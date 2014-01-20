Yalova Valisi Esengül Civelek

Yalova Valisi Esengül Civelek, Yalova’yı anlattı: Marmara metropolünün cazibe merkezi

Esengül Civelek, ekonominin lokomotifi üç büyük metropolün merkezinde yeralan ve “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçişi Köprüsü” ile Bursa, Kocaeli ve İstanbul ile bütünleşecek olan Yalova’nın, konumunun ve nitelikli insan kaynağının verdiği avantajla yatırımların ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelişmiş altyapısıyla cazibe merkezi olduğunu söylüyor.

Yalova, yakın zamanda “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçişi Köprüsü” ile Bursa, Kocaeli ve İstanbul gibi; Türkiye ekonomisini sürükleyen üç büyük metropol ile bütünleşecek. Yalova’nın eğitimli bir nüfusu var ve son yıllarda gerçekleştirdiği kalkınma hamleleriyle Marmara metropolüyle bütünleşmesi Türkiye’ye büyük katkı sağlayacak. Yalova Valisi Esengül Civelek ile kentin bugününü ve vizyonunu konuştuk.



“Yalova sanayisinin geleceğini şekillendiriyoruz”: Son yıllarda Yalova’nın karbon elyaf imalatı, yat ve gemi imalatı, turizm, süs bitkileri ve kivi üretimi alanlarında gerçekleştirilen yatırım hamleleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Vali Esengül Civelek, 2011 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre kentin yaklaşık 62.4 milyon dolar olan ihracatının 2013 yılında 305.4 milyon dolara ulaşarak 5 kat arttığını aktarıyor. Bu artışta en ciddi katkı gemi inşa sektöründen gelmiş. 2011 yılında Türkiye toplam gemi ve yat ihracatı içerisinde yüzde 2.7 olan Yalova’nın payı, 2013’te yüzde 24.2’ye yükselerek İstanbul’dan sonra ikinci sırayı almış.

Vali Esengül Civelek bu konuda KobiEfor ile şu bilgileri paylaştı: “Denizcilik sektöründe yeni gemi üretimine yönelik taleplerin artmasını ülkemiz menfaatine değerlendirmek, gemi inşa kapasitemizi geliştirmek ve istihdam alanları oluşturmak amacıyla Yalova ili Altınova ilçesi Hersek köyü sınırları içerisinde şu anda kıyı uzunluğu 4.5 km ve dolgu mesafesi ise kıyı çizgisinden itibaren 300 metre genişliğindeki alanda faaliyete geçen 25 adet tersane bulunmakta, 12 adet tersane yatırımı da devam etmektedir. Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla bölgenin tersane kümelenmesinde dünyada üst sıralarda yeralması beklenmektedir.”

Yalova’nın Türkiye ekonomisine katkısının giderek artırılması ve Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerinde üzerine düşeni yerine getirmesi amacıyla ilde sanayi ve ticaret yatırımlarının hız kazandığını anlatan Vali Esengül Civelek, şu vizyonu açıklıyor: “Bu doğrultuda çevreyle barışık, nitelikli istihdam kapasitesi yüksek ve yerli imalat odaklı katmadeğer yaratan sanayi yatırımlarına öncelik veren planlı sanayileşme modeli benimsenmekte ve kümelenme ilkesi çerçevesinde ihtisas organize sanayi bölgeleri tercih edilmektedir. İlimizde orta vadede Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB, Gemi İhtisas OSB, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB ve Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünler İleri Teknolojik Malzemeler İhtisas Islah OSB’nin faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip 5 ihtisas OSB’de toplamda 30.000 yeni istihdam sağlanması ve 900 milyon dolarlık ihracat kapasitesinin oluşturulması öngörülmektedir. Çevresel tedbirlerin en üst düzeyde alındığı ve sektörel kümelenmenin avantajlarını barındıran İhtisas OSB’lerin oluşturacağı yatırım iklimi sayesinde ilimiz, çevre büyükşehirlerden nitelikli sanayi yatırımlarını çekme konusunda iddialıdır.”



