Konya Valisi Muammer Erol

Konya: Anadolu kültür mirasının beşiği ve Yarının kuluçkası

Çatalhöyük, ... Selçuklu, ... Mevlana, ... Medrese eğitimi, ... Tarih ve Kültür, ... ve 2014 yılında Konya algısı yeniden kurulmalı: Tarım, ticaret, sanayi ve turizmde İç Anadolu Bölgesi’nin cazibe odağı, ... Çevre illerin kalkınma lokomotifi, ... Ülke ekonomisine çok ciddi katkıları ile modern bir üretim üssü.

Türkiye’nin yüzölçümü en büyük ili Konya, 2 milyon nüfusu, güçlü ekonomik yapısı, Anadolu’nun merkezindeki konumu, alternatif ulaşım yolları, hızlı gelişimi, üniversiteleri, Teknokenti, Organize Sanayi Bölgeleri ve modern altyapısı ile son derece dinamik ve gelişme potansiyeli yüksek bir kent.

Konya Valisi Muammer Erol, kendi öz kaynaklarıyla kalkınmayı başarmış Konya’nın güçlü sanayi altyapısıyla daha fazla gelişmeyi hedeflediğini ve bunun için yerli ve yabancı yatırımcıları yatırım yapmaya davet ettiğini söylüyor.

Konya’nın, Bütün Orta Anadolu illerini birbirine bağlayan geçit vasfıyla lojistik açıdan stratejik bir konumu var. Önemli bir üretim ve ticaret merkezi olan ilin tarıma elverişli geniş arazileri, tarımsal ve hayvansal üretimin çeşitliliği, gelişkin imalat sanayisi mevcut. Baskın sektörler olarak gıda ürünleri ve içecek imalatı, makine imalatı, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, otomotiv yan sanayisi, ana metal-döküm sanayii, plastik ve ambalaj sanayii, tekstil ve hazır giyim ürünleri imalatı, ayakkabı imalatı, ağaç ürünleri ve mobilya imalatı dikkat çekiyor.



Güçlü ve dinamik ekonomi: Vali Muammer Erol’un aktardığı bilgilere göre ilde faal 1.427 ihracatçı firma bulunuyor. Son yılın ilden ihracat tutarı 1.4 milyar dolar. Konya’da toplam 9 adet Organize Sanayi Bölgesi ve 38 Küçük Sanayi Sitesi var. Erol, bu dinamikleri detaylandırıyor: “Sanayi bölgelerinde bulunan çok sayıda işletme sayesinde Konya, KOBİ başkenti olarak anılmaktadır. Konya ayrıca Türkiye’nin en fazla şirket barındıran 3. teknokentine (Konya Teknokent) evsahipliği yapmaktadır. Konya’da Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi olmak üzere 4 adet faal ve kuruluş faaliyetlerini sürdüren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile birlikte ikisi devlet, üçü vakıf olmak üzere 5 üniversite bulunuyor, yaklaşık 100.000 öğrenci eğitim görüyor. Üniversiteler, farklı fakülteleriyle çeşitli sektörlere nitelikli elemanlar kazandırıyor.

Ayrıca Konya’da dünyaca ünlü İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesi yeralıyor. Bu yönüyle Konya, Türkiye’nin inanç turizminde de önemli merkezlerden birisi. Konya her yıl yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 2 milyon turisti ağırlıyor.”



Yatırımcıyı çağıran zengin kapasite: Vali Erol, Konya’nın önümüzdeki dönemlerde de yeni yatırımlar ve yatırımcılar için cazibe merkezi konumunu sürdüreceğini ifade ediyor: “Konya’da yapılabilecek yatırımlara baktığımızda bitkisel üretim yatırımlarında organik tarım, jeotermal seracılık, meyve ve sebze yetiştiriciliği, kanola üretimi, sertifikalı tohum üretimi, hayvancılık sektöründe damızlık et ve süt sığırcılığı ile et ve yumurta tavukçuluğu yatırımları öne çıkıyor.

Madencilik sektöründe mermer istihracı ve işleme, linyit istihracı (özellikle Ilgın ve Karapınar ilçeleri), kum-çakıl istihracı ve işlenmesi, enerji sektöründe ise Rüzgâr Enerjisi Santralı (RES), Güneş Enerjisi Santralı (GES) ve Termik Santral Yatırımı potansiyel yatırım alanları olarak dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye’de güneş enerjisi yatırımları 2013 yılı sonuna kadar toplam 600 MW ile sınırlandırılmışken Konya’nın 92 megavat (MW) ile en fazla kapasiteye sahip il konumunda olması ilimize olan ilgiyi arttırıyor.

