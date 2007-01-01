Giresun Valisi Hasan Karahan

Giresun Valisi Hasan Karahan; Fındığın başkenti, kirazın ana vatanı Giresun; turizm cenneti Gelişen sanayisi ve ulaşım kolaylığı, yüksek tarım potansiyeli ve yeraltı kaynaklarıyla Karadeniz’in incisi Giresun, tekstil, mobilya ve ağaç sanayi, tarım ve turizm sektörleriyle öne çıkıyor.

Fındığın ve hamsinin başkenti Giresun’un ekonomisini Giresun Valisi Hasan Karahan ile konuştuk. Yüksek ticaret potansiyeline sahip olan Giresun’un; 2013 yılı sonu itibarıyla 150 milyon dolarla, Bölge’nin ihracatında ön sırada yer tuttuğunu gördük.Giresun’da sanayi, 1’i faal 1’i yapım aşamasında olan 2 adet OSB üzerinden ilerliyor. Yaklaşık 3.500 üyeye sahip iki adet TSO, 1000 kişilik istihdam sağlayan 3 adet Küçük Sanayi Sitesi, 1.300.000 yıl/ton yükleme boşaltma kapasitesiyle uluslararası deniz limanı Giresun’un canlı ticaretini gösteriyor.

Vali Karahan, tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip ilin 2013 yılında 90 bin ton fındık ürünü elde ederken ortalama 7 TL’den serbest piyasa vasıtasıyla 630 milyon TL gelir sağladığına işaret ediyor. 2014’te ise fındıkta durum değişik. Karahan, “Bu yıl tahmini rekolte 20-25 bin tondur.12 TL serbest piyasa fiyatından geçen yıl ki rekolteye göre kaybımız yaklaşık 780 milyon TL’dir” diyor.

Karahan, fındık ürününe bu kadar bağlı olan Giresun ekonomisinde son yıllarda konfeksiyon imalatı, mobilya ve ağaç sanayi imalatı, metal ürünleri ve içecek sanayinde ciddi gelişmeler gözlendiğini belirtiyor. Giresun’dan yurtdışına bugün okul sırası ve mobilya ihraç ediliyor. Giresun’da 24 ülkeye ihracat yapan bir içecek firması bulunuyor.

Bulancak OSB ve Tekstil Kent Projesi: Vali Hasan Karahan, Giresun sanayisi hakkında şu bilgileri veriyor: “Giresun’da 70 hektar üzerine kurulu bulunan Giresun Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde 32 firma faaliyette bulunmaktadır. Bu bölgede yoğunluklu fındık mamulleri, metal ve metal ürünleri imalatı yapılmaktadır. Bulancak ilçesinde 48 hektar bir alan, ikinci OSB’ye tahsis edilmiştir. 2014 yılının ilk altı ayında kamulaştırması gerçekleştirilen Bulancak Organize Sanayi Bölgesi’nde 37 hektar sanayi kullanım alanı belirlenmiştir. Bu alan için şu ana kadar 70’i aşkın firma tahsis talebinde bulunmuştur.

Giresun’da tekstil imalatı yapan firmaların çoğalması üzerine ilimizin doğu yakasında bulunan Espiye ilçesinde Tekstil Kent Projesi gündeme alınmıştır. Bu sektörde kümelenmeyi de sağlayacak olan bu proje Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından takip edilmektedir. Bu alanda şu an itibarıyla 25 civarında konfeksiyon firması bulunmakta, 2000 civarında kişi istihdam edilmektedir.”



Yükselen mobilya ve ağaç sanayi: Karahan, kalite ve üretim kapasitesi açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dikkat çeken bir sektör olan mobilya ve ağaç sanayi imalatının ilde ciddi potansiyele ulaştığını kaydediyor: “Bu sektörde fabrikasyon imalatı için arazi sorunu önplana çıkmaktadır. Sektörde yeni ve modern bir yapılanma ilimize önemli katmadeğer kazandıracaktır. Okul sırası, ofis mobilyaları ve ev mobilyaları konusunda kurumsal firmaları içinde barındıran Giresun’da bu sektörde istihdam da yoğundur. Bu yoğunluğa nazaran mobilya imalatında kalifiye işçi sıkıntısı had safhadadır. Özellikle kalifiye işçi konusundaki sorunu İŞKUR vasıtasıyla uygulamalı eğitim kurslarıyla aşmaya gayret gösteriyoruz.”