Yalova’nın stratejik sektörü; karbon elyaf: Vali Esengül Civelek, Türkiye dahil dünyada sadece 9 noktada üretilebilen geleceğin hammaddesi yeni nesil ürünlerden karbon elyafın üretildiği özel sektör tesisinin Yalova’da bulunduğuna dikkat çekiyor: “Stratejik bir ürün olan karbon elyaf, çeliğe kıyasla daha hafif olmasına rağmen yüksek dayanımlı yapısıyla enerji, otomotiv, havacılık ve uzay sanayi başta olmak üzere birçok sektör için oldukça önem taşımaktadır. Karbon elyaf üretimini içine alan yatırımların teşvik programında öncelikli yatırım alanlarına dahil edilmesi yönünde yapılan değişiklik sonrası bu konuda gerekli altyapı ve bilgi birikimine sahip Yalova ili ön plana çıkmaktadır.”



“Marmara Yalova’da birleşiyor!”: Vali Esengül Civelek, Yalova’nın turizm sektörü de dahil tüm sektörlerdeki konumsal avantajını pekiştirecek dünyanın yap-işlet-devret modeliyle yapılan en büyük yatırımı “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçişi Köprüsü Projesi” hayata geçtiğinde Yalova’nın İstanbul, Kocaeli ve Bursa ile bölgesel olarak bütünleşmesine önemli katkılar sağlanacağından sözediyor: “Toplam maliyeti 9 milyar dolar olan projede en önemli yere sahip olan ve bir ayağı Yalova’da bulunan Körfez Geçişi Köprüsü 1.550 metre orta açıklığı ve toplam 2.682 metre uzunluğu ile dünyanın 4’ncü, Türkiye’nin ise en büyük asma köprüsü olacaktır. 2015 yılı sonunda tamamlanması öngörülen Körfez Geçişi Köprüsü ile Yalova’nın gelişim hızını daha da arttırması ve gerçek potansiyelini ortaya koyması beklenmektedir.”



“Çiçekçilik şehrimizin markasıdır!”: Vali Civelek, Yalova’nın geçmişten gelen geleneksel sektörü olan süs bitkileri üretiminin ekonomik değerinin 360 milyon TL olduğu bilgisini veriyor: “Yalova’da gerçekleştirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan yeni bir proje ile 41 adet firmadan oluşan çiçekçilik sektörü müteşebbisleri birleşerek, TİGEM’den 30 yıllığına kiraladıkları 1.541 dönüm arazi üzerinde üretim ve pazarlama merkezi oluşturacak ve ilave 100 milyon TL tarımsal hasıla yaratacaklardır. Yalova’da çiçekçilik sektörü için hayati öneme sahip projenin tam kapasite ile 2015 yılında faaliyete geçmesiyle 1.500 kişiye istihdam sağlanması ve 30 milyon dolar yatırım yapılması öngörülmektedir. Yalova’da kurulacak Türkiye Geofit Bahçesi, ülkemizde ilk olacağı gibi dünyanın da en büyük geofit bahçesi unvanını alacaktır. 20 Ocak 2014 tarihinde temeli atılan proje tamamlandığında, Türkiye florasında doğal yayılış gösteren 1.027 taksonun (900 tür) tamamının Yalova’da ex-sitü (ortam dışı, uzaktan) muhafazası gerçekleştirilecektir. Ayrıca diğer ülkelerden temin edilen 1.000’e yakın türle toplam 2 bin civarında geofit türü aktif dönemlerinde sergilenecek ve çeşit geliştirme çalışmaları, tıbbi ve gıda amaçlı çalışmalar için genetik kaynak oluşturulacaktır. Bu kaynak üniversite-araştırma ve özel sektör işbirliğiyle yapılacak çalışmaların doğrudan kullanımına hazır olacaktır.”



