Samsun Valisi İbrahim Şahin

Karadeniz Havzası’ndan Türkiye’ye, Türkiye’den Karadeniz Havzası’na Samsun’dan girilir. Kentin stratejik lojistiği ekonomiye, medikal sektöründe havalanma, lojistik altyapının güçlenmesi, sanayileşmenin ve yatırımların hız kazanması, dünya ticaretinde iddialı bir konum kazanması biçiminde yansımış.

Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı köklü dönüşümün çarpıcı göstergelerinden biri; kentlerin kendi ekonomik kimliği yaratma, bölgesel kalkınmanın kurumsallaşma yoluna girmiş olmasıdır. Böylece 81 ilimizin tamamında kalkınma dinamikleri özgürleşmiş, yerel kapasiteler güç kazanmış, Türkiye yüksek hedefleri konuşmaya başlamıştır. Biz bu sayımızda Samsun ilimizin ekonomik kimliğini görebilmek için Vali İbrahim Şahin ile konuştuk.

Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nin en büyük metropol şehri olduğuna dikkat çeken Samsun Valisi Şahin nüfus yoğunluğu sebebiyle ticari ve sanayi potansiyelinin son derece canlı, yerleşim ve üretim alanları açısından, yatırım noktasında diğer illere göre nispeten daha tercih edilebilir konumda bulunduğunu söylüyor ve “stratejik konumunun sağladığı getirilerle bölgedeki diğer illere göre daha avantajlı bir durumda bulunan Samsun’un Karadeniz Havzası’na açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu’ya açılan ilk kara kapısı olma özelliğiyle bölgenin ticari yapısında önemli bir yere sahip olduğunu” vurguluyor.

Şahin, Samsun profilini şöyle çiziyor: “Çok açık bir şekilde bölgesinin her açıdan belirleyici, yönlendirici merkez kenti olmuştur. Samsun, 4 ulaşım modunun buluştuğu stratejik konumu, tarihsel birikimi, tarım ve sanayi potansiyeli, uluslararası ilişkiler ağına yakınlığı, enerji koridorları girişi ve üzerinde olması, insan zenginliği, ara eleman, eğitilmiş eleman ve hizmetler sektöründeki sağlık, turizm ve diğer bütün alanlardaki zenginliğiyle tartışmasız Türkiye’nin bu noktadaki belirleyici kentlerinden biri. Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete evsahipliği yapmış bir şehir olan Samsun, halen bölgesinin sosyo-ekonomik açıdan en büyük kentidir.”

Samsun’un sanayileşmesi: Vali Şahin, anlatıyor: “Samsun ilinin coğrafi konumu ve yapısı sanayi yatırımları için diğer Karadeniz illerine göre daha avantajlı durumdadır. Şehrin bu özelliği başta bakır, gübre ve sigara fabrikaları olmak üzere büyük sanayi işletmelerinin bölgede kurulmasına zemin hazırlamıştır. Samsun’dan ihracatın ağırlığı sanayi ürünleridir.

Üretim, Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirilmektedir. İhracatın yarısından fazlasını demir ve çelik, değirmencilik ürünleri, motorlu kara taşıtları, makine ve cihazlar oluşturmaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın yaptığı Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu anketi çalışmalarına göre 2013 yılında ilk bin sanayici arasında toplam 13 Samsun firması yeralmıştır. Aynı yıl Samsun’da yerleşik 248 firma, 138 ülkeye toplam 438 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir.”

Şehrin ekonomisinde sanayi ve hizmet sektörlerinin payları artarken tarım sektörünün payı azalmaktadır. Buna karşılık “oysa” diyor Vali; “Bafra ve Çarşamba ovalarının tarımı Türkiye’ye dağılmaktadır. Tarım ürünlerinin ihracat imkanları şehrin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak potansiyele sahiptir. Geçmişten aldığımız enerji ve birikimlerle bugünü en doğru ve reel değerlerle anlayıp kavramakta ve sahip olduklarımıza yeni imkanlar da ekleyerek yakın ve uzun geleceği bu birikimlere göre kurgulamaktayız.”

