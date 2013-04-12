Malatya Valisi Vasip Şahin: Bölgesel cazibe merkeziyiz

Malatya Valisi Vasip Şahin, Malatya’nın bölgenin sosyo-ekonomik cazibe merkezi olduğunu söylüyor.





GENEL EKONOMİK DURUM

Malatya Valisi Vasip Şahin, kentte tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin parelel geliştiğini söylüyor. Bölgenin sosyo-ekonomik yönden en gelişmiş ili olan Malatya’nın cazibe merkezi konumunda olduğunu belirten Şahin, TİM verilerine göre 2012 yılında Malatya’nın toplam ihracatının 356 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veriyor. İhracatın önemli bir kısmını kuru kayısı, tekstil, hazır giyim ve su ürünleri ile hayvancılık mamulleri oluşturuyor. Şahin, “Yetkin olduğumuz sektörlerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle katmadeğeri yüksek ürünler üreterek ve ihracat miktarını artırarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamamız mümkündür” diyor.

Malatya teşvik sisteminde 4. bölge avantajlarından faydalanıyor. Yetişmiş insan gücü, ekonomik canlılık, ulaşım imkanları, tarıma elverişli iklim, toprak yapısı ve sulama olanakları, köklü kurumsal yapıları, gelişmiş iş yapma kültürü, gelişkin yatırım ve sanayi altyapısı, zengin doğal ve kültürel değerleri ve sosyal olanaklarıyla Malatya yatırımcılara oldukça cazip bir ortam sunuyor. Vali Şahin “2010 yılından buyana özel sektörün Ekonomi Bakanlığı’ndan aldığı 200’ün üzerindeki teşvik belgesi kapsamında planlanan 1.25 milyar TL dolayındaki yatırım öngörüsü”nü de bu ortamla açıklıyor ve şöyle tamamlıyor; “Malatya sahip olduğu sözkonusu çekici unsurlar nedeniyle bölgedeki illerden göç alarak batıdaki büyük illere göçü azaltıcı bir işlev de görmektedir.”



KAYISI UYGUNLUK BELGELENDİRME ŞİRKETİ

Dünya kuru kayısı üretiminin 2/3’ten daha fazlası Malatya’da üretiliyor. Vali Vasip Şahin şu verileri aktarıyor: “2012 yılı yaş kayısı rekoltesi 725.544 ton, kuru kayısı rekoltesi 160.000 ton düzeyindedir. 2012 yılı içerisinde 101.540 ton kuru kayısı ihraç edilerek karşılığında 298.301.470 dolar gelir elde edilmiştir. Kayısıdan elde edilen diğer ürünler de dikkate alındığında Malatya Kayısısı’nın, ekonomiye 350-400 milyon dolar katkı sağladığı söylenebilir. Bu nedenle kuru kayısı sadece ilimiz için değil ülkemiz için de önemli bir ihraç ürünüdür.”

Malatya’da tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi ve ekonomiye katkısının artırılması amacıyla Kayısı Uygunluk Belgelendirme Şirketi (KAK) kuruldu, akredite oldu ve çalışıyor. İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yaş sebze ve meyveler için de belgelendirme hizmeti veriliyor. Ayrıca 12 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de “Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği” yayımlandı. Vali Şahin, “Lisanslı Depoculuk; Malatya’nın en önemli tarımsal ürünü olan kuru kayısının ticaretinin kolaylaştırılması, sağlıklı/uygun şartlarda depolanması ve ürün senetleri şeklinde el değiştirmesine imkan sağlayarak üreticilere ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayacaktır” diyor.



MERMERCİLİK OSB KURULUYOR

Malatya’da 2 OSB faaliyette bulunuyor. Darende İlçesi’nde bir Mermer OSB kuruldu, parsel tahsisi çalışmaları sürüyor. Vali Vasip Şahin, OSB’leri anlatıyor: “OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar ağırlıklı olarak tekstil ve gıda sektöründe yer almaktadır. II. OSB’de halen çeşitli alanlarda 30 tesisin yapımı devam etmektedir.” Malatya’nın başta demir, pirofillit ve mermer yatakları olmak üzere doğal kaynaklar bakımından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, “Sözkonusu doğal kaynakların tam olarak değerlendirildiği söylenemez. Ancak son yıllarda özel sektörün medencilik alanındaki yatırımlarında artış görülmektedir. Sağlık ve sağlık turizmi de önplana çıkan sektörlerden birisidir” diye konuşuyor.

