Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe

Sanayi ve ticari odaklı bir gelişim izleyen Kahramanmaraş, kurulacak OSB'ler, lojistik altyapıda iyileştirmeler, enerji yatırımları ve lojistik merkez kuruluşuyla şekilleniyor.