Konya’nın özellikle Karapınar Bölgesi’nde yapılabilecek yatırımlar için yaklaşık 60 milyon metrekarelik alanda Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi de ilan edilmiştir. Termik Santral Yatırımı açısından da yine Karapınar ilçesi civarlarında tespit edilen yaklaşık 2 milyar tonluk rezerv üzerine termik santralin kurulması durumunda 6000 MW’lık enerji üretilebilecektir. Ayrıca bölgemizde biokütle enerjisinden elektrik üretimi yatırımları da potansiyel arz etmektedir. İmalat sanayisinde Konya’nın önde gelen imalat alanlarından gıda sanayi için süt ve süt mamulleri üretim tesisi, patates cipsi, helva ve lokum üretim tesisi, bisküvi ve gofret, çikolata ve şekerleme, kurutulmuş sebze ve meyve, reçel ve marmelat, bakliyat paketleme ve tasnifleme, meyve suyu (konsantre), karma yem, soğuk hava deposu, makine imalat sanayisinde tarım alet ve makineleri üretim tesisi, otomotiv yan sanayi ürünleri üretimi, araç üstü vinç imalatı tesisi yatırımları, diğer imalat kollarından plastik sanayisinde PVC profil doğrama, PVC üretimi, plastik eşya ve ambalaj malzeme üretimi, sulama ve drenaj boruları (PE boru) üretimi yatırımları önem arz ediyor.



Tarım ve imalat sektörlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, hizmetler sektöründe lojistik, ambalajlama, bilişim alanlarında yeni yatırım fırsatları doğmuştur. Özellikle turizm alanında ciddi bir potansiyeli olan ilimizde konaklama ve kongre turizmi açısından otel yatırımları önemli. Bir üniversite şehri olan ilimizde öğrenci yurtları, restoranlar, alışveriş merkezleri de yapılabilecek yatırımlar olarak dikkat çekiyor. Yatırım teşvik sistemi ile de öncelikli yatırımlar arasına alınan termal turizm yatırımları, kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları da ilimizde yapılabilecek yatırımlar arasında yeralmaktadır.”



Güçlenen metropol altyapı: Konya’da devam eden yatırımlarla desteklenen konsept, orta vadede ilin şu ünvanlarını pekiştirecek: Sanayi merkezi, ticaret merkezi, lojistik merkez, turizm merkezi, sağlık merkezi, veri depolama merkezi, bilim merkezi, spor ve kongre merkezi...



Vali Erol, devam eden yatırımlardan bazılarını şöyle sıralıyor:

- Konya Havalimanı Yeni Terminal Binası

- Lojistik Merkezi Projesi

- Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi

- Buğday Pazarı Gar Projesi

- Konya Dış Çevreyolu Yapımı

- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli

- Afşar Hadimi Barajı

- Bozkır Barajı

- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış Kanalı

- Mavi Tünel Konya İçme Suyu Projesi

- Necmettin Erbakan Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Yapım İşi

- Konya Numune Hastanesi Yapımı

- Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü

- Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hastanesi

- Yeni Konya Stadyumu



Endüstriyel sıçrama eşiği: Vali Erol’un verdiği bilgiden Konya sanayisinin kümelenme temelinde bir nitelik sıçraması eşiğinde olduğunu da anlıyoruz: “Konya’da 5 adet kümelenme çalışması yapılıyor. Otomotiv İş ve Yan Sanayi Kümesi, Döküm Kümesi, Tarım Makineleri Kümesi, Ayakkabıcılık Kümesi, Süt ve Süt Ürünleri kümelenmelerine yönelik değer zinciri analizleri tamamlanmış ve kümeler kurulmuştur. Son olarak Bölge planı kapsamında yapılan kümelenme analizleri sonucunda bölgedeki imalat sanayi sektörlerinin kümelenme düzeyleri ve sektörel olarak önceliklendirilmesi tamamlanmıştır. Stratejik sektörler makine ve ekipman imalatı, tarım alet ve makineleri, gıda sektörü, otomotiv yan sanayi, kimya sanayi ve döküm sektörleridir. 2023’e giderken Konya, Türkiye’nin bir cazibe merkezi ve yatırım odağı olacaktır.”

Konya’nın arka fonunda ise UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinden Çatalhöyük var, insanlığın doğuşuna şahit; Anadolu Selçukluları var, Mevlana’sı ile hoşgörü var, geçmişte sahip olduğu yüzlerce medresesiyle eğitime ve kültüre başkentlik yapmanın itibarı var...