Samsun Lojistik Merkezi Projesi: Vali İbrahim Şahin, Samsun’un projeler yönünden en büyük cazibesini; “4 ulaşım yolunun tamamının kullanılabildiği ender şehirlerden biri olması” diye açıklıyor: “Bu açıdan lojistik en önemli sektörlerden biridir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Program Otoritesi’ olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nda (BROP) sağlanan yeni bütçe imkanlarını etkili bir şekilde Samsun için kullanabilmek amacıyla yaratılan ‘Samsun Lojistik Merkezi Projesi’nin genel hedefi; Bölge’de operasyonlara başlama isteğinde olan firmalara lojistik depo imkanlarını sağlamak için proje hedef bölgesinde bölgesel rekabet edebilirliği geliştirmektir.

Samsun Lojistik Köy Projesi, 27 Eylül 2013’te, Avrupa Komisyonu’ndan idari uygunluk almıştır. Lojistik köyün kurulacağı alan Yürütme Kurulu’nu oluşturan kurumlar tarafından satın alınmıştır. 26 Haziran 2014’te Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Komisyonu’ndan temsilcilerin katılımıyla Valiliğimiz’in evsahipliğinde ilgili paydaşların katılımıyla Lojistik Köy paydaş toplantısı düzenlenmiştir. Proje şu an itibarıyla ihale aşamasındadır.”

Bafra’da medikal ihtisas OSB kurulacak: Vali İbrahim Şahin, Samsun için en önemli sektörlerden birinin tıbbi cerrahi el aletleri sektörü olduğuna bilhassa dikkat çekiyor: “Samsun’da ciddi bir potansiyele sahip olan sektörün büyümesi yönünde 2014’te önemli bir adım atılmış olup, Bafra’da bir medikal ihtisas OSB’nin kurulumu konusunda karar alınmış ve çalışmalar bu doğrultuda yürütülmektedir.

Türkiye’de cerrahi el aleti alanında faaliyette olan 183 firmanın 36 tanesi Samsun’da faaliyet göstermektedir. Bu firmalar cerrahi aletlerin yanında çeşitli medikal üretimlerde bulunmaktadır. Cerrahi el aletleri üretimindeki potansiyelini çeşitlendirerek tıbbi cihaz ve sağlık sektörüne yönelik konularda yatırım yapılması durumunda dışa bağımlı olunan bu konuda katmadeğer ve istihdam yaratılarak il, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlanacaktır.

Ülkemizin sağlık alanında öne çıkan kentlerinden biri olan Samsun’da kamu hastaneleri yanında özel sektöre ait 8 hastane bulunmaktadır. Sağlık alanındaki bu konumu nedeniyle ülkedeki pek çok kamu sağlığı uygulaması için pilot bölge olarak seçilen ilimizde özel sağlık kuruluşları yatırımları da hızla artmaktadır.”



KARE KARE SAMSUN

Samsun Valisi İbrahim Şahin kentin kare kare zenginliklerinden bazılarının altını çizdi:

- Deniz, tatlı su ürünleri ve kültür balıkçılığında önemli yatırımlara sahip.

- İlde bulunan finans ve sigorta kuruluşlarının bölge müdürlükleri, şubeleri ve alışveriş merkezleri, ilin ticaret hacmini artırıyor.

- Havza Bölgesi, Bakanlar Kurulu kararı ile Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Ayrıca Ladik’te kış sporları merkezi tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.

- Eğitim, araştırma ve toplumsal katkıya odaklanmış; Ondokuz Mayıs Üniversitesi yaklaşık 50.000 öğrencisi, 2.231 akademik personeli, 17 fakülte, 14 yüksekokul, 5 enstitü, 1 konservatuar ve araştırma merkezleri ile aynı yola 2013’te çıkmış Canik Başarı Üniversitesi, 1.549 öğrencisi, 77 akademik personeli, 4 fakülte ve 2 enstitü ile kentin üniversal kimliğini pekiştirmektedirler.

- Teknopark, 2 inkübatör, 4 Deney Laboratuvarı, ve Kalite Belgelendirme Kuruluşu, Samsun’un Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik kapasitesini yükseltiyor.

- 2009-2013 yılları arasında Samsun’da 2805 marka, 498 endüstriyel tasarım, 127 patent, 115 de endüstriyel tasarım alınmıştır.

- Kültür varlıkları, Ladik Akdağ kayak tesisleri, Havza Termal Turizm Merkezi, Bafra Kuş Cenneti...

- Medikal aletler, gıda ve mobilyada kümelenme çalışması.

- 5 OSB mevcut, medikal ihtisas ve gıda ihtisas OSB’leri kurulacak.

- 2023 hedefi; Türkiye’nin ilk 10 kenti arasında yeralmak.

- Samsun Fuar ve Kongre Merkezi.