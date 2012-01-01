Manisa Valisi Abdurrahman Savaş

Elektrik-elektronik üretim ve ihracatında, taşıt araçları ve yan sanayi üretiminde iddialı Manisa, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da enerji yatırımcıları için fırsatlar kenti.

Coğrafi konumu, iklimi, sulanan verimli topraklarıyla bir tarım, gelişkin organize sanayisiyle bir sanayi şehri olan Manisa, 2012 yılında 668 bin ton tarım ürünü ihraç etti. Tarım ile sanayi entegrasyonu temelinde Manisa’da 1.861 adet tarım ve tarıma dayalı işletme var. Mezbahaneleri, Rendering Tesisleri ve hayvan pazarlarıyla aynı zamanda bir hayvancılık merkezi Manisa’da 14 yem fabrikası, 72 süt ve süt ürünleri işletmesi, 49 et ve et ürünleri işletmesi, 22 yumurta ve yumurta ürünleri işletmesi ve 1.510 adet modern kümesçilik işletmesi mevcut.

Manisa’da 4 faal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunuyor. Manisa OSB, içerisinde Vestel, Bosch, Ferrero, Indesit gibi dünyaca ünlü markaların bulunduğu 177 firmaya ev sahipliği yapan en büyük OSB. Akhisar ve Salihli ilçelerinde bulunan OSB’lerin her birinde 36 firma faaliyet gösterirken Turgutlu OSB 32 firmaya ev sahipliği yapıyor. Sadece OSB’lerde bulunan fabrika sayısı 281 adete ulaşmış, 55 fabrika ise inşa halinde. OSB’lerde yaklaşık 45 bin kişi istihdam ediliyor. Manisa işsizliğin en az olduğu (yüzde 4.4) illerimiz arasında. 2012 verilerine göre toplam 4.204.870.000 dolarlık ihracatı olmuş.

Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, Akhisar’da Zeytin İhtisas OSB’nin geçen yıl faaliyete geçerek yatırımcı kabulüne başladığını söylüyor. “Manisa’ya yatırımcılar geliyor ve sanayi alanı talebinde bulunuyorlar, yeni sanayi alanları ümit ediyoruz ki bu talepleri karşılamada önemli rol oynayacaklardır” diyen Savaş, Manisa’da 20 küçük sanayi sitesi bulunduğunu belirtiyor: “Özellikle kalıp sektöründe faaliyet gösterenler büyük ekonomik değere sahiptirler. İlginç bir örnek; Türkiye’de fayton imal eden tek üretici firma (Fayton Sanayi) Akhisar küçük sanayi sitesinde bulunuyor. Tarım aletlerine yönelik yan sanayi ve servis gibi hizmetler tamamen küçük sanayi sitelerindeki firmalar aracılığıyla karşılanıyor. Özellikle ilçelerimizdeki küçük sanayi firmalarının faaliyetleri tarımsal ekipmanlar üzerine yoğunlaşmıştır.”

Vali Abdurrahman Savaş Manisa’nın ticarileştirmekte geç kaldığı üretim alanlarına dikkat çekiyor: “Türkiye’nin en önemli zeytincilik üretim ve işleme merkezlerinin başında gelen Akhisar ilçemiz henüz, ulusal boyutta bir zeytin markası çıkaramamıştır. Keza üzüm üretiminde lider konumdaki Manisa’da ciddi boyutta bir üzüm türevleri (pekmez, şıra, vb.) üretiminin bulunmaması ve marka yaratılamamış olması ciddi bir ihtiyaçtır. Demirci ilçemizde bulunan halı sektörü kendi içinde popüler bir marka yaratamamışlardır. Ürünlerin katmadeğeri yüksek mala çevrilmesi ve markalaşması küresel ekonomide çok önemlidir. Özellikle gıda sektöründe Manisa’ya ait yeni markaların oluşturulması adına çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayakkabıcılık sektöründe bundan 10 sene öncesine kadar ilimize ait ünlü markalar bulunurken şu anda sektörde gerileme yaşanmaktadır. Mutlaka doğru teşvik ve yönlendirmelerle sektörlerin önünü açmak zorundayız.”

Vali Savaş’ın işaret ettiği hususlardan biri de Manisa’yı yatırımcı açısından cazip kılan lojistik değeri:“ İlimiz, Türkiye toplam ihracatının yüzde 30’unun gerçekleştirildiği, Alsancak Limanı’na 30 km, dünyanın en büyük 10 limanı arasında yerini alması planlanan Kuzey Ege Çandarlı Limanı’naysa sadece 95 km uzaklıktadır. Sözkonusu limanlara kara ve demiryoluyla doğrudan bağlantı imkanı bulunan Manisa yatırım teşvik sistemi açısından çevre illerle kıyaslandığında oldukça avantajlı bir noktada yeralmaktadır. Manisa’nın Türkiye’nin 3. büyük metropolü İzmir’e sadece 30 km mesafede sınır komşusu olması, Türkiye’nin en batısındaki hava limanına 50 km mesafede bulunması yatırımcılar için geniş iç pazar, güçlü ticaret ve pazar fırsatlarını biraraya getirirken lojistik açıdan da yatırımcılara ciddi kazanımlar sağlamaktadır.”