Malatya’da henüz gelişen ya da olgunlaşmış bir küme bulunmadığını aktaran Vali Şahin kümelenme potansiyeli olan sektörlerin kayısı yetiştiriciliği/kuru kayısı işleme ve konfeksiyon sektörü olduğu bilgisini veriyor: “Akçadağ ilçemizdeki Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde mermer sektörü için de kümelenme potansiyelinden sözetmek mümkündür. Önümüzdeki süreçte Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu alandaki desteklerini de dikkate alarak Malatya’da kümelenme konusunda çalışma yapmayı düşünüyoruz.”



ALTYAPI YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Vali Vasip Şahin, Malatya’nın küresel ekonomiye uyum sağlayacak mantalite değişimini başardığını söylüyor: “Son dönemde ilimiz, ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımlarla ekonomik olarak ulaşılabilir olma niteliği kazanmıştır. Bu önemli bir kazanımdır. Altyapı yatırımları devam etmekte, Valilik olarak bu konuda hassasiyet gösterilmektedir. Öncelikle sanayide nitelikli, meslek sahibi eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Firmalar istedikleri nitelikte eleman bulmada sıkıntı yaşamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim ve İŞ-KUR aracılığıyla çeşitli meslek edindirme kursları, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Sanayi alanındaki diğer bir sorun ise 2012 sonunda uygulaması son bulan işçilerin SSK primlerinin teşvik kapsamında karşılanmasına yönelik yeni bir düzenlemenin henüz yapılmamasıdır. Bu konuda sanayicilerin talepleri gerekli mercilere iletilmektedir. Üretilen ürünlerde markalaşmaya gidilmesi, iç ve dış pazarlarda etkin bir şekilde tanıtımının yapılması da önemle üzerinde durulması gereken bir husustur.”

Malatya’da I. ve II. OSB’de yer kalmaması ve müteşebbislerin artan yatırım yeri talebini karşılamak üzere tespit edilen 1200 hektarlık alanın I. OSB’ye eklendiğini de belirten Şahin, sözkonusu ilave alanda altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü, mevcut iki OSB alanından daha büyük olan bu alanın sanayiye kazandırılmasıyla Malatya’nın 20-30 yıllık sanayi parsel ihtiyacının karşılanmış olduğunu söylüyor. Vali Şahin sağlanan şu gelişmelerin de altını çiziyor: İlde yeni girişimcilere, işletmelere destek ve kolaylık sağlamak üzere 40 adet işlikten oluşan İŞGEM II. OSB’de kuruldu. AB desteklerinden yararlanılarak yapılmakta olan İŞGEM gerekli her türlü altyapıya sahip olarak tamamlandığında yeni girişimcilere önemli avantajlar sağlayacak. Ayrıca atıl durumdaki Tekel binalarında da 10 bin 500 metrekare kapalı alanda 26 adet işlik kapasiteli bir İŞGEM kuruldu.

Malatya’da Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre 940 tesiste 23.490 kişi istihdam ediliyor. Tesislerin yarısından fazlası gıda ve tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu durum il sanayisinin gıda ve tekstil ağırlıklı yapısını ortaya koyuyor. İldeki küçük esnaf ve sanatkar sayısı ise 21.960 düzeyinde.

Malatya’nın önemli bir girişimcilik ve dinamizm potansiyeline sahip bulunduğunu vurgulayan Vali Şahin, “Bu girişimcilik ve dinamizm potansiyeli gelecekte yeni yatırımlar ve istihdam artışları yolu ile ilin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Sağlıkta bölgenin ve Ortadoğu’nun merkezi olmuş, turizm ve madencilik potansiyelini ekonomiye kazandırarak önplana çıkmış, eğitim alanında kalite ve başarısıyla temerrüz etmiş, refah seviyesi yüksek ve her alanda yaşam kalitesi artmış bir kent vizyonuna sahibiz” diyor.

