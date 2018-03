Alibaba.com Türkiye–Cüneyt Erpolat: Yürümeye devam et!

Ankara’da 1971’de dünyaya ‘Merhaba’ diyen Cüneyt Erpolat, TED Ankara Koleji ve sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İşletme bölümünden 1993 yılında mezun olmuş.





“Tam bir seyahat delisi......”

Devlet memuru anne, serbest meslek ve ticaret erbabı babanın 3 oğlundan biri olan Erpolat, Mülkiyeli olmasına karşın kamuda çalışmayı düşünmemiş; anlatıyor: “Mülkiye mezunu olmama rağmen büyük ihtimalle aile geleneği sebebiyle hiçbir zaman kamuda çalışmayı düşünmeden, okulun ardından ailemle ticaret hayatına atıldım. Yaklaşık 4 yıl aile şirketinde çalıştıktan sonra kurumsal iş hayatına atıldım ve Xerox’ta Ürün Müdürü olarak çalışmaya başladım. Ardından sırasıyla Microsoft, Avea ve Grenke’nin de aralarında bulunduğu teknoloji şirketlerinde yaklaşık 17 yıl çalıştım.”

Cüneyt Erpolat, iş hayatını ve hayat görüşünü şekillendiren iki temel unsurdan sözediyor: “Ortaokulda okul takımından başlayarak ve daha sonra yaklaşık 3 yıl profesyonel basketbol oynamam ve babamdan aldığım ticari ahlak. Basketbol bana takım oyuncusu ve azimli olmayı, babam ise ahlaklı olup yalan söylemeden ticaret nasıl yapılır, gerçek anlamda bir insanın sözünün eri olmasını öğretti.”

Erpolat, üniversiteyi bitirmeden çok önce babasıyla çalışarak iş hayatına atılmıştır; aktarıyor: “Babamın ticaret erbabı olması nedeniyle yaz tatilleri ve neredeyse tüm boş vakitlerimizde babama yardım ederdim ve burada esnaflığın gerçekten ne olduğunu ve en yalın haliyle ticaretin nasıl işlediğini, temel kurallarının neler olduğunu ilk elden görme ve tatbik etme şansım oldu. Daha sonra ilk profesyonel deneyimim olan Xerox’ta bu bilgileri büyük ve uluslararası şirket kültürü ile birleştirme imkanı buldum. Benim açımdan Xerox tam bir okul gibiydi. Kurumsal satış ve ürün yönetimi konularında vizyonumu yönlendiren şirket Xerox’tur. Daha sonra Microsoft ile birlikte KOBİ maceram başladı ve hala devam ediyor. Kariyerimin son 12 yılını tamamıyla KOBİ’lere adadım. Bu anlamda kendimi cidden şanslı görüyorum çünkü ülkemizin gerçek lokomotifi olan KOBi’leri hem yakından tanıma hem de onların hayatlarına dokunma ve yeni ufuklar açma şansım oldu.”

Cüneyt Erpolat için en önemli öncelikleri kariyeri ve ailesi: “Birisini geride bıraktığınızda ileride giden mutlaka olumsuz etkilenir ve sonuçta diğeri de bozulmaya ve gerilemeye mahkumdur. Dolayısıyla ikisini de dengede tutmak çok önemli. Aile ve kariyeri büyük taşlar olarak, hayatı da bir kap olarak düşünürsek önce kabın içine bu iki büyük taşı yerleştiririm her zaman. Daha sonra daha küçük taşları oluşturan ilgi alanlarımı, yapmak istediklerimi kaba yerleştiririm ve böylece herşey kendine anlamlı bir yer bulur. Bunun dışında eşim ve benim en önemli ilgi alanımız çocuklarımızın büyüdüklerini görmek.”



Takım oyuncusu, minimum bürokrasi ve hiyerarşi

Cüneyt Erpolat’a göre kendisini tanımlayan kavram; “takım oyuncusu”. Erpolat, “Tüm yönetici pozisyonlarımda kendimi hiç bir zaman ‘ben ve ekibim’ olarak görmedim. Ben de her zaman ekibin bir üyesi oldum ve üzerime düşen görevleri tam ve eksiksiz yerine getirmeye çalıştım. Her zaman bir bütün olarak hareket etmeyi ancak bu bütünlük içinde kişisel başarı ve becerileri de alkışlamayı, cesaretlendirip ödüllendirmeyi tercih ettim. Ekibin içinde minimum bürokrasi ve hiyerarşi her zaman ilk tercihim olmuştur. Ekip içinde herkes sorumluluğunun farkında olmalı ancak diğer taraftan da ekip için kıymetli olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunda ekibin ona yardım edeceğini bilmeli” diye konuşuyor. Erpolat, bunun dışında kendisini başarıya taşıyan bir diğer özelliğinin de adaptasyon yeteneği olduğunu düşünüyor: “İçinde yer aldığım her yeni sektöre ve özellikle günümüzün tahmin edilemeyen koşullarına adapte olup kısa süre içinde sonuçlar üretmeye başlamak sanırım günümüz dünyasında her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Tüm bu değişken koşullar içinde azimli olmak ve doğrularınız için mücadele etmeyi bilmek de benim için oldukça önemli.”

