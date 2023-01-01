Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe
Sanayi ve ticari odaklı bir gelişim izleyen Kahramanmaraş, kurulacak OSB'ler, lojistik altyapıda iyileştirmeler, enerji yatırımları ve lojistik merkez kuruluşuyla şekilleniyor.
Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe ilin durumunu ve vizyonunu özetledi: Kahramanmaraş dönüşüyor, parlıyor
Kahramanmaraş’ta son 30 yılda sanayi ve ticaret alanında önemli yol alındı. Ayın konuğumuz Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, Teşvik yasasından sonra 2.6 milyar dolarlık yatırımın tamamlandığına, 1.6 milyar dolarlık yatırımın ise devam ettiğine dikkat çekerek oluşan genel fotoğrafı şöyle özetliyor: “Kahramanmaraş özellikle gıda sanayi, tekstil ve madeni mutfak eşyası, çimento ve kağıt alanında ülkemiz üretim ve ihracatına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ülkemiz elektriğinin yüzde 8’ini üreten Kahramanmaraş’ın, Türkiye elektrik tüketiminde 11. sırada yeralması sanayi üretiminde ilin konumunu göstermesi açısından önemli bir veridir. Son beş yılda yaptığı 5 milyar dolar özel sektör yatırımı; her yıl 6 milyar liralık sanayi üretimi, 1.5 milyar TL’lik tarımsal üretim, 2 milyar dolar dış ticaret hacmi, Türkiye iplik üretiminin yüzde 35’i, kumaş üretiminin yüzde 10’u, metal mutfak gereçlerinin yüzde 60’ı, çimento üretiminin yüzde 7’si, kağıt üretiminin yüzde 20’sini gerçekleştirirken altın işlemeciliğinde İstanbul’dan sonra ikinci ve bayan ayakkabısı üretiminde de yine ikinci büyük şehir olması Kahramanmaraş’ın bugün ulaştığı ekonomik gelişmelerden bazılarıdır.”
Enerji-Tarım-OSB’ler:
Vali Kocatepe, tekstil, çelik eşya, çimento, kağıt, gübre, termik santral başta olmak üzere enerji alanında yapılan yatırımlarla sanayi sektöründe önemli üretim, istihdam ve ihracat artışı yaşandığını ifade ediyor: “Elverişli üretim koşullarının varlığı ve marka değer yaratma anlamında sunulan teşviklerle diğer sektörlerde olduğu gibi tarıma dayalı gıda sanayisinde de önemli gelişme kaydedilmektedir. İlimizde bulunan mevcut Organize Sanayi Bölgesi dışında 2. Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep yolu güzergahında tekstil alanında İhtisas OSB olarak yapılacaktır. Türkoğlu ve Elbistan ilçelerimizde Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ilimizde dağınık yapıda bulunan Aksu, Erkenez ve Kılılı bölgelerindeki sanayi tesislerini kapsayan 3 bölgede Islah Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. İlimizdeki kurumsal işbirlikleriyle tekstil, çelik mutfak eşyası, dondurma, biber alanında kümelenme çalışmaları yürütülmektedir. Teknoloji Geliştirme Merkezi ve ÜSKİM tarafından yürütülen çalışmalar yatırımcılara Ar-Ge desteği sunma yanında pazar oluşturma anlamında da önemli avantajlar sağlayacaktır. Ülkemizin önemli enerji üretim merkezlerinden olan Kahramanmaraş, son yıllarda termik ve hidroelektrik santrali alanında yapılan yeni yatırımlarla enerji üretim kapasitesini artırmaktadır. Türkoğlu ilçemizde yapımına başlanan ‘Lojistik Merkez’in tamamlanmasıyla ilimiz lojistik üst olacak, yatırım ve ihracat için önemli avantajlar sağlanacaktır.”
Vali Şükrü Kocatepe ilin ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm ve gelişmesine önemli katkı sunan Sütçü İmam Üniversitesi bünyesindeki “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” (TEKMER) ve “Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi” (ÜSKİM) gibi kurumların rolüne dikkat çekerek sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcılara yenilikçilik ve markalaşma yolunda önemli destekler sağlandığını kaydediyor: “Üniversitemiz’in bilim ve teknolojik altyapısı merkezde KOBİ’lerin hizmetine sunulmakta ve ticarileşebilir, teknolojik ürün veya üretim yöntemleri geliştirmeyi hedefleyen Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerine finansal destekler sağlanmaktadır. İlimizde rekabet gücünün artırılarak, markalaşmanın sağlanmasında Ar-Ge ve inovasyonun önemi bu anlamda tüm kesimlerce benimsenmiştir.”