“Tarım ve balıkçılık gizli değerlerimizdendir”: Vali Esengül Civelek, ilin gizli değerleri olarak nitelediği tarım ve balıkçılığa değiniyor: “Yalova genelinde yaklaşık 2.000 aile 5.000 dönüm alanda yılda 19 bin ton kivi üretiyor. Bu miktar, Türkiye genelinde 45 bin ton olan kivi üretiminin yüzde 42’sini oluşturuyor. Ayrıca il, kivi meyvesinin muhafazası konusunda 50.000 ton soğuk hava depolama kapasitesine sahip ve bu konuda Türkiye’de lojistik bir merkez konumunda bulunuyor.

Türkiye’de ilk kez Yalova’da uygulanan ve yereldeki birçok kurumun destek verdiği ‘Sermayecik Köyü Kırsal Kalkınma Modeli’ ile bundan 8-10 yıl öncesine kadar nüfusu hızla azalan Sermayecik Köyü’nde şu anda 600 ton çilek üretilmektedir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu model şehre göçle boşalan köylere örnek olabilecektir.

İlimizde 8 adet balıkçı barınağı, ruhsatlı 222 balıkçı teknesi, 2 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi mevcuttur. Yalova’da yıllık 12.321 ton avcılık, 19 ton yetiştiricilik olmak üzere toplamda 12.330 ton su ürünleri istihsali sağlanmaktadır.”



Marmara’nın turizm merkezi; Yalova: Vali Esengül Civelek, ilin turizm potansiyelinden de sözediyor: “Çevresindeki büyük kentlerin yoğunluk ve telaşesinden tamamıyla uzakta, deniz ve karayoluyla ulaşım açısından bu şehirlere birer saatlik mesafede bulunan, Türkiye’nin yüzölçümü açısından en küçük şehri Yalova; eko-turizm, doğa, yayla, kongre, yaşlı, spor, kültür turizmi gibi birçok turizm alanında öne çıkan potansiyeliyle yatırımcıların ve tatilcilerin dikkatini üzerine çekiyor. Yüzölçümünün yüzde 60’ı ormanlarla kaplı Yalova’da 189 km’lik yeşil-mavi yol güzergahı üzerinde; Delmece, Erikli ve Karlık Yaylaları, Yürüyen Köşk, Kent Müzesi, şifa kaynağı Termal ve Armutlu termal tesisleri, kent ormanı, Sudüşen Şelalesi ile Erikli Çifte Şelale, Dipsiz Göl gibi birçok önemli uğrak noktası bulunuyor. Delmece Yaylası, sahilden 17 km içeride eşsiz doğal güzellikleri, çeşitli ağaç türleri, yakın çevresindeki şelaleleri ve dipsiz göl olarak bilinen çok derin bir krater gölünü de içinde barındıran doğa harikası bir yerde bulunmaktadır. 19.76 Ha alanı kaplayan Delmece Yaylası Tabiat Parkı’nın doğaya uygun bir şekilde turizme kazandırılması çalışmaları devam ediyor, parkın onaylı imar planında eğlence, dinlenme ve konaklama gibi rekreasyonel ihtiyaçlara yönelik en fazla 20 adet ahşap bungalov, ortak kullanım ve satış üniteleri, çadırlı kamp alanları, yol boyu park alanları ve idari yapılar planlanmıştır. Yamaç paraşütü ve trekking gibi alternatif turizm türlerinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan desteklerle yapılan planlı çalışmalarla Yalova’nın potansiyeli güçlendirilmektedir. Çeşitli zorluk seviyelerindeki 30 farklı parkuru ile Yalova’da yamaç paraşütü için en elverişli noktalar arasında, Güneyköy Yangın Kulesi, Sugören ve Süpürgelik önplana çıkmaktadır. Marmara Denizi’nde İstanbul marinaları haricindeki tek marina da Yalova il merkezinde konuşlanmıştır. Maksimum 30 metre boyunda toplam 240 deniz, 80 karapark yat bağlama kapasitesine sahip marinamız, İstanbullu yat sahiplerinin güzel bir hafta sonu geçirmek için rotasını belirleyeceği en güzel noktadır.”