Vali Vasip Şahin, gelecekte Malatya’nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak yapımı devam eden önemli projeleri bulunduğunu açıklıyor: “Bu projelerin başlıcaları; üniversite-sanayi işbirliği, inovasyon ve Ar-Ge, ileri teknoloji ve yüksek katmadeğerli ürün üretilmesi konularında katkı sağlayacak olan Teknokent, ilimizde kış turizminin ve sporunun gelişimi açısından önem taşıyan ve önümüzdeki yıl tamamlanması öngörülen Yamadağı Kayak Tesisleri, sağlık sektöründe ilimizin konumunu daha da güçlendirecek ve tamamlanmak üzere olan 640 yataklı Bölge Devlet Hastanesi, 25.000 seyirci kapasiteli Malatya Arena Stadyumu ve diğer yatırımlardır. Ayrıca Malatya Belediyesi de büyükşehir vizyonuna uygun olarak ilde fiziki ve sosyal altyapı alanlarında çok önemli yatırımlar gerçekleştirerek, ilimizi geleceğe hazırlamakta büyük katkılar sağlamaktadır.”



MALATYA’DA KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Malatya’da İnönü Üniversitesi 13 fakülte, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü ve 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1.313’ü aşkın akademik personel ve 29.000’i aşkın öğrencisiyle Türkiye yükseköğretiminde önemli bir yere sahip. Üniversitenin Malatya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli katkılar sağladığına değinen Vali Şahin, yapımı devam eden Teknoloji Geliştirme Merkezi bina ve tesislerinin faaliyete başlamasıyla beraber; üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının artması ve üniversitedeki akademik çalışmaların ekonomiye daha fazla katkı sağlamasının beklendiğini kaydediyor: “Malatya Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında potansiyelinin ne yazık ki gerisindedir. 2012 yılı patent başvuru sayımız 14 düzeyinde kaldı. Patent tescili ise son üç yılda 8’i bulmuştur. 2012 yılı istatistiklerine göre Malatya en fazla patent alan iller sıralamasında 16. sıradadır. Bu sıralama Malatya’nın potansiyeline göre düşük olsa da Türkiye geneli düşünüldüğünde Malatya’nın Ar-Ge ve inovasyona ne denli açık olduğunu ortaya koymaktadır. Malatya sanayicisi artık Ar-Ge ve inovasyon ile katmadeğeri daha yüksek ürünler ortaya koymanın öneminin farkına varmış ve bu yönde çalışmalar başlatmıştır. Kayısı sirkesi, kayısı konservesi, dondurulmuş kayısı, kayısı cipsi, kayısılı çikolata gibi birçok yenilikçi ürüne yönelik çalışmalar çeşitli firmalarımız tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalara İnönü Üniversitesi’nin ilgili bölümleri ile Kayısı Araştırma İstasyonu gibi temel araştırma kurumları da teknik destek vermektedir. Tabi bu yenilikçilik hareketi sadece kayısıda değil; birçok alanda sürmektedir. İnönü Üniversitemiz bünyesinde geçici binada yeni faaliyete başlayan Teknoloji Geliştirme Bölgemiz’de enerji, makine, elektrik-elektronik, yazılım gibi çeşitli alanlarda Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Malatya’nın sahip olduğu değerleri Ar-Ge ve yenilikçilik ile daha değerli kılma adına çalışmalar, henüz potansiyelinin gerisinde olsa da gelişme eğilimindedir.”



TURİZM SEKTÖRÜ CANLANDIRILACAK

Malatya önemli tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip. Bunların değerlendirilerek önplana çıkarılması suretiyle turizm sektörünün canlandırılmasına yönelik değişik çalışmalar sürdürülüyor. Bu bağlamda; kamu eliyle tarihi eserlerin onarılması, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, turizm cazibe merkezi (Malatya Kültür ve Sanat Sokağı), özel sektör tarafından ise konaklama tesisleri yapılıyor. Malatya standartları geliştirilmiş karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşım imkanlarıyla Doğuyu Batıya, Kuzeyi Güneye bağlayan stratejik konumuyla ulaşım, lojistik ve ticaret alanında avantaj sağlıyor.

Vali Vasip Şahin, ayrıca yatırımcılara arsa tahsisinde sağlanan kolaylıklar, temiz ve ucuz enerji kaynağı doğalgazın sanayinin kullanımına sunulması, İnönü Üniversitesi’nin sanayiye katkısı, merkezi Malatya olmak üzere kurulan Fırat Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) ve KOSGEB’in girişimcilere verdiği destek, büyüyen iç pazarı, genç işgücü potansiyeli, kentte huzur ve güvenin egemenliği, canlı ticari, kültürel ve sosyal yaşama sahip olması gibi faktörlerin ili yatırım açısından cazip hale getirdiğini ifade ediyor.