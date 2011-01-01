Mersin Valisi: Hasan Basri Güzeloğlu; Türkiye'nin Akdeniz'e kapısı

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında Mersin’in lokomotif illerden biri olduğunu söyleyen Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bu misyonu şöyle özetliyor: “Tarım, lojistik ve turizm konusunda lider şehirlerden olan Mersin, yalnız Türkiye’nin değil Akdeniz’in belirli şehirlerindendir. Mersin, ticaret ve sanayi alanında Türkiye’nin önemli illerindendir. Rekabet edebilirlik anlamında ülkemizin ilk 7 kenti arasında bulunan Mersin’in kendine yeten kentlerde Türkiye’nin ilk 11 kentinden biridir.”





Mersin vergi bonkörü

Güzeloğlu, Türkiye’nin ilk serbest bölgesine sahip Mersin’in ihracat anlamında Türkiye genelinde 2011 yılı sonu itibarıyla 1.339.118.862 dolarlık ihracat büyüklüğü ile 13. sırada, 532 adet uluslararası sermayeli şirketi ile 7. sırada yer alan, 20.9 milyar dolarlık dış ticaret hacmini gerçekleştiren kent olduğunu ifade ediyor: “2011 yılında Mersin’e, toplam 8.374.518.971 TL’lik vergi tahakkuk etmiş, bunun 6.204.286.294 TL’si tahsil edilmiş olup, tahsilat oranı yüzde 87’dir. Bu rakamlarla Türkiye genelinde Mersin, tahakkuk tahsilat oranında 3. sırada, vergi tahsilatında 6. sırada, vergi tahsilatına gümrük gelirleri dahil edildiğinde ise 3. sırada yer almaktadır. Mersin, ülkemizin tarımsal üretiminin yüzde 5’ini üreten bir yeryüzü cennetidir ve bu üretim değeri ile ülkemizin 2. büyük ilidir.”



Mersin-Tarsus lojistik bölgesi

Hasan Basri Güzeloğlu, ilde halen sanayileşme, ticarileşme ve kalkınma temelli yürütülen projelerden de sözediyor: “Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın bir alana kurulacak ve Türkiye’de bir ilk olan lojistik bölge için 1 milyon 600 bin metrekarelik alan ayrılmıştır. Bu alan, limana 14, demiryoluna 2, karayoluna 1.5 kilometre uzaklıktadır. Gerçekleştirilecek olan bu projeyle merkezde yaklaşık olarak 1.000 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir.



Teşvikler ve Mersin

“Yeni Teşvik Yasası kapsamında 5. bölge olarak desteklenecek ilimizdeki 2. bölge Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi olup, yeni tahsis alanları talep yazısı Valililiğimizce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bölge, 7600 yatak kapasitesiyle turizm alanında ülkemizin Doğu Akdeniz Havzası’ndaki kongre ve golf turizmini içeren en büyük yatırımıdır.”



Asya’ya Mersin’den gidilir

Avrupa ve Amerika’nın üretim noktasındaki büyüklüğünü kaybetmesi ve Asya Kıtası’nın gelişerek güçlenmesi, Ortadoğu pazarlarının Türkiye’nin de içinde olduğu birçok ülkenin, çok daha büyük kapasitesiyle öne çıkmasını sağladığını aktaran Güzeloğlu, dünyadaki bu gelişme ve eğilim sürerken Mersin’in çok daha stratejik ve derinlikli bir konuma geldiğini söylüyor: “Mersin’in geçmişte lojistiği Türkiye’ydi. Türkiye’nin bu lojistik kapısı sadece kentimiz için değil, Avrupa ve Amerika’dan Asya’ya gidecekler için de zorunlu bir kapı olacaktır. Bu gerçeğin farkında olmalı, işin ciddiyetine varmalı ve ona göre planlama yapmalıyız. Mersin’in sadece çevre iller değil, Türkiye’nin geneli için bir çekim gücü vardır. Bunun en büyük göstergesi yerli turistin uğrak yerlerinden olan Mersin’de yaz aylarında oluşan nüfus artışıdır. Mersin yaşama dair kolaylıkların birarada sunulduğu bereketli topraklarıyla gıda, ulaşım, barınma ihtiyaçlarının ekonomik olarak sağlandığı bir şehirdir. Bu sebepten ilimiz göç alan bir şehir haline gelmiştir.”



Üniversite-sanayi bütünleşmesi

Hasan Basri Güzeloğlu, Mersin’de üniversite-sanayi işbirliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bunların en önemlisi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir (MEİTAM). Bu yapı, üniversitenin bilimsel eğitiminin yanısıra; üreten sektörün doğrudan ilişki kurmasına, üretimde bilim ve teknoloji tabanlı katmadeğeri yüksek ürünlerin gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak bir altyapı sunmaktadır.

“Gerek kurulan laboratuvarımızın gerek mevcut altyapılarımızın ve gerekse proje bazlı üretilen bilgileri üretimde kullanarak; katmadeğeri yüksek, bilim ve teknolojiye dayalı bir il olmak istiyoruz. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında üniversitemiz bünyesinde kurulan ve çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’deki benzeri teknoparklar arasında öne çıkan Mersin Teknopark da altı çizilmesi gereken bir zenginliğimizdir.

“Mersin Teknopark, Ar-Ge çalışmaları ve şirket altyapısıyla kapasitesini verimli kullanan Uluslararası Teknoparklar Birliği Üyesi bir yapıdır. Türkiye’de bir ilk olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Tarsus ilçemizde tarımda akılbirliğini sağlayacak bir teknopark kurulumu gerçekleştirilecektir. Tarsus ilçesinde tarımsal üretim alanında, uygulamaları bilimsel ölçüde gerçekleştirecek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek Tarım Teknopark’ı için arazi tahsisi yapılmıştır.”

Dış ticaretin lojistikten bağımsız olarak ele alınamayacağını vurgulayan Güzeloğlu bu açıdan Mersin’in avantajlarını sıralıyor: “Bugün Türkiye 100 milyar dolarlık ihracatını, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümüne denk gelen 2023 yılında 500 milyar dolara taşıyabilmenin heyecanı ve gayreti içindeyiz. Bu çaba reel bir çabadır. Bugün Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 67’si denizyolu, yüzde 23’ü ise karayoluyla gerçekleştiriliyor. Denizyolu ve buna bağlı ihracat denildiğinde Mersin öne çıkacağı gibi yükselen bir yıldız olarak gelecekteki yerini alacaktır.”



2013 Akdeniz oyunları Mersin’de

Her spor organizasyonunun turizm ve ekonomik hareketlilik olduğuna işaret eden Güzeloğlu, şunları kaydediyor: “Yunanistan’da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ve taahhüt mektubunda ‘Akdeniz Oyunları Mersin’indir’ ibaresi yer almasıyla oyunlar ülkemize ve şehrimize kazandırılmıştır. Oyunlar kapsamında 10 bine yakın sporcu ile yönetici ile 1 milyona yakın izleyiciyi konuk edeceğiz. 2013 Akdeniz Oyunları’nın ilimizle buluşması, yaklaşık 600 milyon liralık yatırımın Mersin’de buluşmasıdır. Olimpiyat Oyunları’nın ardından en büyük 2. spor organizasyonu olma niteliği taşıyan Akdeniz Oyunları’nın başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından Mersin, tüm dünyada bir spor kenti olarak tanınacaktır.”