“Yalova bilim ve eğitim kenti olma yolunda”: Vali Esengül Civelek, 2011’den günümüze yatırım teşvik programı kapsamında 88 adet teşvik belgesinin Yalova’daki yatırımlar için alındığını, bu yatırımlarda taahhüt edilen sabit yatırım tutarının 2.3 milyar TL olduğunu kaydediyor: “Bu yatırımların ilimize olan katkısı sadece yatırım tutarlarıyla sınırlı kalmayıp istihdam kapasitesi, yeni iş sahaları, kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler üzerinde çarpan etkileri olacaktır. Teşvik mevzuatı gereği OSB’lerde yapılacak yatırımların gelir vergisi ve SGK primi işveren hissesi gibi konularda daha avantajlı teşvik unsurlarından yararlanabiliyor olması sebebiyle orta vadede ilimizde ihtisas OSB’lerin faaliyete geçmesiyle birlikte komşu illere kıyasla Yalova, daha cazip ve avantajlı konuma gelecektir. Ayrıca, karbon elyaf üretimi yatırımları, termal turizm yatırımları ve otomotiv ana ve yan sanayi yatırımları gibi Yalova ilinin ekonomik yapısında önplana çıkan sektörler, yeni teşvik sisteminde öncelikli yatırım alanları içinde tanımlanmış olup oldukça avantajlı olan 5. bölge teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir.”

Vali Esengül Civelek, “Yalova ilinde 2012 yılı TÜİK verilerine göre 11.991 işletme bulunmakta, bu işletmelerin 11.984 adedi (yüzde 99.9) KOBİ statüsündedir. Yalova KOSGEB Müdürlüğü’nün kurulduğu 2013 yılından bugüne kadar geçen 18 aylık sürede Yalova KOBİ’lerine sağladığı destek miktarı geçmiş 10 yılı geride bırakmıştır” diyor.



Teknopark ve TEKMER kurulacak: Vali Esengül Civelek, ilin eğitim atağını ise şöyle özetliyor: “Eğitim seviyesinin yüksekliği ile ünlü Yalova’da 2008 yılında kurulan Yalova Üniversitesi, Türkiye’nin ilk ve tek Polimer Mühendisliği bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği ile Kimya ve Süreç Mühendisliği gibi melez mühendislik bölümleri ve yerelde öncelikli ve yenilikçi diğer bölümleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı ve saygın bir kurum olma yolunda hızla ilerlemektedir. İlimizin Ar-Ge kapasitesini bir üst noktaya taşımak amacıyla üniversite bünyemizde Teknopark ve TEKMER kurma çalışmaları devam etmektedir. Üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarını Ar-Ge’ye yönelten ve vergisel unsurlar gibi çeşitli konularda avantajlara sahip olan TEKMER ve Teknopark’ın faaliyete geçmesiyle teknoloji tabanlı, Ar-Ge ve yenilik odaklı ürünlerin üniversite-özel sektör işbirliği ile geliştirilmesi adına uygun zemin sağlanacaktır.



Yalova’nın gelecek vizyonu: Vali Esengül Civelek, “Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023 yılında ülke vizyonu olarak belirlenen 2 trilyon dolar GSYİH, 25.000 dolar kişi başı gelir ve 500 milyar dolar ihracat hedefi için Yalova bugünkü rakamlarını en az 3.5 kat arttırmalıdır. Bu amaçla sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde Yalova, sanayide ileri teknolojiyi kullanmak, tarımsal üretimde süs bitkileri ve kivi gibi katmadeğeri yüksek ürünlere odaklanmak, Türkiye’de ticari ve lojistik merkez haline gelmek adına gerekli adımları atmaktadır” diyor.