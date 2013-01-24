Karaman Valisi: Murat Koca

Türkiye’nin bisküvi ve bulgur ambarı Karaman, tarıma sanayisiyle ve turizm potansiyeliyle, ayrıca temiz enerji...





Karaman, Türkiye’nin bisküvi üretiminin üçte birini ve bulgur üretiminin beşte birini sağlıyor. Üretilen ürünlerin büyük bir bölümü yurtdışına ihraç edilen Karaman’da pazara yönelik elma üretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstermiş, Türkiye elma üretiminde ikinci sırada yerini almış. İlin temel geçim kaynağını ve ekonomik yapısını tarım ve tarıma dayalı sanayi oluşturuyor.

Karaman Valisi Murat Koca, Karaman’da tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracata dönük üretimi hedefleyen yatırımların son yıllarda hız kazanmasıyla istihdamda da önemli gelişmeler kaydedilmeye başlandığını söylüyor. Koca, Karaman’dan yurtiçine hububat, bakliyat, un, bulgur, bisküvi, gofret, çikolata, yem, canlı hayvan, taze et, sucuk, yün ve tiftik, sebze, meyve, kuru üzüm, peynir, yumurta, deri, iplik, konfeksiyon, halı, kömür, zirai aletler ve çeşitli makinelerin satıldığını belirtiyor.

Teşvik Kanunu kapsamında Karaman’ın 3. bölgede yer aldığını aktaran Koca, “Teşvik uygulamalarının ilimiz sanayisinin, yatırımlarının gelişmesine ve istihdamın artmasına büyük oranda katkısı olduğu görülmektedir. Bu durumun uygun bir süre daha devam etmesi sanayimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır” diyor.

İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan köprü niteliğindeki Karaman, limana yakınlığı, diğer bölgelere bağlantılarının bulunması, deprem riski en düşük bölgeler arasında yer alması gibi özellikleriyle birçok konuda yatırıma elverişli. İl, elma ağacı sayısı açısından ülke genelinde ilk sırada.

Vali Murat Koca, Karaman’da yatırım düşünenlere şu önerilerde bulunuyor: “Elma hammadde olmak üzere elmayla ilgili soğuk hava depoculuğu ve elma sirkesi, elma pekmezi, elma cipsi gibi gıda alanlarına, pasta ve tatlı ürünleri gibi hizmet sektöründen kozmetik sanayine birçok konuda yatırım düşünülmelidir. Et ve süt ürünlerine yönelik üretim ve işleme sanayi, ağaç-orman ürünleriyle mobilya sektörü, turizm sektörü ve enerji sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar hem yatırımcıların hem de şehrin büyümesine katkı sağlayacak alanlardır.”



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Şehirdeki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde 5 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 5 araştırma uygulama merkezi bulunuyor. 8732 öğrencisiyle üniversitede, 368 akademik ve 200 idari personel görev yapıyor. Vali Koca, üniversitenin ilin kalkınması,bilim kültürünün oluşturulması, Türk Dili’nin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmek, gıda mühendisliği alanında öne çıkarak gıda sanayisine Ar-Ge desteği sağlamak, bölgenin temel sorunlarına yönelik akademik çalışmalar yapmak gibi konularda fonksiyonel bir işlev üstlendiğinden sözediyor.



Karaman’da tarih ve kültür

Köklü bir geçmişi olan Karaman tarihi, turistik ve kültürel değerler bakımından büyük bir potansiyele sahip. Karaman, özellikle inanç (Aktekke Camii, Yunus Emre Camii, İmaret Camii, Karabaş Veli Külliyesi-Siyahser Camii, Karadağ-Binbir Kilise, Çeşmeli Kilise), kültür ve tarih (Maden Şehir Ören Yeri, Derbe Höyüğü, Değle Ören Yeri, Karaman Müzesi, Hatuniye Medresesi, Tartan Evi, Tol Medresesi, Manazan Mağarası), mağara (İncesu Mağarası, Yeni Dünya Mağarası, Yeşil Direk Mağarası, Maraz Poli Mağarası), eko turizmi (kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü, yayla, av, sualtı dalış, bisiklet turizmi) ve tabii güzellikler açısından zengin. Koca, bu zenginlikleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak, Karaman’da sürdürülebilir turizmin öncü bir sektör konumuna ulaşmasını, pazar payını artırarak Karaman’ın bir marka şehir olabilmesini sağlamanın temel amaçlarından olduğunu kaydediyor.



Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (EİEB)

Vali Koca, Karaman’ın yakın gelecekte çehresini değiştirebilecek çok önemli yatırımlardan da söz ediyor: “Bu kapsamda enerji alanında son dönemde önemli girişimlerde bulunulmuştur. Konya İli Karapınar İlçesi Bakanlar Kurulu Kararıyla Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (EİEB) ilan edilmiştir. Bu durum KOP bölgesinin bir enerji merkezi olması yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Bundan önce ilan edilen 3 adet Endüstri Bölgeleri (Ceyhan Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi ve Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi) sonrasında Karaman ilinin güneş radyasyonu 1700-1750 kwh/mÇ yıl ile Karapınar’a göre (1650-1700 kwh/mÇ) daha iyi durumda olduğundan, enerji ihtisas bölgesi ilan edilmemesine rağmen şu anda 80 adet firma lisans almak için Karaman’da ölçüm yapmaktadır. Karaman, yenilenebilir enerji; güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilebilecek Türkiye’nin en uygun bölgesi. Karaman Valiliği olarak Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilanı için gerekli çalışmalar başlatılmış, alternatif arazi belirleme çalışmaları yapılmış, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru için fizibilite çalışma süreci başlatılmıştır. Karaman’ın Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak değerlendirilmesinin ilimize teknoloji transferi sağlayacağı aynı zamanda güneş enerji panellerinin kısmen yerli imalatına yönelmesi sonucunda bu konuda sanayisinin oluşacağı ve istihdama katkı sağlayacağı düşünülmektedir.”



Tarıma dayalı ihtisas OSB

Murat Koca, bir diğer önemli projeyi de anlatıyor: “Karaman Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşturulması projesi de son dönem önemli projelerimiz arasındadır. Seçilen yer il merkezine yaklaşık 20 km mesafede, merkez ilçenin doğusunda kalmaktadır. Büyüklüğü yaklaşık 250 ha.’dır. Karaman Belediyesi sınırları dışında, şehrin gelişim yönünde olmayıp Yeşildere Belediyesi sınırları içerisindedir. Bölgenin oluşturulacağı alana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ocak 2013 tarihinde onay verilmiştir. Hayvancılık organize sanayi bölgesinde süt ve damızlık düve üretimi amacıyla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) içindeki işletme büyüklükleri müteşebbis heyetinin belirleyeceği büyüklüklere göre değişmekle birlikte toplam TDİOSB’de 5.250 sağmal/baş, toplamda 13.000 sığır/baş kapasite öngörülmüştür. Karaman’da hayvancılık sektörüne yaptırım yapmak isteyen müteşebbislerin önü açılacak ve yatırımcılar yatırım yaptığı sektörü daha iyi tanıyabileceklerdir.”