Manisa’ya lojistik değer katan yeni bir proje daha başlatıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın önderliğinde yürütülen BALO Projesi’nin başlıca yenilikleri arasında Anadolu’dan demiryoluyla toplanan yüklerin Marmara Denizi’ni Bandırma-Tekirdağ arasında Tren Ferisi ile geçmesini sağlayan yeni bir rota oluşturulması; Avrupa’ya, Anadolu’daki 10 farklı noktadan tarifeli blok tren seferlerinin başlatılmasıdır.

Vali Abdurrahman Savaş’ın altını çizdiği noktalardan biri de Manisa’nın uygun yatırım ortamı sunması. Manisa’da konumlanmış çok sayıda yerli ve yabancı firmanın yatırımları görülüyor. Manisa OSB’de gerçekleştirilen sektör devi firmaların yatırımları Manisa sanayisine ayrı bir ivme kazandırmış. Bu süreçte organize sanayi bölgelerinin hızla gelişen altyapı ve imkanlarının önemi de elbette gözardı edilmemelidir. Gelişmiş sanayisiyle Türkiye’de en fazla ihracat yapan iller arasında bulunan Manisa’da yılların getirdiği tecrübe; geniş işgücü havuzu; sanayi gereksinimlerine odaklı teknik liseler, meslek yüksekokulları, vakıf ve mesleki eğitim merkezleri; gerektiğinde her tür teknik kadroyu yakın metropol İzmir’den temin edebilme imkanı yatırımcıların karar alma süreçlerinde gözardı etmedikleri faktörler arasında yeralıyor. Marka ve patent başvurusu sayısında ilk sıralardaki yerini koruyan Manisa, Ar-Ge çalışmaları için gelişmiş bir altyapı ve potansiyele sahip. Ayrıca Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) bünyesinde kurulmakta olan Teknopark ile Manisa, yenilikçi modeller üzerinde çalışmayı hedefleyen yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Vali Savaş, Manisa ilinde sektörel olarak yatırımcı profilini şöyle çiziyor: “Elektrik-Elektronik, Taşıt Araçları ve Yan Sanayi, İklimlendirme Sanayi ile Kuru Meyve ve Mamulleri, Manisa 2013 ihracatında ilk dört sırayı alıyor. Manisa, elektrik-elektronik sektöründe Türkiye’nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden birisi. Manisa’nın 2012 yılında 4 milyar doları aşan ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan sektör, Manisa’da oldukça zengin bir tedarik zincirine sahip. Elektrik-elektronik sektöründe oluşan büyük ölçek ve kapasitelerle beraber güçlü tedarik zinciri, sektörde doğal bir kümelenmeyi de beraberinde getirdi. Bu kümelenmenin sağladığı maliyet ve lojistik avantajlarıyla diğer pozitif dışsallıklar, gerek ana sektörde, gerekse tedarik zincirinde yeralan firma ve yatırımcılar için Manisa’yı cazip kılmaktadır. Manisa’nın en fazla ihracat gerçekleştirilen 2. sektörü olan ‘Taşıt Araçları ve Yan Sanayi’ ihracatı 2007 yılından beri Manisa’da istikrarlı şekilde yükselişini sürdürmüştür. Manisa OSB’nin otomotiv yan sanayi için rezerv ettiği 1.12 milyon metrekarelik arazi yapılan tahsislerle hızla dolmaya devam ederken Otomotiv Ana Sanayi için ayrılan 640 bin metrekarelik alan ise sektör devlerinden birini ağırlamaya hazır vaziyettedir. Ayrıca son yıllarda keşfedilen 287 0C sıcaklığa ulaşan jeotermal su kaynakları; yüksek rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeliyle Manisa, doğa dostu enerji kaynakları açısından enerji yatırımcıları için de fırsatlar kenti haline gelmiştir.”

Yatırım Teşvik Sistemi sınıflandırmasında 3. Bölge’de yeralan Manisa’da yatırım OSB içinde gerçekleşirse yatırımcı, 4. Bölge’ye sağlanan desteklerden faydalanabiliyor. Vali Savaş, anlatıyor: “Dış ticaret hacmi 7.4 milyar dolar olan Manisa OSB’nin çeşitli sanayi ve tedarikçi sektörlere yönelik çevre illerdeki çekim etkisi giderek artmaktadır. Benzer şekilde, gelişmiş sanayi kalifiye işgücü açısından da bir çekim noktası oluşturmaktadır.”