeni pazarlara girecektir. En önemli pazarlarımızdan AB ülkelerinde iyileşme ve alternatif coğrafyalarda yakalayacağı başarı ile ihracat rakamlarımız büyüyecektir. Yaşanan bu zorlu dönemde ihracatçılarımız ellerinden geleni yapıyor, Bizde Gaziantep Valiliği olarak onlara destek vererek önlerini açmaya devam ediyoruz. İhracatta; Irak, S.Arabistan, ABD, İtalya, Almanya, Libya, Rusya, Mısır, İngiltere ve İran ilk sıralarda yeralan ülkeler.”



6. Organize Sanayi Bölgesi kurulacak: Gaziantep’te toplam 23.700.000 m2’lik alanda faaliyet gösteren 4 Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB’de) toplam 743 firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde 350 firmaya arsa tahsis edilmiş, inşaat çalışmaları devam ediyor. Vali Erdal Ata, böylelikle 5 OSB’nin toplam alanının 35 milyon m2’ye ulaşacağı bilgisini veriyor: “Gaziantep ve Kilis arasında 6. OSB kurulması yönünde girişimlere başlanılmıştır. Göçün de etkisiyle hızla artan şehir nüfusunun, farklılaşan ve değişime açık taleplerinin değerlendirilmesi ve potansiyele yönelik yatırımlar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gıda, teknoloji, enerji ve turizmin yanısıra makina teknolojileri, pvc ve makina yan sanayisi de ilimiz için yükselen sektörler arasındadır.”



Eğitimin kalitesi: Gaziantep’te yükseköğretim faaliyetleri 1973’te, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış, 1987’den itibaren ise üniversite tüzel kişiliği kazanılarak Gaziantep Üniversitesi olarak devam etmiş. Vali Erdal Ata, kuruluşundan bu yana gelişmesini sürdüren Üniversite’de 15 fakülte, 3 yüksekokul, 1 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 4 enstitü ve 10 meslek yüksekokulunda, toplam 256 bölüm ve programda, 1430 öğretim elemanı ile enstitüler ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil yaklaşık 32 bin öğrenci eğitim öğretim gördüğünü aktarıyor. Üniversite’de öğrenci topluluklarının düzenlediği sosyal-kültürel faaliyetlere ulusal, uluslararası alanda ün yapmış çeşitli siyaset, sanat ve bilim adamı davet ediliyor. Böylelikle eğitim-öğretimin yanısıra öğrencilere sosyal, kültürel ve bilimsel yönden de hizmet veriliyor. Ayrıca Gaziantep’te bulunan Vakıf üniversiteleri; Zirve ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri en son teknolojilerle eğitim veriyor.



Dünyanın incisi Belkıs/Zeugma Antik Kenti: Vali Erdal Ata, tarihi İpek Yolu üzerindeki konumuyla da kentin zenginliğinin pekiştiğini söylüyor: “Geniş bir coğrafyada çok çeşitli uygarlıkların izleriyle burası tarihi bir yerleşim yeri ve çok zengin kültür varlığı mevcut. Bu kültür değerlerimizin öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ve bu kapsamda şehir içerisinde Büyükşehir Belediyemiz’in de yoğun çabalarıyla önemli mesafeler alınıyor. İnşallah bu çabalar daha da hızlı bir şekilde ilerliyor ve olumlu sonuçlarını yakın zamanda göreceğimizi düşünüyorum. Zeugma ve Dülük Antik Kentleri, Nemrut Harabeleri, Göbekli Tepe, Balıklıgöl, Rumkale, Birecik ve Atatürk Barajları’nın bu bölgede bulunması, bölge mutfağının zenginliği, girişimcilik ruhunun güçlü olması, girişimcilerin doğduğu yere yatırım yapma kültürü, Ortadoğu pazarına yakın olması ve ihracata dayalı bir sanayisinin olması Gaziantep’i diğer illerden ayıran önemli özelliklerdendir.”



SEKTÖREL DİNAMİKLER

Tekstil ürünleri: Vali Erdal Ata, Gaziantep’te lider sektörün tekstil ürünleri olduğunu anlatıyor: “Önem arz eden diğer sektörlerin bir kısmının da yine tekstil ürünleri sektörü merkezli olduğu görülmektedir. Tekstil sektörünün yanısıra özellikle ‘Ayakkabıcılık, Triko, Bulgur Üretimi, Çikolata ve Şekerleme Ürünleri, Teknik Tekstil - Dokumasız Üretim’ konularında kümelenme çalışmaları devam etmektedir.”

Sanayi ve ticaret: Vali Erdal Ata, Gaziantep’in ülke ekonomisine imalat sanayisiyle ciddi üretim yapmasının yanısıra başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracatla önemli bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu vurgulayarak, 2014 yılında geçen yıllarda elde edilmiş ihracat değerlerinin devam edeceğine yürekten inandığını dile getiriyor.

Kırsal kalkınma: Vali Erdal Ata, yeni projelerden de sözediyor:“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız’ca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi uygulamaları dahilinde, Süt Sığırcılığı yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Projeleri uygulanmaktadır. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzce sürdürülen; Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması, Kayacık Barajı, Gaziantep Ardıl Barajı, Gaziantep P2 Pompaj Sulaması, Nizip İçmesuyu ve Kanal Projesi. Sulamaya ilişkin; Kayacık Sulaması: ilimiz sınırları içerisinde işletmeye açılan kısımlarda borulu şebekeye ait işletme bakım yolları ve stabilize kaplama işleri yapılmaktadır. Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım İnşaatı ihalesinin yapılması, Doğanpınar ve Ardıl Barajları’nın tamamlanması projelerimizi sıralayabiliriz.”