Turizm potansiyeli:
Vali Kocatepe, Kahramanmaraş’ın mevcut turizm potansiyelini harekete geçirmek ve değer yaratmak amacıyla eşzamanlı yürütülen çalışmalardan sözediyor: “Sağlık turizmi alanında Ilıca Kaplıcaları ve Ekinözü İçmelerin Turizm Teşvik Kanunu kapsamına alınarak ‘Turizm Merkezi’ ve inanç turizmi alanında Afşin ilçemizde bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin ‘Turizm Merkezi’ ilan edilmesi. Kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip bulunan Yedi Kuyular’a ‘Kayak Merkezi’ yapılması. Kılavuzlu Barajı’na Su Sporları Merkezi Yapılması ve Menzelet ve Sır baraj göllerine tekne gezileri için iskele konulması için çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde 27’si Göksun ilçemizde olmak üzere toplam 32 kale bulunmaktadır. Bu kalelerin tespit ve tescil işlemlerinin tamamlanarak turizm destinasyonuna eklenmesi amacıyla ‘Kaleler Güzergahı’ oluşturma çalışmaları devam etmektedir.”
Kümelenmede Kahramanmaraş örnek oluşturuyor:
Sanayide kümelenmeye geçişte Kahramanmaraş öncü illerden biri oldu. Kocatepe bu amaçla Kahramanmaraş TSO bünyesinde AB finansal desteği ile “Kümelenme Bilgi Merkezi” kurulduğuna dikkat çekerek, pilot küme geliştirme çalışmalarına değiniyor: “Kahramanmaraş’ta başat olarak karşımıza çıkan sektör tekstil, kent bu alanda rekabetçi bir avantaja sahiptir. 72 iplik fabrikası, 21 dokuma fabrikası, 41 örgü fabrikası ve 21 hazır giyim üretim şirketiyle sektörde yaklaşık 23.000 çalışan bulunmaktadır. Kahramanmaraş sahip olduğu üst düzey uzmanlıkla edindiği bilgi birikimi ve özel üretim yetenekleriyle ikinci önemli sektör olan metal sanayisinde ulusal ve uluslararası piyasada bilinen bir bölge haline gelmiştir. İlimizde bulunan 48 adet çelik mutfak gereçleri şirketi; tencere, çaydanlık, basınç kabı vb üretimi yapmakta ve yıllık yaklaşık 5.000.000 parça mutfak eşyası üreterek tüm dünyaya ihraç etmektedir. Sektör kulp, cam kapak gibi yan sanayinin gelişmesine ve melamin, porselen imalatı gibi metalik olmayan mutfak eşyalarının da üretim merkezine dönüşebilme kabiliyeti nedeniyle kümelenme alanında önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Kahramanmaraş’ta diğer bir önemli sektör de dondurma üretimidir. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara satışında görülen artış talebi yükseltmiştir ve üretim küçük atölyelerden büyük üretim tesislerine taşınmıştır. Sektörde kayıtlı 30 dondurma üretim şirketi yeralmaktadır. Tarım potansiyeli bakımından Türkiye’de 13. sırada yeralan Kahramanmaraş ‘Maraş Biberi’nin üretimi ve sanayisiyle önplana çıkmaktadır. 70’e yakın firmanın üretimde bulunduğu kırmızıbiber yetiştiriciliği ilimizin adını markalaştıran unsurlardan biridir.”
Lojistik konum ve değeri:
Vali Kocatepe, gelişen sanayi ve ticareti sürdürülebilir kılacak lojistik altyapı açısından Kahramanmaraş’ın durumunu ve avantajlarını anlatıyor: “Üretilen sanayi ürünlerinin pazarlanmasında ulaşım çok önemli, Kahramanmaraş bu anlamda dezavantajlı konumdayken son yıllarda yapılan karayolları ulaştırma yatırımlarıyla bu sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak demiryolu ve havayolu anlamında yetersizdir. Bu kapsamda; Gaziantep ve Kahramanmaraş’a aynı mesafede bulunan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu güzergahına teğet konumda, Narlı Beldesi Karabıyıklı Köyü yakınlarında yap-işlet-devret modeliyle yeni bir Bölge Hava Limanı’nın yapılması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na teklif edilmiştir. Ülkemizde uygulanan hızlı tren projelerinin Gaziantep ve Kayseri arasında da hayata geçirilmesi yönünde çalışmaların hızlanması önem taşımaktadır.”
Vali Şükrü Kocatepe ilin ekonomisine ilişkin şu bilgileri veriyor: “ SGK’ya kayıtlı işyeri: 12.480. Toplam istihdam: 120.865.” Vali Kocatepe, Kahramanmaraş için orta vadede görünür kalkınma ve gelişme perspektifini şöyle çiziyor: “Kahramanmaraş, sahip olduğu doğal güzellikleri, zengin su potansiyeli, mevcut projeler ve uygulanacak olan yeni projelerle çekim merkezi oluşturacaktır. Merkezden başlanarak il genelinde uygulanacak kentsel dönüşüm projeleri ve mimari projeler Kahramanmaraş’ın çehresini daha da değiştirecek ve modern bir görünüme kavuşturacaktır. Mevcut çalışmalarla proje çalışmaları devam eden uygulamaları gözönüne alarak yaptığım değerlendirmede Kahramanmaraş’ı gelecekte; düzenli sanayi bölgelerine kavuşmuş, ülkemizin önemli enerji üretim merkezi konumunda, doğa turizminden, inanç turizmine, kış turizminden, su sporları merkezlerine ve mesire ve sosyal yaşam alanlarına sahip cazibe merkezi bir il olarak görüyorum.”