Hedef; yayla ve doğa turizmi: “En önemli hedeflerimizden biri hiç şüphesiz doğa turizmidir. Son yıllarda turizmin denizden doğaya dönüşü Doğu Karadeniz Bölgesi’ni cazibe merkezi haline getirmiştir” diyen Karahan, bu bakımdan Doğu Karadeniz Yaylaları’nı birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi’nin önemini vurguluyor: “Yine yaylalarımızın doğal zenginliklerini muhafaza ederek altyapının güçlendirilmesi, turistik tesislerin ve konaklama yerlerinin çoğaltılmasıyla kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda bir strateji izlenmektedir. Giresun’da doğa turizminde ilk ciddi yatırım 2007’de Giresun Kümbet Yaylası Koçkaya Mevkii’nde hizmete açılmıştır. Bu yatırım özel sektörün önünü açmış ve daha da cesaretlendirmiştir. Yine Kulakkaya Yaylamız’da özel sektör tarafından hizmete açılan Zifin Otel, yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaktadır.”

Giresun’un lojistiği: Giresun, 2000 yıllık geçmişiyle Karadeniz’in tek doğal adasının bulunduğu ildir. Karahan, birçok medeniyete ait tarihi ve kültürel değerler barındıran Giresun’un dünyanın en zengin vejetaryen mutfağı, doğal yapısını yitirmemiş yaylaları ve 2000 yatak kapasitesiyle giderek artan turizm yatırımları bulunduğuna değiniyor. Karahan ilin lojistik konumunu şöyle özetliyor: “Özellikle Sahil Yolu (D-10) Giresun’un ve çevre illerin ulaşımını rahatlattı ve bölgeyi cazip hale getirdi. Bitmek üzere olan Havalimanımız, ilimize ve bölgeye olan ilgiyi arttıracaktır. Giresun-Dereli-Şebinkarahisar Karayolu’nun iyileştirilme çalışmaları kapsamında Eğribel Tüneli ve bağlantılı yollar dahil 5 bin 950 metrelik tünelin ihale kararı açıklanmıştır. Eğribel Tüneli, Giresun’u İç Anadolu ve Akdeniz’le buluşturacak çok önemli bir projedir. DOKAP Turizm Master Planı kapsamında turizm merkezlerinin yolları birbirine bağlanacak ve yaylaların altyapı sorunları çözüme kavuşturulacaktır. Böylece ilimiz konaklama tesisleri, ticari alanları ve hizmet sektörüyle gelişerek turizm alanında Bölge daha büyük bir cazibe merkezi olacaktır. Zengin tarihi ve kültürel değerler, doğal yapısını yitirmemiş yaylalar, kış ve yaz turizmine uygun iklim şartları ilimizi gelecekte tam bir turizm destinasyonu yapacaktır.”

Giresun Üniversitesi: Karahan, kurulduğu 2007 yılından bu yana hızla büyüyen Giresun Üniversitesi’nin 2013-2014 döneminde 25 bin öğrenciyi bünyesinde barındırdığını, bu dönemse 30 bin öğrenci hedeflendiğini söylüyor: “Giresun ile kısa zamanda sosyo-ekonomik açıdan entegre olan Giresun Üniversitesi, kentin ticaretine, sosyal ve kültürel yaşamına ciddi katkı sağlamaktadır.”

Yatırımcıya davet: Vali Karahan, Giresun’un yatırımcıları kucaklayan bir yaklaşıma sahip olduğunu vurgulayarak ile yatırım yapılması için yapılan tanıtım faaliyetlerinde, yatırımcıları öncelikli olarak OSB’ye yönlendirdiklerini, OSB’lerin de Valilik, Özel İdare ve Belediyeler ve il içi tüm kamu kurumları tarafından, etkin bir iletişim ve işbirliği çerçevesinde, kamulaştırma, altyapı, idari ve teknik konularda desteklendiğini söylüyor.