Cüneyt Erpolat, “Benim kariyerimin dönüm noktası, Microsoft’ta çalışmaya başladığım zamandır” diyor ve anlatıyor: “Bu noktada, dünya çapında bir şirket nasıl olur, size neler getirir ve hayatınızdan neleri alıp götürürü net olarak tecrübe etme şansım oldu. Bunun dışında yine benim için önemli olaylardan birisi 11 Eylül saldırısıdır. Benim açımdan bu saldırı artık dünyanın eskisi gibi asla olmayacağı ve belirsizliklerin ve krizlerin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin miladıdır. Bu noktadan sonra adaptasyon yeteneği olan, beklenmeyen durumlara karşı akla gelmeyecek önlemler almak yerine oluşabilecek her durumu avantaja çevrilebilecek ve bunlar için vakit kaybetmeden harekete geçebilecek bir insan olmanın hayati önemini anladım.” Farklı iş deneyimleri ve uzmanlıklar, Erpolat’a adaptasyon yeteneğinin yanısıra geniş bir vizyon, sabırlı olma yetisi ve heyecan katıyor: “Girdiğim her yeni sektör ve işkolu benim için yeni bir heyecan ve uğraş haline geliyor. Öğrenmeyi sevdiğim ve her zaman meraklı olduğum için sanırım bu konuda da oldukça şanslıyım. Tek bir iş kolunda 20 yıl çalışmak yerine bu süreyi farklı iş kollarında kullanmak bana her zaman daha cazip geldi.” Yaşam mottosunu ise “Yürümeye devam et (keep on walking)” cümlesiyle özetliyor.



Seyahat delisi

İngilizce bilen ve kendisini “tam bir seyahat delisi” olarak tanımlayan Erpolat, her fırsatta daha önce görmediği yurtiçinde veya yurtdışında yeni yerlere gitmeye çalışıyor. Erpolat, daha evvel görmediklerini görmenin, orayı hissetmenin ve anlamaya çalışmanın, insanın vizyonuna inanılmaz katkılar sağladığını, seyahat sözkonusu olduğunda her yerin kendisi için heyecan verici olduğunu kaydediyor: “Ancak son yıllarda Batı dünyasından çok, Doğu dünyasını görmek ve kültürlerini tanımak istiyorum. Uzun yıllar boyunca Batı dünyasını iş ve özel sebeplerle ziyaret etme şansım oldu, Alibaba.com sayesinde de bundan sonra bol bol Doğu’yu ziyaret etme imkanım olacak. Bunun dışında en büyük hayallerimden birisi ailemle birlikte Kuzey Kutbu’na seyahat edebilmek. Yurtiçinde ise belki garip gelebilir ancak İstanbul’da olmak ve sıkıldığımda Boğaz kenarına inebilmek benim için büyük lüks.”

Cüneyt Erpolat eşiyle en keyif alarak yaptığı aktivitenin sinemaya gitmek olduğunu belirtiyor: “Hemen hemen tüm filmleri izlemenin yanısıra vizyona girmeyen bağımsız filmleri de takip etmeye çalışıyoruz. Ayrıca motorsiklet kullanmak ve scuba dalışı yapmak en sevdiğim hobilerim arasında. Genelde biyografi, deneme ya da gerçek insanları ve olayları içeren inceleme ve teori kitaplarını tercih ediyorum. Gelecekte scuba diving hobimi, dalış kulübü kurarak hayata geçirmeyi hedefliyorum.”

Gelecekte de emekli olmayı tercih etmeyeceğini düşünen Erpolat, mutlaka kendine gününü anlamlı şekilde dolduracak bir meşguliyet bulması gerektiğini vurguluyor: “Hedefim 50’li yaşlarımdan sonra daha az para odaklı ancak çevreme daha fazla vakit ayırabildiğim, fayda sağlayabildiğim bir iş ortamında çalışmak. Bu ortamın ne olacağı sanırım yıllar içerisinde kendini belli edecektir. Eğer hiçbiri olmazsa her zaman hayalim olan scuba okulunu açmayı isterim.” Bütün gazeteleri, internet üzerinden haber portallarını ve işle ilgili yayınları düzenli takip eden Erpolat’ın en sevdiği köşe yazarı; Yılmaz Özdil. Bunun dışında özel hobileri araba ve motorsikletle ilgili tüm basılı materyelleri takip ediyor.



Genelde smart casual giyinmeyi tercih eden Erpolat’ın önceliği; kıyafetlerinin her zaman rahat olması ancak rahatlık için stilden ya da uyumdan vazgeçmiyor, ‘ikisi birlikte yürümeli’ diye düşünüyor.



Henüz Mayıs ayında Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü olan Cüneyt Erpolat, şirketi hakkında şunları söylüyor: “Alibaba.com, uluslararası ticarette daha aktif olmak ve görünürlüklerini artırmak isteyen KOBİ’ler için en iyi platformu sunuyor. Alibaba.com’un en büyük önceliği, uluslararası ticareti kolaylaştırmak. KOBİ’lerin uluslararası alanda rakiplerini yakından takip etme fırsatı yakalayabilecekleri ve değişen pazar trendlerini,müşteri taleplerini en hızlı öğrenebilecekleri nokta; Alibaba.com, 240 ülkede 36.7 milyon üyesiyle 40 sektörden 5900 ürün kategorisiyle uluslararası ticarete destek sunuyor. Mevcut 460 bin üyesiyle Türkiye, platform üzerinde Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi konumunu koruyor.” Erpolat, 2013 yılında uluslararası alanda yakalayabilecekleri fırsatlar hakkında KOBİ’leri bilgilendirmeyi ve iş hacimlerini artırmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini açıklıyor.